https://tr.sputniknews.com/20210903/rusyada-sputnik-sehri-insa-edilecek-1048594633.html

Rusya’da ‘Sputnik’ şehri inşa edilecek

Rusya’da ‘Sputnik’ şehri inşa edilecek

Rusya Uzak Doğu Kalkınma Bakanlığı, Rusya'nın Primorsky Bölgesinin başkenti Vladivostok’ta yeni bir şehir inşa edileceğini duyurdu. 03.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-03T20:32+0300

2021-09-03T20:32+0300

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Rusya Uzak Doğu Kalkınma Bakanlığı, ülkenin Primorsky Krai bölgesinin başkenti Vladivostok’un 30 kilometre dışına, toplam alanı 2.8 milyon metrekare olan konutların bulunacağı bir yerleşim yeri inşa edileceğini açıkladı. Şehrin nüfusunun Vladivostok ve Artem ile birlikte bir milyonu aşacağı belirtildi.Rusya Uzak Doğu Kalkınma Bakanlığı’nın Doğu Ekonomik Forumu (EEF) çerçevesinde yayınlanan açıklamasında, “Yeni şehir Sputnik’in sosyal ve ekonomik alanda gelişmiş bir bölge olan ‘Nadejdinskaya’da inşa edilmesi planlanıyor. Şehir 925 hektarlık bir alana inşa edilecek. Proje kapsamında toplam 2.8 milyon metrekarelik alana sahip konutlar inşa edilecek” denildi.Uzak Doğu Kalkınma Bakan Yardımcısı Hacimagomed Huseynov, Vladivostok ve Artem ile birlikte şehrin nüfusunun 1 milyonu aşabileceğini belirterek, “Havaalanına 10 dakika, Primomersky’nin başkentinin merkezine 40 dakika, Artem'e 15 dakika mesafede inşa edilecek şehrin nüfusu ilk etapta 50 bin kişi dolayında olacak” dedi.Sputnik şehrinin inşa edilmesine ilişkin sözleşme, Rusya Uzak Doğu Kalkınma Bakanlığı, Uzak Doğu ve Arktik Kalkınma Kurumu (KRDV), Primorsky Bölgesi Hükümeti, Devlet Kalkınma Kurumu VEB.RF ve ProGorod LLC arasında imzalandı.Rusya Uzak Doğu Kalkınma Bakanlığı, Uzak Doğu ve Arktik Kalkınma Kurumu ve Devlet Kalkınma Kurumu VEB.RF, konforlu bir kentsel ortamın yaratılmasını sağlamak için çeşitli devlet destekli program ve mekanizmaların kullanılması olasılığını değerlendirecek.Daha önce Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Sibirya bölgesinde enerji sistemleri mühendisliği, orman ürünleri veya petrokimya gibi belirli endüstrilerin ekonomik merkezleri haline gelecek olan üç ila beş büyük yerleşim yerinin inşa edilmesi fikrini ortaya atmıştı. Devlet Başkanı Vladimir Putin bu fikre destek vererek, öneriye ilişkin hazırlıkların başlatılması yönünde talimat vermişti.

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