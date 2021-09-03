https://tr.sputniknews.com/20210903/selvi-kilicdaroglu-aksener-ve-imamoglundan-karsilikli-hamleler-1048569551.html

Selvi: Kılıçdaroğlu, Akşener ve İmamoğlu’ndan karşılıklı hamleler

Selvi: Kılıçdaroğlu, Akşener ve İmamoğlu’ndan karşılıklı hamleler

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki tavrını değerlendirdi. Selvi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti... 03.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-03T09:28+0300

2021-09-03T09:28+0300

2021-09-03T09:28+0300

politika

chp

kemal kılıçdaroğlu

meral akşener

cumhurbaşkanlığı

aday

abdulkadir selvi

ekrem imamoğlu

iyi parti

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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 'Kılıçdaroğlu, Akşener ve İmamoğlu’ndan karşılıklı hamleler' başlıklı yazısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Millet İttifakı birden çok aday çıkarabilir" sözlerinin 'muhalefet cephesini karıştırdığını' ileri sürdü.Muhalefetin İstanbul ve Ankara'daki yerel seçimleri iş birliği yaparak kazandığını hatırlatan Selvi, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, 25 yıl sonra İstanbul ve Ankara’yı AK Parti’den almıştı. Bu başarı muhalefette 2023 seçimlerine de ortak adayla gidersek başarılı oluruz umudunu doğurdu. İstanbul modeli muhalif seçmende motivasyona neden oldu" dedi.Selvi, Millet İttifakı liderleri Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in daha önce ortak cumhurbaşkanı adayı çıkarılması konusunda güçlü mesajlar verdiğini belirterek "Ben iki liderin önceliğinin hâlâ ortak adaydan yana olduğunu düşünüyorum" ifadesini kullandı. Selvi, şöyle devam etti:"Ancak Kılıçdaroğlu’nun seçimleri kazanabilmek için ortak aday çıkarılmasının ne denli önemli olduğu vurgusunu yapması beklenirken, 2023 seçimlerinde muhalefetin birden fazla cumhurbaşkanı adayı olabileceğini söylemesi hesapları karıştırdı.Peki Kılıçdaroğlu, birden çok adayın muhalif seçmende moral bozukluğuna yol açacağını düşünemedi mi? Kılıçdaroğlu bunu ölçecek kadar siyasi tecrübeye sahip bir lider. Ama aynı zamanda usta bir oyuncu."Selvi, Kılıçdaroğlu'nun hamlesi olarak nitelediği 4 farklı maddeyi şöyle sıraladı:"1) Kılıçdaroğlu, ortak adaya odaklanmakla birlikte, birden fazla aday kartıyla elini güçlü tutmak istedi. 2) CHP Lideri’nin bu önerisinin zamanlaması önemliydi. Millet İttifakı lideri Meral Akşener’in, Ekrem İmamoğlu’nu İkinci Fatih’e benzettiği konuşmasından sonra yaptı. 3) Ortak cumhurbaşkanı adayını Meral Akşener ile birlikte belirleyecekler. Akşener, İmamoğlu’na güçlü bir destek verince Kılıçdaroğlu, birden çok aday modelini gündeme getirdi. 4) Kılıçdaroğlu, Akşener’in çıkışını kendi adaylığının tehlikeye girmesi olarak gördü. Eğer Akşener, İmamoğlu ya da Yavaş üzerinde ısrar ederse, ortak aday formülünün suya düşeceğini gördü, çoklu aday modelini masaya sürdü."'Kılıçdaroğlu'nun kafası net'Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Kılıçdaroğlu'nun kafasının net olduğunu savunan Selvi, "CHP lideri adım adım hedefine doğru ilerliyor" görüşüne yer verdiği yazısına şöyle devam etti:"1) Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş’ın adaylığını düşünmüyor. 2) Eğer Millet İttifakı’nın ortak adayı olabilirse cumhurbaşkanı adayı olmakta kararlı. 3) Kendisi ortak aday olamadığı takdirde seçimi kazanabilmek için AK Parti ve HDP tabanından oy alabilecek, muhafazakâr seçmenin ve Kürtlerin de desteğini sağlayabilecek üçüncü bir ismin ortak aday olmasını savunuyor. 4) Muharrem İnce örneğinde olduğu gibi İmamoğlu ya da Yavaş’ın aday olması durumunda Erdoğan karşısında en çok oyu alacağı için CHP Genel Başkanlığı’na göz dikeceğini biliyor. Şimdiden onun önünü kesmeye çalışıyor. 5) Ortak aday çıkmadığı takdirde CHP’nin adayı olup, seçimi kazanamasa da Erdoğan karşısında en yüksek oyu alarak genel başkanlık koltuğunu korumak istiyor."'Akşener ile İmamoğlu 'güç birliği' yaparsa işin rengi değişebilir'Selvi, 2023 seçimlerine giderken muhalefet cephesinin dikkatle takip edilmesi gerektiğini dile getirerek "Çünkü Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu üçgeninde karşılıklı hamleler yapılıyor. Bu aşamada hamle üstünlüğü Kılıçdaroğlu’nda ama Akşener ile İmamoğlu 'Güç birliği' yaparsa işin rengi değişebilir" ifadesini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20210901/selvi-aksener-cumhurbaskanligi-yarisinda-ekrem-imamoglu-lehine-agirligini-koydu-1048500168.html

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chp, kemal kılıçdaroğlu, meral akşener, cumhurbaşkanlığı, aday, abdulkadir selvi, ekrem imamoğlu, iyi parti