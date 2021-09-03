Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210903/sedat-peker-birlesik-arap-emirlikleri-baska-ulkeyi-kotuleyen-video-cekme-dedi-1048583117.html
Sedat Peker: Birleşik Arap Emirlikleri, ‘Başka ülkeyi kötüleyen video çekme’ dedi
Sedat Peker: Birleşik Arap Emirlikleri, ‘Başka ülkeyi kötüleyen video çekme’ dedi
Organize suç örgütü kurduğu gerekçesiyle hüküm giyen Sedat Peker “BAE'nin görevli memurları ‘Bizim ülkemizde başka bir ülkeyi kötüleyen videolar çekemezsiniz’... 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T15:06+0300
2021-09-03T15:06+0300
türkiye
dubai
bae
sedat peker
iade
oturum
pasaport
kırmızı bülten
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/17/1044567240_0:7:1000:570_1920x0_80_0_0_ef5b7d3ea3030fd70acca08734a78ddd.jpg
Organize suç örgütü kurduğu gerekçesiyle hüküm giyen ve hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker, avukatı aracılığıyla Halk TV yazarı İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtladı. Peker, “BAE'nin görevli memurları ‘Bizim ülkemizde başka bir ülkeyi kötüleyen videolar çekemezsiniz’ diye düşüncelerini söylediler. Burası yabancı ülke ve kanunlarına tabiyim. Tüm imkânlarımı zorlayıp video çekme gayretinde olacağım” ifadelerini kullandı.Pasaportunun iptal edildiğini söyleyen Peker, “Pasaportumun iptal edildiği tarih ‘Belki başka bir ülkeye geçebilirim’ diye paylaşım yaptığım zamana denk geliyor. Eşim ve yaşları küçük olan üç çocuğum haricinde, ailem ve çevremdeki herkesin pasaportları iptal edildi. Hangi gerekçeyle iptal edildiğini henüz anlayamadım. Mahkeme kararı olmadan, İçişleri Bakanı talimatıyla iptal edildiler” diye konuştu.‘Dubai’de şirket kurdum, 3 senelik oturum aldım’Dubai’de şirket kurduğunu açıklayan Peker, “Üç senelik oturum aldım. İş insanı olarak bulunuyorum. Pasaportum iptal edildiği için başka bir ülkeye gidebilmem mümkün değil. Mücadeleyi bırakmış değilim” dedi.Türkiye ile BAE arasındaki görüşmelerin kendisiyle alakalı olmadığını düşündüğü söyleyen Peker “Türkiye ve BAE'nin görüşme konusunun sadece şahsımla ilgili olduğunu düşünmüyorum. İki ülke arasında dış politika ile ilgili çok farklılık var” ifadelerini kullandı.“Hakkımda kırmızı bülten kararı yok" diyen Peker “Bu ülkede suç işlemediğim sürece beni kimse başka yere yollayamaz. En fazla yapacağı şey, ülkelerinden ayrılmamı istemeleri olur. BAE hiç kimseyi teslim etmemiştir. Kendi ülkesindeki yönetimle ters düşmüş birçok iş adamı ve devlet başkanı bu ülkede yaşıyor. Onları pazarlık konusu yapmamışlar da beni mi yapacaklar. Asla inanmıyorum” şeklinde konuştu.
türkiye
dubai
bae
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/17/1044567240_116:0:884:576_1920x0_80_0_0_30671f0ff1cf0bdfd631661c3b4ffe7a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
dubai, bae, sedat peker, iade, oturum, pasaport, kırmızı bülten

Sedat Peker: Birleşik Arap Emirlikleri, ‘Başka ülkeyi kötüleyen video çekme’ dedi

