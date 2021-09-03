https://tr.sputniknews.com/20210903/rusyanin-ural-bolgesinde-mars-benzeri-kizil-manzara-goruntulendi-1048585325.html

Dünya'daki Mars: Rusya'nın Ural bölgesinde Mars benzeri kızıl manzara görüntülendi

Dünya'daki Mars: Rusya'nın Ural bölgesinde Mars benzeri kızıl manzara görüntülendi

Rusya'nın Ural bölgesi Troitsko-Bainovsky sahasındaki taş ocaklarından birinde kızıl bir manzara görüntülendi. 03.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-03T15:46+0300

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video

rusya

mars

taş ocağı

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Görüntüler, Poldnevsky bölgesinin tepelerinin yanı sıra kırmızı-kahverengi gölleri de gösteriyor.Kızıl renklerin hakim olduğu bu sıradışı manzaranın sırrı, 19. yüzyılda bu bölgede hakim olan kil yapısından kaynaklanmakta. Yerel basına göre kızıl manzara, Bogdanovich kasabası yakınlarında 70 kilometrekareden fazla bir alana yayılıyor.

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video, rusya, mars, taş ocağı