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- Sputnik Türkiye, 1920
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210903/taliban-italya-kabildeki-buyukelciligini-yeniden-acma-sozu-verdi-1048598966.html
Taliban: İtalya, Kabil'deki büyükelçiliğini yeniden açma sözü verdi
Taliban: İtalya, Kabil'deki büyükelçiliğini yeniden açma sözü verdi
Taliban'ın siyasi büro sözcüsü Muhammed Naim, tüm diplomatik personelini Afganistan'dan çeken İtalya'nın, Kabil'deki büyükelçiliğini yeniden açacağına dair... 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T23:30+0300
2021-09-03T23:30+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
italya
taliban
mario draghi
büyükelçilik
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ABD ve NATO ülkeleri, Afganistan'daki askeri varlıklarını tamamen sonlandırırken, ülkenin Taliban hakimiyetine girmesiyle Kabil'deki diplomatik personellerini de tahliye etti.Taliban Siyasi Büro Sözcüsü Muhammed Naim, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Afganistan İslam Emirliği siyasi bürosu, İtalya Başbakanı'nın (Mario Draghi) temsilcisiyle bir toplantı gerçekleştirdi. İtalya, Afganistan'daki büyükelçiliğini yeniden açma sözü verdi" ifadelerini kullandı.İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, dün yaptığı açıklamada, Kabil'deki kötü güvenlik koşullarını gerekçe göstererek Afganistan büyükelçiliğinin yeniden açılması hakkında konuşmanın erken olduğunu belirtmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210903/rusya-taliban-hukumetinin-muhtemel-uyeleri-ile-temastayiz-1048583431.html
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afganistan, italya, taliban, mario draghi, büyükelçilik

Taliban: İtalya, Kabil'deki büyükelçiliğini yeniden açma sözü verdi

23:30 03.09.2021
© REUTERS / StringerABD'den Afganistan'da geriye kalanlar
ABD'den Afganistan'da geriye kalanlar - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2021
© REUTERS / Stringer
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Taliban'ın siyasi büro sözcüsü Muhammed Naim, tüm diplomatik personelini Afganistan'dan çeken İtalya'nın, Kabil'deki büyükelçiliğini yeniden açacağına dair örgüte söz verdiğini belirtti.
ABD ve NATO ülkeleri, Afganistan'daki askeri varlıklarını tamamen sonlandırırken, ülkenin Taliban hakimiyetine girmesiyle Kabil'deki diplomatik personellerini de tahliye etti.
Taliban Siyasi Büro Sözcüsü Muhammed Naim, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Afganistan İslam Emirliği siyasi bürosu, İtalya Başbakanı'nın (Mario Draghi) temsilcisiyle bir toplantı gerçekleştirdi. İtalya, Afganistan'daki büyükelçiliğini yeniden açma sözü verdi" ifadelerini kullandı.
İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, dün yaptığı açıklamada, Kabil'deki kötü güvenlik koşullarını gerekçe göstererek Afganistan büyükelçiliğinin yeniden açılması hakkında konuşmanın erken olduğunu belirtmişti.
Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2021
Taliban kontrolünde Afganistan
Rusya: Taliban hükümetinin muhtemel üyeleri ile temastayız
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