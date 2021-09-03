https://tr.sputniknews.com/20210903/rusyadaki-afgan-buyukelciligi-talibanin-korkunc-eylemlerine-dair-bircok-kanit-aliyoruz-1048591683.html

Rusya'daki Afgan Büyükelçiliği: 'Taliban'ın korkunç eylemlerine’ dair birçok kanıt alıyoruz

Rusya'daki Afgan Büyükelçiliği: 'Taliban'ın korkunç eylemlerine’ dair birçok kanıt alıyoruz

Rusya'daki Afgan Büyükelçiliği, ülkedeki vatandaşlarından ‘Taliban'ın korkunç eylemlerine’ dair birçok kanıt aldıklarını bildirdi. 03.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-03T18:20+0300

2021-09-03T18:20+0300

2021-09-03T18:20+0300

taliban kontrolünde afganistan

islam

e-posta

büyükelçilik

afgan

eylem

açıklama

vahşet

radikal islam

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/10/1048073246_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f3baa02223451eecfa0869a73e07e38b.jpg

Kabil’deki iktidar değişikliğinden sonra ilk kez açıklamada bulunan Afganistan’ın Rusya Büyükelçiliği, ülkedeki vatandaşlarından ‘Taliban'ın korkunç eylemlerinin’ görüntülerini içeren çok sayıda e-posta aldıklarını belirtti.Açıklamada, “Afgan halkı ülkede olanlardan dolayı büyük bir şok yaşıyor. Büyükelçilik, Taliban'ın ürpertici eylemlerinin video görüntülerini içeren çok sayıda e-posta alıyor. Dünya toplumu Afganistan'da neler olup bittiğini görmeli ve anlamalı” ifadeleri kullanıldı.Daha önce kendilerinden Afganistan’daki gelişmelerle ilgili bilgi almaya çalışan Sputnik muhabirine, ‘durum netleşinceye kadar ülkedeki olaylarla ilgili yorum yapmayacaklarını’ ileten Büyükelçilik yetkilileri, aynı zamanda çalışmaya devam etmiş ve vatandaşlarına konsolosluk hizmetleri vermeyi sürdürmüştü.Ağustos ayı başlarında başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne almış, 16 Ağustos’ta Afganistan'daki savaşın bittiğini ve devletin yönetim biçiminin yakın gelecekte netleşeceğini duyurmuştu. Amerikan askerlerinin 31 Ağustos’ta Kabil havaalanından ayrılmasıyla birlikte ABD’nin bu ülkedeki yaklaşık 20 yıllık askeri varlığı son bulmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20210903/rusya-taliban-hukumetinin-muhtemel-uyeleri-ile-temastayiz-1048583431.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

islam, e-posta, büyükelçilik, afgan, eylem, açıklama, vahşet, radikal islam