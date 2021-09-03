https://tr.sputniknews.com/20210903/sedat-peker-birlesik-arap-emirlikleri-baska-ulkeyi-kotuleyen-video-cekme-dedi-1048583117.html

Sedat Peker: Birleşik Arap Emirlikleri, ‘Başka ülkeyi kötüleyen video çekme’ dedi

Sedat Peker: Birleşik Arap Emirlikleri, ‘Başka ülkeyi kötüleyen video çekme’ dedi

Organize suç örgütü kurduğu gerekçesiyle hüküm giyen Sedat Peker “BAE'nin görevli memurları ‘Bizim ülkemizde başka bir ülkeyi kötüleyen videolar çekemezsiniz’... 03.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-03T15:06+0300

2021-09-03T15:06+0300

2021-09-03T15:06+0300

türkiye

dubai

bae

sedat peker

iade

oturum

pasaport

kırmızı bülten

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Organize suç örgütü kurduğu gerekçesiyle hüküm giyen ve hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker, avukatı aracılığıyla Halk TV yazarı İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtladı. Peker, “BAE'nin görevli memurları ‘Bizim ülkemizde başka bir ülkeyi kötüleyen videolar çekemezsiniz’ diye düşüncelerini söylediler. Burası yabancı ülke ve kanunlarına tabiyim. Tüm imkânlarımı zorlayıp video çekme gayretinde olacağım” ifadelerini kullandı.Pasaportunun iptal edildiğini söyleyen Peker, “Pasaportumun iptal edildiği tarih ‘Belki başka bir ülkeye geçebilirim’ diye paylaşım yaptığım zamana denk geliyor. Eşim ve yaşları küçük olan üç çocuğum haricinde, ailem ve çevremdeki herkesin pasaportları iptal edildi. Hangi gerekçeyle iptal edildiğini henüz anlayamadım. Mahkeme kararı olmadan, İçişleri Bakanı talimatıyla iptal edildiler” diye konuştu.‘Dubai’de şirket kurdum, 3 senelik oturum aldım’Dubai’de şirket kurduğunu açıklayan Peker, “Üç senelik oturum aldım. İş insanı olarak bulunuyorum. Pasaportum iptal edildiği için başka bir ülkeye gidebilmem mümkün değil. Mücadeleyi bırakmış değilim” dedi.Türkiye ile BAE arasındaki görüşmelerin kendisiyle alakalı olmadığını düşündüğü söyleyen Peker “Türkiye ve BAE'nin görüşme konusunun sadece şahsımla ilgili olduğunu düşünmüyorum. İki ülke arasında dış politika ile ilgili çok farklılık var” ifadelerini kullandı.“Hakkımda kırmızı bülten kararı yok" diyen Peker “Bu ülkede suç işlemediğim sürece beni kimse başka yere yollayamaz. En fazla yapacağı şey, ülkelerinden ayrılmamı istemeleri olur. BAE hiç kimseyi teslim etmemiştir. Kendi ülkesindeki yönetimle ters düşmüş birçok iş adamı ve devlet başkanı bu ülkede yaşıyor. Onları pazarlık konusu yapmamışlar da beni mi yapacaklar. Asla inanmıyorum” şeklinde konuştu.

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dubai, bae, sedat peker, iade, oturum, pasaport, kırmızı bülten