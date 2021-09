https://tr.sputniknews.com/20210903/rusya-turkiye-ermenistan-iliskilerinin-iyilesmesine-yardimci-olmaya-haziriz-1048563823.html

Rusya: Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin iyileşmesine yardımcı olmaya hazırız

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin iyileşmesine yardımcı olmaya hazır olduklarını belirterek, "İki ülke... 03.09.2021, Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında, "Erivan ile Ankara arasında yakın zamanda gerçekleşen olumlu bir sinyal alışverişi saptadık, yani gördük ve not ettik. İki komşu ülkenin, karşılıklı saygı ve çıkarların gözetimi temelinde birbirine yakınlaşmasını teşvik etmeye mümkün olan her şekilde hazırız" ifadelerini kullandı.Zaharova, Türkiye ve Ermenistan arasında ilişki kurulmasının, özellikle 'Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 9 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021 tarihlerinde imzaladıkları açıklamaların hayata geçirilmesi kapsamında, Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi' bağlamında bölgede barış, istikrar ve refahın tesis edilmesine katkı sağlayacağını kaydetti.Rusya’nın her zaman Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin iyileşmesinden yana olduğunu ve bu süreçte aktif rol aldığını anımsatan Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:

