Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210903/rusyada-sputnik-sehri-insa-edilecek-1048594633.html
Rusya’da ‘Sputnik’ şehri inşa edilecek
Rusya’da ‘Sputnik’ şehri inşa edilecek
Rusya Uzak Doğu Kalkınma Bakanlığı, Rusya'nın Primorsky Bölgesinin başkenti Vladivostok’ta yeni bir şehir inşa edileceğini duyurdu. 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T20:32+0300
2021-09-03T20:32+0300
dünya
rusya
sputnik
şehir
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/02/1044642736_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_f41b1522568a3a1adf04c89cebce4705.jpg
Rusya Uzak Doğu Kalkınma Bakanlığı, ülkenin Primorsky Krai bölgesinin başkenti Vladivostok’un 30 kilometre dışına, toplam alanı 2.8 milyon metrekare olan konutların bulunacağı bir yerleşim yeri inşa edileceğini açıkladı. Şehrin nüfusunun Vladivostok ve Artem ile birlikte bir milyonu aşacağı belirtildi.Rusya Uzak Doğu Kalkınma Bakanlığı’nın Doğu Ekonomik Forumu (EEF) çerçevesinde yayınlanan açıklamasında, “Yeni şehir Sputnik’in sosyal ve ekonomik alanda gelişmiş bir bölge olan ‘Nadejdinskaya’da inşa edilmesi planlanıyor. Şehir 925 hektarlık bir alana inşa edilecek. Proje kapsamında toplam 2.8 milyon metrekarelik alana sahip konutlar inşa edilecek” denildi.Uzak Doğu Kalkınma Bakan Yardımcısı Hacimagomed Huseynov, Vladivostok ve Artem ile birlikte şehrin nüfusunun 1 milyonu aşabileceğini belirterek, “Havaalanına 10 dakika, Primomersky’nin başkentinin merkezine 40 dakika, Artem'e 15 dakika mesafede inşa edilecek şehrin nüfusu ilk etapta 50 bin kişi dolayında olacak” dedi.Sputnik şehrinin inşa edilmesine ilişkin sözleşme, Rusya Uzak Doğu Kalkınma Bakanlığı, Uzak Doğu ve Arktik Kalkınma Kurumu (KRDV), Primorsky Bölgesi Hükümeti, Devlet Kalkınma Kurumu VEB.RF ve ProGorod LLC arasında imzalandı.Rusya Uzak Doğu Kalkınma Bakanlığı, Uzak Doğu ve Arktik Kalkınma Kurumu ve Devlet Kalkınma Kurumu VEB.RF, konforlu bir kentsel ortamın yaratılmasını sağlamak için çeşitli devlet destekli program ve mekanizmaların kullanılması olasılığını değerlendirecek.Daha önce Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Sibirya bölgesinde enerji sistemleri mühendisliği, orman ürünleri veya petrokimya gibi belirli endüstrilerin ekonomik merkezleri haline gelecek olan üç ila beş büyük yerleşim yerinin inşa edilmesi fikrini ortaya atmıştı. Devlet Başkanı Vladimir Putin bu fikre destek vererek, öneriye ilişkin hazırlıkların başlatılması yönünde talimat vermişti.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/02/1044642736_121:0:769:486_1920x0_80_0_0_fdbb800127f2328bb8e8598ade47fa68.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, sputnik, şehir

Rusya’da ‘Sputnik’ şehri inşa edilecek

20:32 03.09.2021
© AARusya bayrağı
Rusya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2021
© AA
Abone ol
Rusya Uzak Doğu Kalkınma Bakanlığı, Rusya'nın Primorsky Bölgesinin başkenti Vladivostok’ta yeni bir şehir inşa edileceğini duyurdu.
Rusya Uzak Doğu Kalkınma Bakanlığı, ülkenin Primorsky Krai bölgesinin başkenti Vladivostok’un 30 kilometre dışına, toplam alanı 2.8 milyon metrekare olan konutların bulunacağı bir yerleşim yeri inşa edileceğini açıkladı. Şehrin nüfusunun Vladivostok ve Artem ile birlikte bir milyonu aşacağı belirtildi.
