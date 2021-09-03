Rusya’da çift yakıtlı buzkıran 2026’ya kadar inşa edilecek

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom’un Kuzey Deniz Yolu Departmanı Başkanı Vyaçeslav Rukşa, Doğu Ekonomik Forumu kapsamında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Yarın Nornickel, Rosatom ve Uzakdoğu Gemi Yapımı Merkezi olarak ön üçlü anlaşma imzalayacağız. Bu anlaşmayla buzkıranın yapımını 2026’da bitirmeye yönelik çabaları birleştireceğiz” ifadesini kullandı.Ayrıca Novatek şirketi için çift yakıtlı buzkıran yapımının öngörüldüğünü, ama henüz bir kararın alınmadığını anlatan Rukşa, “Sanırım 3-4 çift yakıtlı buzkıran inşa edilecek”dedi.Daha önce Nornickel’in, Kuzey Deniz Yolu için çift yakıtlı buzkıranın yapımını kendi kaynaklarından finanse etmeyi planladığı bildirilmişti.
Rusya’da Nornickel şirketi için inşa edilen ve dizel ve sıvılaştırılmış doğalgaz olmak üzere çift yakıtla çalışacak olan buzkıranın 2026’da teslim edilmesi planlanıyor.
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom’un Kuzey Deniz Yolu Departmanı Başkanı Vyaçeslav Rukşa, Doğu Ekonomik Forumu kapsamında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Yarın Nornickel, Rosatom ve Uzakdoğu Gemi Yapımı Merkezi olarak ön üçlü anlaşma imzalayacağız. Bu anlaşmayla buzkıranın yapımını 2026’da bitirmeye yönelik çabaları birleştireceğiz” ifadesini kullandı.
Ayrıca Novatek şirketi için çift yakıtlı buzkıran yapımının öngörüldüğünü, ama henüz bir kararın alınmadığını anlatan Rukşa, “Sanırım 3-4 çift yakıtlı buzkıran inşa edilecek”dedi.
Daha önce Nornickel’in, Kuzey Deniz Yolu için çift yakıtlı buzkıranın yapımını kendi kaynaklarından finanse etmeyi planladığı bildirilmişti.