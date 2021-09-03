Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Kovid-19 aşısı olmayan işçilerden haftada bir kez PCR testi yaptırmaları istenebilecek
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210903/sinopta-ev-kiralari-yuzde-50-artti-1048585420.html
Sinop’ta ev kiraları yüzde 50 arttı
Sinop’ta ev kiraları yüzde 50 arttı
Sinop’ta durdurulan imar planı sonrası ev kiraları fırladı. Kiralar bir önceki yıla oranla yüzde 50 oranında artarken, emlakçılar ise yetkililerden yardım... 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T15:45+0300
2021-09-03T15:45+0300
türkiye
sinop
ev
emlak
kiralık
kira
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/03/1048585083_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_a704790a5fdf25bbb966af197168ec5a.jpg
Sinop’ta bir süre önce durdurulan imar planı sonrası ev kiraları yüzde 50 arttı.İHA’nın haberine göre ev sahipleri yeni ev yapılmadığı için sirkülasyon olmadığından kiralara zam yaparken, kiraya çıkmak için ev arayan vatandaşlar da kiraların yüksek olmasından ve evlerin sınırlı sayıda olması nedeniyle ev bulamamaktan dertli.Önceki yılda 3+1 kiralık ev fiyatı en yüksek bin lira olurken, durdurulan imar sonrası en düşük kiralık ev fiyatı bin 500 TL oldu.Öte yandan eğitimde yüz yüze eğitim modeline geçilmesiyle kente gelen üniversite öğrencileri de kiralık eve olan talebi artırırken emlakçılar da öğrencilerden ve vatandaşlardan gelen kiralık ev taleplerine yetişemediklerini söyleyerek yetkililerden durdurulan imar planı konusunda yardım istedi.Kentte kiralık ev fiyatlarının durdurulan imar sonrası yüzde 50 oranda arttığını belirten emlakçı Hikmet Ergül, durumla ilgili şunları söyledi:
türkiye
sinop
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/03/1048585083_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_d367995ec237958c377be0a82205fd9a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sinop, ev, emlak, kiralık, kira

Sinop’ta ev kiraları yüzde 50 arttı

15:45 03.09.2021
© İHA / OSMAN AKSUSinop
Sinop - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2021
© İHA / OSMAN AKSU
Abone ol
Sinop’ta durdurulan imar planı sonrası ev kiraları fırladı. Kiralar bir önceki yıla oranla yüzde 50 oranında artarken, emlakçılar ise yetkililerden yardım istedi.
Sinop’ta bir süre önce durdurulan imar planı sonrası ev kiraları yüzde 50 arttı.
İHA’nın haberine göre ev sahipleri yeni ev yapılmadığı için sirkülasyon olmadığından kiralara zam yaparken, kiraya çıkmak için ev arayan vatandaşlar da kiraların yüksek olmasından ve evlerin sınırlı sayıda olması nedeniyle ev bulamamaktan dertli.
Önceki yılda 3+1 kiralık ev fiyatı en yüksek bin lira olurken, durdurulan imar sonrası en düşük kiralık ev fiyatı bin 500 TL oldu.
Öte yandan eğitimde yüz yüze eğitim modeline geçilmesiyle kente gelen üniversite öğrencileri de kiralık eve olan talebi artırırken emlakçılar da öğrencilerden ve vatandaşlardan gelen kiralık ev taleplerine yetişemediklerini söyleyerek yetkililerden durdurulan imar planı konusunda yardım istedi.
Kentte kiralık ev fiyatlarının durdurulan imar sonrası yüzde 50 oranda arttığını belirten emlakçı Hikmet Ergül, durumla ilgili şunları söyledi:
"İmar planın durdurulması ve mahkemede olmasından dolayı tapu devri yapamıyoruz. Tapu devri de olmayınca iskan alamıyoruz. Haliyle iskan olmayınca da oturma izni verilmiyor. Sinop’ta imar durumların dolayı bir ev sıkıntısı var. İmar probleminden dolayı yeni dairelerin satışları yapılamıyor. Biz de sıkıntı yaşıyoruz. Şu anda müteahhitlerle anlaşıp noterden sözleşmeli satışlar yapıyoruz. Ama haliyle o evlere iskan alınmadığı için oturma izni verilmiyor. O evlerimizi de doğal olarak kiraya veremiyoruz. İl dışından vatandaşlar yatırımlık daireler alıyor ama daireleri aktif edemiyoruz. Gecen seneden bu seneye kiralar yüzde 50 arttı. Üniversitelerin açılmasıyla yüz yüze eğitim modeline geçilmesiyle kiralık eve olan talep de iki kart attı. Müşterilerimize kiralık ev bulmakta zorlanıyoruz.”
010000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:04Giresun'da fındıkları kurutabilmek için güneş duasına çıktılar
15:56Kovid-19 aşısı olmayan işçilerden haftada bir kez PCR testi yaptırmaları istenebilecek
15:53Irak Türkmenleri lideri Turan: ABD çekiliyor ancak NATO ülkelerinin Irak’a desteği sürecektir
15:51NATO: Kabil Havalimanı'nın Türkiye ve Katar tarafından işletilmesi hala müzakere ediliyor
15:51AB ve AstraZeneca aşı tedariki konusunda uzlaştı
15:45Sinop’ta ev kiraları yüzde 50 arttı
15:43'10 liraya öpüşelim' dediler, 130 lirasını aldılar
15:41Baraja takılan partiler ‘yüzde 7’ye ne diyor?
15:39İlçe ilçe rakamlar ilk kez açıklandı: İstanbul aşılamada ne durumda?
15:21İBB'den 6 Eylül kararı: Toplu taşıma 06.00-14.00 saatleri arasında ücretsiz olacak
15:17Evden kaçan 12 ve 14 yaşlarındaki teyze yeğen, her yerde aranıyor
15:15NASA, Mars'tan ilk kayayı aldı ama görüntüleyemedi
15:13Rusya: Taliban hükümetinin muhtemel üyeleri ile temastayız
15:11İspanya'da şiddet geçmişi olan ebeveynler, vekaletinde olmayan çocuklarıyla görüşemeyecek
15:06Sedat Peker: Birleşik Arap Emirlikleri, ‘Başka ülkeyi kötüleyen video çekme’ dedi
15:02Galatasaray'ın UEFA listesinde 4 isim yer almadı
14:57Doğum sancısı çeken kedi, sezaryenle 5 yavru dünyaya getirdi
14:52Malatya'da Roma dönemine ait altın yaldızlı kitap ve sütun ele geçirildi
14:45CHP'li Öztunç: AK Parti’nin ‘yüzde 21 büyüdük' dediği gün, doğalgaza yüzde 15 zam geldi
14:41Fatih Altaylı: Sürekli büyüyoruz ama cebimizdeki para küçülüyor