Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210903/suriyeden-yayilan-petrol-sizintisi-hatay-sahiline-ulasti-1048593311.html
Suriye'den yayılan petrol sızıntısı, Hatay sahiline ulaştı
Suriye'den yayılan petrol sızıntısı, Hatay sahiline ulaştı
Suriye'deki enerji santralinden yayılan ve Akdeniz kıyısındaki ülkeleri tehdit eden petrol sızıntısı, Hatay'ın Samandağ sahiline ulaştı. Hatay Valisi Rahmi... 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T19:31+0300
2021-09-03T19:31+0300
türkiye
suriye
hatay
samandağ
petrol
sahil
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/03/1048593260_0:43:2000:1168_1920x0_80_0_0_d6427e83253e2c96b018320e67aa8e10.jpg
Suriye'de bir enerji santralinden yayılan petrol sızıntısı Akdeniz kıyısındaki ülkeleri tehdit ederken, petrol atıkları Hatay'ın Samandağ sahiline ulaştı.Dünden bu yana sahile vuran petrol atıkları, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Sahil Güvenlik ekiplerince temizleniyor.Hatay Valisi Rahmi Doğan ve beraberindeki heyet, sahilde inceleme yaptı. Vali Doğan şunları söyledi:Açık denize sızan fuel-oilin öncelikli olarak Kuzey Kıbrıs karasularına doğru ilerlediğini kaydeden Vali Doğan, "Nene Hatun acil müdahale gemisi, Seyit Onbaşı atık toplama gemisi ve yine bu gemilere benzer donanıma sahip 4 gemi, toplam 6 gemiyle birlikle açık denizlerde de bu temizlik çalışması yürütülmektedir" dedi.Denizdeki akıntı sebebiyle metal para büyüklüğünde birtakım atıkların Samandağ sahiline geldiğini belirten Doğan, şu ifadeleri kullandı:Olayın büyüklüğünün göz önüne alındığında ciddi kirliliğin olmadığını belirten Vali Doğan, “Tedbirlerimiz bu olay neticelenene kadar devam edecektir. Hem açık denizde hem sahillerimizdeki çalışmaları Valiliğimizin, Ulaştırma Bakanlığımızın, Çevre Bakanlığımızın gözetiminde arkadaşlar devam ettiriyorlar" dedi. Doğan, denizde bir risk olmadığını, kalıcı kirliliğe sebep olmamak adına çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.
türkiye
suriye
hatay
samandağ
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/03/1048593260_192:0:1808:1212_1920x0_80_0_0_237ae106edb3fbbbace4fa999a0480f1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
suriye, hatay, samandağ, petrol, sahil

Suriye'den yayılan petrol sızıntısı, Hatay sahiline ulaştı

19:31 03.09.2021
© DHASuriye'deki enerji santralinden yayılan ve Akdeniz kıyısındaki ülkeleri tehdit eden petrol sızıntısı,
Suriye'deki enerji santralinden yayılan ve Akdeniz kıyısındaki ülkeleri tehdit eden petrol sızıntısı, - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2021
© DHA
Abone ol
Suriye'deki enerji santralinden yayılan ve Akdeniz kıyısındaki ülkeleri tehdit eden petrol sızıntısı, Hatay'ın Samandağ sahiline ulaştı. Hatay Valisi Rahmi Doğan, “Tedbirleri alıyoruz devletimizin tüm imkanlarıyla buradayız. Hem denizden hem karadan müdahalemiz devam ediyor” dedi.
Suriye'de bir enerji santralinden yayılan petrol sızıntısı Akdeniz kıyısındaki ülkeleri tehdit ederken, petrol atıkları Hatay'ın Samandağ sahiline ulaştı.
Dünden bu yana sahile vuran petrol atıkları, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Sahil Güvenlik ekiplerince temizleniyor.
Hatay Valisi Rahmi Doğan ve beraberindeki heyet, sahilde inceleme yaptı. Vali Doğan şunları söyledi:
“Suriye sınırımıza 107 kilometre mesafedeki bir elektrik santralındaki fuel-oil deposunda yaklaşık bir hafta önce sızıntı meydana geldi. Bir hafta önce meydana gelen bir olay olması sebebiyle açık denize sızan bu fuel-oilin büyük çoğunluğunun Suriye kıyılarına tekrar ulaştığını ve Suriye kıyılarında da bir temizlik çalışmasının yürütüldüğünü biliyoruz."
