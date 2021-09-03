Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210903/taliban-cin-kabildeki-buyukelciligini-acik-tutacak-1048563470.html
Taliban: Çin, Kabil'deki büyükelçiliğini açık tutacak
Taliban: Çin, Kabil'deki büyükelçiliğini açık tutacak
Taliban'ın Siyasi Büro Sözcüsü Muhammed Naim, Çin'in Kabil'deki diplomatik misyonunu açık tutacağını duyurdu. 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T00:07+0300
2021-09-03T00:07+0300
taliban kontrolünde afganistan
çin
afganistan
taliban
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/101355/96/1013559673_0:149:3111:1899_1920x0_80_0_0_b168b31545b31660242b71c8ee3b22c7.jpg
Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Vu Cianghao'nun, Taliban'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Abdusselam Hanefi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Pekin yönetiminin Kabil'deki büyükelçiliğini açık tutmayı planladığını söylediği bildirildi.Taliban'ın siyasi büro sözcülerinden Muhammed Naim, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çin dışişleri bakan yardımcısı Kabil'deki (Çin) büyükelçiliğinin faaliyetine devam edeceğini söyledi" ifadelerini kullandı.Tarafların görüşme sırasında Afganistan'daki mevcut durumu ele aldıklarını belirten Naim, Vu'nun Çin-Afgan ilişkilerinin 'eskisinden daha iyi olacağını' söylediğini aktardı.
çin
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/101355/96/1013559673_191:0:2920:2047_1920x0_80_0_0_190aa83f830fba2a1a1fd24a566ee3ec.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çin, afganistan, taliban

Taliban: Çin, Kabil'deki büyükelçiliğini açık tutacak

00:07 03.09.2021
© Sputnik / Vladimir VyatkinÇin bayrağı
Çin bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2021
© Sputnik / Vladimir Vyatkin
Abone ol
Taliban'ın Siyasi Büro Sözcüsü Muhammed Naim, Çin'in Kabil'deki diplomatik misyonunu açık tutacağını duyurdu.
Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Vu Cianghao'nun, Taliban'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Abdusselam Hanefi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Pekin yönetiminin Kabil'deki büyükelçiliğini açık tutmayı planladığını söylediği bildirildi.
Taliban'ın siyasi büro sözcülerinden Muhammed Naim, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çin dışişleri bakan yardımcısı Kabil'deki (Çin) büyükelçiliğinin faaliyetine devam edeceğini söyledi" ifadelerini kullandı.
Tarafların görüşme sırasında Afganistan'daki mevcut durumu ele aldıklarını belirten Naim, Vu'nun Çin-Afgan ilişkilerinin 'eskisinden daha iyi olacağını' söylediğini aktardı.
300000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
00:17Rusya: Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin iyileşmesine yardımcı olmaya hazırız
00:16Ukrspetsexport ile ASELSAN hava savunma anlaşması imzaladı
00:11Aziz Yıldırım, Kocaelispor’dan alacağı için indirim yaptı
00:07Taliban: Çin, Kabil'deki büyükelçiliğini açık tutacak
00:06ABD'nin kuzeydoğusunda şiddetli yağışın neden olduğu sellerde en az 28 kişi hayatını kaybetti
DünBeyaz Saray Koronavirüs Görev Gücü: 'Mu' varyantını dikkatle izliyoruz
DünSüper Lig'de derbi tarihleri belli oldu
DünPakistan, Kabil'e uçuşları 2 ila 3 gün içinde yeniden başlatacak
DünABD Dışişleri: Afganistan'da yeni kurulacak hükümetin tanınması için belli şartları sağlaması lazım
DünCristiano Ronaldo'nun forma numarası belli oldu
Dün'Yaklaşık 6 bin Boko Haram militanı Nijerya ordusuna teslim oldu'
DünBeyaz Saray: Siber güvenlik konusunda Rusya'yla diyaloğu sürdürüyoruz
DünGalatasaray'da Marcao'nun cezası belli oldu
DünBeyaz Saray: Taliban'a yönelik yaptırımların gevşetilmesi gündeme gelmedi
DünBM’den Pençşir çağrısı: Sivil kayıplara izin vermeyin
DünMilli Eğitim Bakanı Özer: Okullarımız ilk açılan ve son kapatılan yerler olmalıdır
DünCumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'yı mağlup eden A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti
DünTicaret Bakanı Muş: Fırsatçıların gözünün yaşına bakmayacağız
DünPensilvanya'da Ida Kasırgası nedeniyle 376 yol ulaşıma kapandı
DünKremlin: Ukrayna'nın NATO üyeliği Rusya için tehlikeli