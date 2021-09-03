https://tr.sputniknews.com/20210903/suriyeden-yayilan-petrol-sizintisi-hatay-sahiline-ulasti-1048593311.html

Suriye'den yayılan petrol sızıntısı, Hatay sahiline ulaştı

Suriye'den yayılan petrol sızıntısı, Hatay sahiline ulaştı

Suriye'deki enerji santralinden yayılan ve Akdeniz kıyısındaki ülkeleri tehdit eden petrol sızıntısı, Hatay'ın Samandağ sahiline ulaştı. Hatay Valisi Rahmi... 03.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-03T19:31+0300

2021-09-03T19:31+0300

2021-09-03T19:31+0300

türkiye

suriye

hatay

samandağ

petrol

sahil

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Suriye'de bir enerji santralinden yayılan petrol sızıntısı Akdeniz kıyısındaki ülkeleri tehdit ederken, petrol atıkları Hatay'ın Samandağ sahiline ulaştı.Dünden bu yana sahile vuran petrol atıkları, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Sahil Güvenlik ekiplerince temizleniyor.Hatay Valisi Rahmi Doğan ve beraberindeki heyet, sahilde inceleme yaptı. Vali Doğan şunları söyledi:Açık denize sızan fuel-oilin öncelikli olarak Kuzey Kıbrıs karasularına doğru ilerlediğini kaydeden Vali Doğan, "Nene Hatun acil müdahale gemisi, Seyit Onbaşı atık toplama gemisi ve yine bu gemilere benzer donanıma sahip 4 gemi, toplam 6 gemiyle birlikle açık denizlerde de bu temizlik çalışması yürütülmektedir" dedi.Denizdeki akıntı sebebiyle metal para büyüklüğünde birtakım atıkların Samandağ sahiline geldiğini belirten Doğan, şu ifadeleri kullandı:Olayın büyüklüğünün göz önüne alındığında ciddi kirliliğin olmadığını belirten Vali Doğan, “Tedbirlerimiz bu olay neticelenene kadar devam edecektir. Hem açık denizde hem sahillerimizdeki çalışmaları Valiliğimizin, Ulaştırma Bakanlığımızın, Çevre Bakanlığımızın gözetiminde arkadaşlar devam ettiriyorlar" dedi. Doğan, denizde bir risk olmadığını, kalıcı kirliliğe sebep olmamak adına çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

türkiye

suriye

hatay

samandağ

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suriye, hatay, samandağ, petrol, sahil