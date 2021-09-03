Sinop’ta ev kiraları yüzde 50 arttı

"İmar planın durdurulması ve mahkemede olmasından dolayı tapu devri yapamıyoruz. Tapu devri de olmayınca iskan alamıyoruz. Haliyle iskan olmayınca da oturma izni verilmiyor. Sinop’ta imar durumların dolayı bir ev sıkıntısı var. İmar probleminden dolayı yeni dairelerin satışları yapılamıyor. Biz de sıkıntı yaşıyoruz. Şu anda müteahhitlerle anlaşıp noterden sözleşmeli satışlar yapıyoruz. Ama haliyle o evlere iskan alınmadığı için oturma izni verilmiyor. O evlerimizi de doğal olarak kiraya veremiyoruz. İl dışından vatandaşlar yatırımlık daireler alıyor ama daireleri aktif edemiyoruz. Gecen seneden bu seneye kiralar yüzde 50 arttı. Üniversitelerin açılmasıyla yüz yüze eğitim modeline geçilmesiyle kiralık eve olan talep de iki kart attı. Müşterilerimize kiralık ev bulmakta zorlanıyoruz.”