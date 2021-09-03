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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210903/rusyadaki-afgan-buyukelciligi-talibanin-korkunc-eylemlerine-dair-bircok-kanit-aliyoruz-1048591683.html
Rusya'daki Afgan Büyükelçiliği: 'Taliban'ın korkunç eylemlerine’ dair birçok kanıt alıyoruz
Rusya'daki Afgan Büyükelçiliği: 'Taliban'ın korkunç eylemlerine’ dair birçok kanıt alıyoruz
Rusya'daki Afgan Büyükelçiliği, ülkedeki vatandaşlarından ‘Taliban'ın korkunç eylemlerine’ dair birçok kanıt aldıklarını bildirdi. 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T18:20+0300
2021-09-03T18:20+0300
taliban kontrolünde afganistan
islam
e-posta
büyükelçilik
afgan
eylem
açıklama
vahşet
radikal islam
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Kabil’deki iktidar değişikliğinden sonra ilk kez açıklamada bulunan Afganistan’ın Rusya Büyükelçiliği, ülkedeki vatandaşlarından ‘Taliban'ın korkunç eylemlerinin’ görüntülerini içeren çok sayıda e-posta aldıklarını belirtti.Açıklamada, “Afgan halkı ülkede olanlardan dolayı büyük bir şok yaşıyor. Büyükelçilik, Taliban'ın ürpertici eylemlerinin video görüntülerini içeren çok sayıda e-posta alıyor. Dünya toplumu Afganistan'da neler olup bittiğini görmeli ve anlamalı” ifadeleri kullanıldı.Daha önce kendilerinden Afganistan’daki gelişmelerle ilgili bilgi almaya çalışan Sputnik muhabirine, ‘durum netleşinceye kadar ülkedeki olaylarla ilgili yorum yapmayacaklarını’ ileten Büyükelçilik yetkilileri, aynı zamanda çalışmaya devam etmiş ve vatandaşlarına konsolosluk hizmetleri vermeyi sürdürmüştü.Ağustos ayı başlarında başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne almış, 16 Ağustos’ta Afganistan'daki savaşın bittiğini ve devletin yönetim biçiminin yakın gelecekte netleşeceğini duyurmuştu. Amerikan askerlerinin 31 Ağustos’ta Kabil havaalanından ayrılmasıyla birlikte ABD’nin bu ülkedeki yaklaşık 20 yıllık askeri varlığı son bulmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20210903/rusya-taliban-hukumetinin-muhtemel-uyeleri-ile-temastayiz-1048583431.html
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islam, e-posta, büyükelçilik, afgan, eylem, açıklama, vahşet, radikal islam

Rusya'daki Afgan Büyükelçiliği: 'Taliban'ın korkunç eylemlerine’ dair birçok kanıt alıyoruz

18:20 03.09.2021
© AP Photo / Rahmat GulAfganistan'da yeni dönem | Rusya: Taliban’ın temel insan haklarını gözeteceğini umuyoruz
Afganistan'da yeni dönem | Rusya: Taliban’ın temel insan haklarını gözeteceğini umuyoruz - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
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Rusya'daki Afgan Büyükelçiliği, ülkedeki vatandaşlarından ‘Taliban'ın korkunç eylemlerine’ dair birçok kanıt aldıklarını bildirdi.
Kabil’deki iktidar değişikliğinden sonra ilk kez açıklamada bulunan Afganistan’ın Rusya Büyükelçiliği, ülkedeki vatandaşlarından ‘Taliban'ın korkunç eylemlerinin’ görüntülerini içeren çok sayıda e-posta aldıklarını belirtti.
Açıklamada, “Afgan halkı ülkede olanlardan dolayı büyük bir şok yaşıyor. Büyükelçilik, Taliban'ın ürpertici eylemlerinin video görüntülerini içeren çok sayıda e-posta alıyor. Dünya toplumu Afganistan'da neler olup bittiğini görmeli ve anlamalı” ifadeleri kullanıldı.
Daha önce kendilerinden Afganistan’daki gelişmelerle ilgili bilgi almaya çalışan Sputnik muhabirine, ‘durum netleşinceye kadar ülkedeki olaylarla ilgili yorum yapmayacaklarını’ ileten Büyükelçilik yetkilileri, aynı zamanda çalışmaya devam etmiş ve vatandaşlarına konsolosluk hizmetleri vermeyi sürdürmüştü.
Ağustos ayı başlarında başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne almış, 16 Ağustos’ta Afganistan'daki savaşın bittiğini ve devletin yönetim biçiminin yakın gelecekte netleşeceğini duyurmuştu.
Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2021
Taliban kontrolünde Afganistan
Rusya: Taliban hükümetinin muhtemel üyeleri ile temastayız
15:13
Amerikan askerlerinin 31 Ağustos’ta Kabil havaalanından ayrılmasıyla birlikte ABD’nin bu ülkedeki yaklaşık 20 yıllık askeri varlığı son bulmuştu.
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