Taliban: Çin, Kabil'deki büyükelçiliğini açık tutacak

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Vu Cianghao'nun, Taliban'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Abdusselam Hanefi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Pekin yönetiminin Kabil'deki büyükelçiliğini açık tutmayı planladığını söylediği bildirildi.Taliban'ın siyasi büro sözcülerinden Muhammed Naim, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çin dışişleri bakan yardımcısı Kabil'deki (Çin) büyükelçiliğinin faaliyetine devam edeceğini söyledi" ifadelerini kullandı.Tarafların görüşme sırasında Afganistan'daki mevcut durumu ele aldıklarını belirten Naim, Vu'nun Çin-Afgan ilişkilerinin 'eskisinden daha iyi olacağını' söylediğini aktardı.
Taliban'ın Siyasi Büro Sözcüsü Muhammed Naim, Çin'in Kabil'deki diplomatik misyonunu açık tutacağını duyurdu.
Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Vu Cianghao'nun, Taliban'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Abdusselam Hanefi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Pekin yönetiminin Kabil'deki büyükelçiliğini açık tutmayı planladığını söylediği bildirildi.
Taliban'ın siyasi büro sözcülerinden Muhammed Naim, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çin dışişleri bakan yardımcısı Kabil'deki (Çin) büyükelçiliğinin faaliyetine devam edeceğini söyledi" ifadelerini kullandı.
Tarafların görüşme sırasında Afganistan'daki mevcut durumu ele aldıklarını belirten Naim, Vu'nun Çin-Afgan ilişkilerinin 'eskisinden daha iyi olacağını' söylediğini aktardı.
2/2- له افغانستان سره به زموږ اړیکې تر پخوا زیاتې ښې وي.افغانستان د سیمې په امنیت او پرمختګ کې مهم رول لري.چین به له افغانستان سره په بشري برخو خصوصا د کورونا د مخنیوي په برخه کې خپلې مرستې زیاتوي او دوام به ور کوي. چین دافغانستان په اړه خپل نظر لري.