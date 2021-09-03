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https://tr.sputniknews.com/20210903/rusyada-yasakli-uygulamalari-kaldirmayan-apple-ve-googlea-secimlere-mudahale-uyarisi-1048566218.html
Rusya'da yasaklı uygulamaları kaldırmayan Apple ve Google'a 'seçimlere müdahale' uyarısı
Rusya'da yasaklı uygulamaları kaldırmayan Apple ve Google'a 'seçimlere müdahale' uyarısı
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu’ndan (Roskomnadzor) yapılan açıklamada, AppStore ve Google Play'in Rusya’da faaliyetleri... 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T03:14+0300
2021-09-03T03:14+0300
dünya
rusya
apple
google
seçimlere müdahale
yolsuzlukla mücadele vakfı (fbk)
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Açıklamada, “Roskomnadzor, AppStore ve Google Play'den, Rusya Federasyonu topraklarında aşırılık yanlısı olarak tanınmış ve yasaklanmış kuruluşların uygulamalarının kaldırılmasını talep etti. İlgili tebliğ, Rusya Başsavcılığı'nın talebi üzerine Apple Inc ve Google LLC'ye iletildi” denildi.‘Navalnıy’ olarak bilinen FBK uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin talebin yerine getirilmemesinin aynı zamanda seçimlere müdahale olarak değerlendirilebileceği uyarısı yapılan açıklamada, “Tedbir alınmaması, Rus mevzuatının (Rusya Federasyonu İdari Suçlar Kanununun 13.41 maddesi) ihlali sayılarak, idari sorumluluğa tabi tutulmasının yanı sıra, bahse konu ABD şirketlerinin Rusya Federasyonu'nda gerçekleşecek seçimlere müdahalesi olarak da değerlendirilebilir” ifadeleri yer aldı.Açıklamada, Rusya Federasyonu Başsavcılığı'nın söz konusu uygulamaya erişimin derhal kısıtlanması talebinin, aşırılık yanlısı faaliyetler için kullanılan bilgi kaynağını engellemenin yanı sıra, Apple ve Google tarafından aşırılık yanlısı olarak tanınan ve faaliyetleri Rusya Federasyonu topraklarında yasaklanmış kuruluşlara verilen desteği kesmeyi amaçladığı vurgulanarak, şu ifadeler kullanıldı:Açıklamada ayrıca, söz konusu uygulamanın, Moskova Kent Mahkemesi'nin 9 Haziran 2021 tarihli kararıyla suç sayılan ‘aşırılık yanlısı örgütün faaliyet ve etkinliklerini sürdürmek’ için kullanıldığı belirtildi.Roskomnadzor 26 Temmuz’da, Moskova Kent Mahkemesi'nin kararıyla aşırılık yanlısı olarak tanınan ve Rusya’daki faaliyetleri yasaklanan ‘Yolsuzlukla Mücadele Vakfı (FBK), Yurttaş Haklarını Koruma Vakfı (FZPG) ve Navalnıy Karargahları isimli kuruluşların bilgi kaynaklarına erişimi kısıtlamıştı.
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rusya, apple, google, seçimlere müdahale, yolsuzlukla mücadele vakfı (fbk)

Rusya'da yasaklı uygulamaları kaldırmayan Apple ve Google'a 'seçimlere müdahale' uyarısı

03:14 03.09.2021
© AFP 2021 / EMMANUEL DUNAND/LOIC VENANCE apple + google
apple + google - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2021
© AFP 2021 / EMMANUEL DUNAND/LOIC VENANCE
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Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu’ndan (Roskomnadzor) yapılan açıklamada, AppStore ve Google Play'in Rusya’da faaliyetleri yasaklanan 'Yolsuzlukla Mücadele Vakfı'nın (FBK) uygulamalarını kaldırmayı reddetmesinin, seçimlere müdahale olarak kabul edilebileceği bildirildi.
Açıklamada, “Roskomnadzor, AppStore ve Google Play'den, Rusya Federasyonu topraklarında aşırılık yanlısı olarak tanınmış ve yasaklanmış kuruluşların uygulamalarının kaldırılmasını talep etti. İlgili tebliğ, Rusya Başsavcılığı'nın talebi üzerine Apple Inc ve Google LLC'ye iletildi” denildi.
‘Navalnıy’ olarak bilinen FBK uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin talebin yerine getirilmemesinin aynı zamanda seçimlere müdahale olarak değerlendirilebileceği uyarısı yapılan açıklamada, “Tedbir alınmaması, Rus mevzuatının (Rusya Federasyonu İdari Suçlar Kanununun 13.41 maddesi) ihlali sayılarak, idari sorumluluğa tabi tutulmasının yanı sıra, bahse konu ABD şirketlerinin Rusya Federasyonu'nda gerçekleşecek seçimlere müdahalesi olarak da değerlendirilebilir” ifadeleri yer aldı.
Açıklamada, Rusya Federasyonu Başsavcılığı'nın söz konusu uygulamaya erişimin derhal kısıtlanması talebinin, aşırılık yanlısı faaliyetler için kullanılan bilgi kaynağını engellemenin yanı sıra, Apple ve Google tarafından aşırılık yanlısı olarak tanınan ve faaliyetleri Rusya Federasyonu topraklarında yasaklanmış kuruluşlara verilen desteği kesmeyi amaçladığı vurgulanarak, şu ifadeler kullanıldı:
“Rusya Federasyonu'nda yasaklanmış aşırılık yanlısı örgütlerin faaliyetlerini örgütlemek ve bu faaliyetlere katılmak, Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 282. maddesinin 2. fıkrası uyarınca cezai sorumluluğa tabi tutulur.”
Açıklamada ayrıca, söz konusu uygulamanın, Moskova Kent Mahkemesi'nin 9 Haziran 2021 tarihli kararıyla suç sayılan ‘aşırılık yanlısı örgütün faaliyet ve etkinliklerini sürdürmek’ için kullanıldığı belirtildi.
Roskomnadzor 26 Temmuz’da, Moskova Kent Mahkemesi'nin kararıyla aşırılık yanlısı olarak tanınan ve Rusya’daki faaliyetleri yasaklanan ‘Yolsuzlukla Mücadele Vakfı (FBK), Yurttaş Haklarını Koruma Vakfı (FZPG) ve Navalnıy Karargahları isimli kuruluşların bilgi kaynaklarına erişimi kısıtlamıştı.
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