Açık denize sızan fuel-oilin öncelikli olarak Kuzey Kıbrıs karasularına doğru ilerlediğini kaydeden Vali Doğan, "Nene Hatun acil müdahale gemisi, Seyit Onbaşı atık toplama gemisi ve yine bu gemilere benzer donanıma sahip 4 gemi, toplam 6 gemiyle birlikle açık denizlerde de bu temizlik çalışması yürütülmektedir" dedi.
Denizdeki akıntı sebebiyle metal para büyüklüğünde birtakım atıkların Samandağ sahiline geldiğini belirten Doğan, şu ifadeleri kullandı:
Ulaştırma Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'ne bağlı gemilerimiz bu açık alanda temizlik çalışmalarını yürütüyorlar. Nene Hatun acil müdahale gemisi, Seyit Onbaşı atık toplama gemisi ve yine bu gemilere benzer donanıma sahip 4 gemi, toplam 6 gemiyle birlikle açık denizlerde de bu temizlik çalışması yürütülmektedir.
Tabi deniz şartları gereği birtakım atıklar da bizim sahillerimize doğru gelmiş bulunmaktadır. Bu gelen parçacıklar çok küçük parçacıklar, metal para büyüklüğündeki parçacıklar. Arkadaşlarımız sahildeki bu partikülleri topluyorlar, hem denizden hem karadan müdahalemiz devam ediyor.
6 tane gemi açık denizde çalışıyor. Bu gemilerin kullanacağı birtakım materyaller İskenderun Limanı'na dün ulaştı, 11 konteynerle gelen bu materyaller hem mevcut denizdeki gemilerimiz hem de bu gemilere ilave gelecek gemilerimiz tarafından kullanılacak. Bütün tedbirleri alıyoruz, devletimizin tüm imkanlarıyla buradayız.
Olayın büyüklüğünün göz önüne alındığında ciddi kirliliğin olmadığını belirten Vali Doğan, “Tedbirlerimiz bu olay neticelenene kadar devam edecektir. Hem açık denizde hem sahillerimizdeki çalışmaları Valiliğimizin, Ulaştırma Bakanlığımızın, Çevre Bakanlığımızın gözetiminde arkadaşlar devam ettiriyorlar" dedi. Doğan, denizde bir risk olmadığını, kalıcı kirliliğe sebep olmamak adına çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.
000013
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
20:44İsviçre’de rekor hız cezası: Hız sınırını aşan iş kadını 192 bin 825 euro ödeyecek
20:34A Milli Erkek Voleybol Takımı İspanya'yı 3-1 yenerek 2'de 2 yaptı
20:33Rakıyı su sanıp kazazedelerin başına döktü
20:32Rusya’da ‘Sputnik’ şehri inşa edilecek
20:20'Filenin Sultanları' yarı finalde Sırbistan'a kaybetti
20:17Kraliçe Elizabeth'in ölümü ardından yapılacaklara ilişkin planlar sızdı: 'Londra Köprüsü yıkıldı'
20:10Araştırma: Facebook’ta dezenformasyon kaynakları 6 kat fazla tıklanıyor
19:59Taliban Sözcüsü: Pençşir'de kontrolü sağladık
19:4712 otelde, 5 bin 6 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi
19:36Putin: Lavrov ve Şoygu’nun parlamentoya gitmesine üzüleceğim
19:32Türkiye'de son 24 saatte 22 bin 850 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi hayatını kaybetti
19:31Suriye'den yayılan petrol sızıntısı, Hatay sahiline ulaştı
19:18ABD Başkanı Biden: Bu, aşılanmamışların devam eden salgını
19:01KVKK’dan WhatsApp'a 1 milyon 950 bin lira ceza
19:01Öğrencinin testi pozitif çıktı, 30 arkadaşı ve öğretmeni karantinada
18:5628 Şubat davasında tutuklanan Çetin Doğan: Af dilemesi gerekenler onlardır, bizler değiliz
18:44New York, uyarılara rağmen Ida Kasırgası'na hazırlıksız yakalandı
18:42Milas'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
18:38Eski istihbaratçı Enver Altaylı hakkındaki FETÖ davasında ara karar
18:36Tokayev: Kazakistan’ın egemenliğiyle ilişkili nüanslar nedeniyle Afgan sığınmacıları kabul edemedik