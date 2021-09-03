https://tr.sputniknews.com/20210903/taliban-italya-kabildeki-buyukelciligini-yeniden-acma-sozu-verdi-1048598966.html

Taliban: İtalya, Kabil'deki büyükelçiliğini yeniden açma sözü verdi

Taliban: İtalya, Kabil'deki büyükelçiliğini yeniden açma sözü verdi

Taliban'ın siyasi büro sözcüsü Muhammed Naim, tüm diplomatik personelini Afganistan'dan çeken İtalya'nın, Kabil'deki büyükelçiliğini yeniden açacağına dair... 03.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-03T23:30+0300

2021-09-03T23:30+0300

2021-09-03T23:30+0300

taliban kontrolünde afganistan

afganistan

italya

taliban

mario draghi

büyükelçilik

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ABD ve NATO ülkeleri, Afganistan'daki askeri varlıklarını tamamen sonlandırırken, ülkenin Taliban hakimiyetine girmesiyle Kabil'deki diplomatik personellerini de tahliye etti.Taliban Siyasi Büro Sözcüsü Muhammed Naim, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Afganistan İslam Emirliği siyasi bürosu, İtalya Başbakanı'nın (Mario Draghi) temsilcisiyle bir toplantı gerçekleştirdi. İtalya, Afganistan'daki büyükelçiliğini yeniden açma sözü verdi" ifadelerini kullandı.İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, dün yaptığı açıklamada, Kabil'deki kötü güvenlik koşullarını gerekçe göstererek Afganistan büyükelçiliğinin yeniden açılması hakkında konuşmanın erken olduğunu belirtmişti.

https://tr.sputniknews.com/20210903/rusya-taliban-hukumetinin-muhtemel-uyeleri-ile-temastayiz-1048583431.html

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afganistan, italya, taliban, mario draghi, büyükelçilik