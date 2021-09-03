Taksi kıtlığını diğer ülkeler nasıl çözdü?

"Sorunu iyi anlamak için taksi plakası sisteminin neden çıktığına bakmak lazım. Taksiyi işleten sürücü ile taksi tutan yolcu arasında üç bilgi asimetrisi var(dı): Birincisi, en kısa yoldan, yani taksimetrenin en az yazdığı yerden gidilecek mi? İkincisi, taksi konforlu mu, sürücü doğru düzgün konuşmayı ve araç kullanmayı biliyor mu? Üçüncüsü, tarife belli mi, yani taksiyi tutarken aşağı yukarı ne kadar yazacağı hakkında bir fikriniz oluyor mu? Bu üç soruya verilecek cevapları standart hale getirmek için, yaklaşık yüz senedir dünyanın her yerinde taksi miktarı sınırlanması ve bu sayede taksilerin denetlenmesi yoluna gidildi. Buna karşılık, artık ayrıcalık sahibi olan taksi sürücülerine yolcu seçmeme (evrensel hizmet) yükümlülüğü getirildi. Taksi sistemi bu sayede iyi kötü işlese de bir süre sonra taksi plakası kıt ve spekülatif bir varlık haline geldi. Mesela New York’ta 90’larda 250 bin dolar olan plaka fiyatı 2010’ların başında 1 milyon dolara çıktı. Bazı ülkeler bu nedenle plakaları ya belli bir süre içinde yeniden dağıtılan bir varlık haline getirdi (örn. Yunanistan) ya da taksi işini deregüle etti (örn İsveç)."