Rusya Uzak Doğu Kalkınma Bakanlığı’nın Doğu Ekonomik Forumu (EEF) çerçevesinde yayınlanan açıklamasında, “Yeni şehir Sputnik’in sosyal ve ekonomik alanda gelişmiş bir bölge olan ‘Nadejdinskaya’da inşa edilmesi planlanıyor. Şehir 925 hektarlık bir alana inşa edilecek. Proje kapsamında toplam 2.8 milyon metrekarelik alana sahip konutlar inşa edilecek” denildi.
Uzak Doğu Kalkınma Bakan Yardımcısı Hacimagomed Huseynov, Vladivostok ve Artem ile birlikte şehrin nüfusunun 1 milyonu aşabileceğini belirterek, “Havaalanına 10 dakika, Primomersky’nin başkentinin merkezine 40 dakika, Artem'e 15 dakika mesafede inşa edilecek şehrin nüfusu ilk etapta 50 bin kişi dolayında olacak” dedi.
Sputnik şehrinin inşa edilmesine ilişkin sözleşme, Rusya Uzak Doğu Kalkınma Bakanlığı, Uzak Doğu ve Arktik Kalkınma Kurumu (KRDV), Primorsky Bölgesi Hükümeti, Devlet Kalkınma Kurumu VEB.RF ve ProGorod LLC arasında imzalandı.
Rusya Uzak Doğu Kalkınma Bakanlığı, Uzak Doğu ve Arktik Kalkınma Kurumu ve Devlet Kalkınma Kurumu VEB.RF, konforlu bir kentsel ortamın yaratılmasını sağlamak için çeşitli devlet destekli program ve mekanizmaların kullanılması olasılığını değerlendirecek.
Daha önce Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Sibirya bölgesinde enerji sistemleri mühendisliği, orman ürünleri veya petrokimya gibi belirli endüstrilerin ekonomik merkezleri haline gelecek olan üç ila beş büyük yerleşim yerinin inşa edilmesi fikrini ortaya atmıştı. Devlet Başkanı Vladimir Putin bu fikre destek vererek, öneriye ilişkin hazırlıkların başlatılması yönünde talimat vermişti.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
20:44İsviçre’de rekor hız cezası: Hız sınırını aşan iş kadını 192 bin 825 euro ödeyecek
20:34A Milli Erkek Voleybol Takımı İspanya'yı 3-1 yenerek 2'de 2 yaptı
20:33Rakıyı su sanıp kazazedelerin başına döktü
20:32Rusya’da ‘Sputnik’ şehri inşa edilecek
20:20'Filenin Sultanları' yarı finalde Sırbistan'a kaybetti
20:17Kraliçe Elizabeth'in ölümü ardından yapılacaklara ilişkin planlar sızdı: 'Londra Köprüsü yıkıldı'
20:10Araştırma: Facebook’ta dezenformasyon kaynakları 6 kat fazla tıklanıyor
19:59Taliban Sözcüsü: Pençşir'de kontrolü sağladık
19:4712 otelde, 5 bin 6 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi
19:36Putin: Lavrov ve Şoygu’nun parlamentoya gitmesine üzüleceğim
19:32Türkiye'de son 24 saatte 22 bin 850 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi hayatını kaybetti
19:31Suriye'den yayılan petrol sızıntısı, Hatay sahiline ulaştı
19:18ABD Başkanı Biden: Bu, aşılanmamışların devam eden salgını
19:01KVKK’dan WhatsApp'a 1 milyon 950 bin lira ceza
19:01Öğrencinin testi pozitif çıktı, 30 arkadaşı ve öğretmeni karantinada
18:5628 Şubat davasında tutuklanan Çetin Doğan: Af dilemesi gerekenler onlardır, bizler değiliz
18:44New York, uyarılara rağmen Ida Kasırgası'na hazırlıksız yakalandı
18:42Milas'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
18:38Eski istihbaratçı Enver Altaylı hakkındaki FETÖ davasında ara karar
18:36Tokayev: Kazakistan’ın egemenliğiyle ilişkili nüanslar nedeniyle Afgan sığınmacıları kabul edemedik