15:06 03.09.2021
© Fotoğraf : YouTubeSedat Peker
Sedat Peker - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2021
© Fotoğraf : YouTube
Abone ol
Organize suç örgütü kurduğu gerekçesiyle hüküm giyen Sedat Peker “BAE'nin görevli memurları ‘Bizim ülkemizde başka bir ülkeyi kötüleyen videolar çekemezsiniz’ diye düşüncelerini söylediler. Burası yabancı ülke ve kanunlarına tabiyim. Tüm imkânlarımı zorlayıp video çekme gayretinde olacağım” dedi.
Organize suç örgütü kurduğu gerekçesiyle hüküm giyen ve hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker, avukatı aracılığıyla Halk TV yazarı İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtladı. Peker, “BAE'nin görevli memurları ‘Bizim ülkemizde başka bir ülkeyi kötüleyen videolar çekemezsiniz’ diye düşüncelerini söylediler. Burası yabancı ülke ve kanunlarına tabiyim. Tüm imkânlarımı zorlayıp video çekme gayretinde olacağım” ifadelerini kullandı.
Pasaportunun iptal edildiğini söyleyen Peker, “Pasaportumun iptal edildiği tarih ‘Belki başka bir ülkeye geçebilirim’ diye paylaşım yaptığım zamana denk geliyor. Eşim ve yaşları küçük olan üç çocuğum haricinde, ailem ve çevremdeki herkesin pasaportları iptal edildi. Hangi gerekçeyle iptal edildiğini henüz anlayamadım. Mahkeme kararı olmadan, İçişleri Bakanı talimatıyla iptal edildiler” diye konuştu.

‘Dubai’de şirket kurdum, 3 senelik oturum aldım’

Dubai’de şirket kurduğunu açıklayan Peker, “Üç senelik oturum aldım. İş insanı olarak bulunuyorum. Pasaportum iptal edildiği için başka bir ülkeye gidebilmem mümkün değil. Mücadeleyi bırakmış değilim” dedi.
Türkiye ile BAE arasındaki görüşmelerin kendisiyle alakalı olmadığını düşündüğü söyleyen Peker “Türkiye ve BAE'nin görüşme konusunun sadece şahsımla ilgili olduğunu düşünmüyorum. İki ülke arasında dış politika ile ilgili çok farklılık var” ifadelerini kullandı.
“Hakkımda kırmızı bülten kararı yok" diyen Peker “Bu ülkede suç işlemediğim sürece beni kimse başka yere yollayamaz. En fazla yapacağı şey, ülkelerinden ayrılmamı istemeleri olur. BAE hiç kimseyi teslim etmemiştir. Kendi ülkesindeki yönetimle ters düşmüş birçok iş adamı ve devlet başkanı bu ülkede yaşıyor. Onları pazarlık konusu yapmamışlar da beni mi yapacaklar. Asla inanmıyorum” şeklinde konuştu.
017001
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:21İBB'den 6 Eylül kararı: Toplu taşıma 06.00-14.00 saatleri arasında ücretsiz olacak
15:17Evden kaçan 12 ve 14 yaşlarındaki teyze yeğen, her yerde aranıyor
15:15NASA, Mars'tan ilk kayayı aldı ama görüntüleyemedi
15:13Rusya: Taliban hükümetinin muhtemel üyeleri ile temastayız
15:11İspanya'da şiddet geçmişi olan ebeveynler, vekaletinde olmayan çocuklarıyla görüşemeyecek
15:06Sedat Peker: Birleşik Arap Emirlikleri, ‘Başka ülkeyi kötüleyen video çekme’ dedi
15:02Galatasaray'ın UEFA listesinde 4 isim yer almadı
14:57Doğum sancısı çeken kedi, sezaryenle 5 yavru dünyaya getirdi
14:52Malatya'da Roma dönemine ait altın yaldızlı kitap ve sütun ele geçirildi
14:45CHP'li Öztunç: AK Parti’nin ‘yüzde 21 büyüdük' dediği gün, doğalgaza yüzde 15 zam geldi
14:41Fatih Altaylı: Sürekli büyüyoruz ama cebimizdeki para küçülüyor
14:39WhatsApp duyurdu: iOS'tan Android'e taşıma özelliği geldi
14:31Eylül ayı kira zam oranı yüzde 15.78 oldu
14:28Tarihte ilk: Kraliçe Elizabeth, Cristiano Ronaldo'dan imzalı forma istedi
14:27Taliban'la Kabul Havaalanı pazarlığındaki Katar'ın dışişleri yetkilisi görüşmeler için Kabil'de
14:26Arjantin'de kano süren kadınla balinanın dansı
14:24AB: Güvenlik koşulları sağlanması durumunda Kabil'de varlık göstereceğiz
14:21Önce yıllık ücretleri topladılar, sonra özel okulu kapatarak ortadan kayboldular
14:20Arabuluculukta çözülen dosya sayısı 1.5 milyonu aştı
14:08Taliban'ın kontrolündeki başkanlık sarayı önünde kadın hakları protestosu