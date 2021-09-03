Rusya: Suriye hava savunması, İsrail’in hava saldırısını püskürttü

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit, bugünkü basın toplantısında, “3 Eylül günü saat 1.30 sularında İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait F-15 savaş uçakları Lübnan hava sahasından Suriye’deki hedeflere yönelik 24 güdümlü füzeyle saldırı düzenledi” ifadesini kullandı.Kulit, Suriye hava savunma birliklerinin ellerindeki Rus yapımı Buk-M2E ve Pantsir-S1 hava savunma sistemleriyle 24 füzeden 21’ini imha ederek saldırıyı püskürttüğünü kaydetti.
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Suriye hava savunmasının İsrail Hava Kuvvetleri tarafından fırlatılan 24 füzeden 21’ini imha ettiğini belirtti.
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit, bugünkü basın toplantısında, “3 Eylül günü saat 1.30 sularında İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait F-15 savaş uçakları Lübnan hava sahasından Suriye’deki hedeflere yönelik 24 güdümlü füzeyle saldırı düzenledi” ifadesini kullandı.
Kulit, Suriye hava savunma birliklerinin ellerindeki Rus yapımı Buk-M2E ve Pantsir-S1 hava savunma sistemleriyle 24 füzeden 21’ini imha ederek saldırıyı püskürttüğünü kaydetti.