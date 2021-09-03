https://tr.sputniknews.com/20210903/safak-sezer-kolpacino-hayrani-pjanicin-hedef-benmisim-aciklamasini-yorumladi-1048595864.html

Şafak Sezer, 'Kolpaçino' hayranı Pjanic'in 'Hedef Benmişim' açıklamasını yorumladı

Şafak Sezer, 'Kolpaçino' hayranı Pjanic'in 'Hedef Benmişim' açıklamasını yorumladı

Ünlü oyuncu Şafak Sezer, Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Miralem Pjanic'in 'Hedef Benmişim' açıklamasının kendisini de şaşırttığını söyledi... 03.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-03T21:20+0300

2021-09-03T21:20+0300

2021-09-03T21:20+0300

yaşam

beşiktaş

şafak sezer

miralem pjanic

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Beşiktaş Kulübünün yeni transferi Bosna Hersekli yıldız futbolcu Miralem Pjanic'in tanıtımını 'Hedef Benmişim' etiketiyle ve Pjanic'in de aynı cümleyi kullandığı kısa videoyla duyurması, sosyal medyada büyük ilgi gördü.Sosyal medya kullanıcılarının ve taraftarların merak ettiği bu ifadenin ardından Pjanic'in, Şafak Sezer'in de başrolünde oynadığı Kolpaçino filminin hayranı olduğu ortaya çıktı.Filmin senaristi de olan Şafak Sezer'in sosyal medyadaki bir canlı yayınında "Beni de Kolpaçino'da oynatsana Şafak abi." yorumunu yapan Pjanic'in Beşiktaş'a transferi, Sezer'i de memnun etti.Sezer, oyuncu ve şarkıcı arkadaşı Ercan Avşar'la Etiler'de bir restoranda yemek yerken basın mensuplarının sorularını cevaplayarak, "Kendisiyle sosyal medyada birkaç kez mesajlaştık. Merih Demiral vardı galiba yanında. Bir şaka yaptılar ama bu sefer gerçek oldu, hakikaten geldi. Dünya çapında çok değerli bir futbolcu. Beşiktaş'a gelmesi de çok iyi oldu." ifadelerini kullandı.

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beşiktaş, şafak sezer, miralem pjanic