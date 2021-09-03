https://tr.sputniknews.com/20210903/rusya-basbakan-yardimcisi-golikova-ulkede-sonbaharda-toplumsal-bagisikligin-olusmasini-bekliyoruz-1048598521.html

Rusya Başbakan Yardımcısı Golikova: Ülkede sonbaharda toplumsal bağışıklığın oluşmasını bekliyoruz

Rusya Başbakan Yardımcısı Golikova: Ülkede sonbaharda toplumsal bağışıklığın oluşmasını bekliyoruz

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, ülkede toplumsal bağışıklığın oluşması için 90 milyon kişinin aşı yapması gerektiğini kaydederek, bu göstergeye... 03.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-03T23:15+0300

2021-09-03T23:15+0300

2021-09-03T23:15+0300

koronavirüs

rusya

tatyana golikova

koronavirüs

kovid-19

koronavirüs aşısı

sürü bağışıklığı

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Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülkedeki seyrine ilişkin açıklamalarda bulundu.'Yeni Bilgi' forumunda konuşan Golikova, "Toplumsal bağışıklığa ulaşmamız tamamen bize bağlı. Biz, toplu bağışıklığa sonbaharda ulaşılacağını bekliyoruz. Bugün Rusya’da tek doz aşı yapan kişi sayısı 45 milyon 400 bin, iki doz yapanların sayısı da 38 milyon 500 bin" ifadelerini kullandı.Toplumsal bağışıklığa ulaşılması için daha 44 milyon kişinin aşılanması gerektiğini kaydeden Başbakan Yardımcısı, "Hastalanmamak için veya sakin yaşamak ve sakin hayata dönmek için nüfusun yüzde 80’inin aşılanması gerekiyor. Bu, büyük bir rakam. Bu, 90 milyondan fazla kişi demek" dedi.'Rusya’da her bir virüse karşı aşılar 4 ayda geliştirilebilecek'Rusya’da, ‘sağlık kalkanı’ projesi kapsamında, tehlikeli virüslerle çalışan 30 laboratuvarın 2030 yılına kadar faaliyete geçeceğini dile getiren Golikova, "Böylelikle her bir virüse karşı aşı geliştirme süresi 4 ay olacak" bilgisini paylaştı.Aşı geliştirme süresinin kısa olmasının aşının kalitesiz olduğu anlamına gelmediğini vurgulayan Golikova, Rusya’nın aşı geliştirme alanında çok zengin geçmişe sahip olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

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rusya, tatyana golikova, koronavirüs, kovid-19, koronavirüs aşısı, sürü bağışıklığı