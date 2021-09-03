https://tr.sputniknews.com/20210903/taliban-italya-kabildeki-buyukelciligini-yeniden-acma-sozu-verdi-1048598966.html
Taliban: İtalya, Kabil'deki büyükelçiliğini yeniden açma sözü verdi
Taliban: İtalya, Kabil'deki büyükelçiliğini yeniden açma sözü verdi
Taliban'ın siyasi büro sözcüsü Muhammed Naim, tüm diplomatik personelini Afganistan'dan çeken İtalya'nın, Kabil'deki büyükelçiliğini yeniden açacağına dair... 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T23:30+0300
2021-09-03T23:30+0300
2021-09-03T23:30+0300
taliban kontrolünde afganistan
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taliban
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ABD ve NATO ülkeleri, Afganistan'daki askeri varlıklarını tamamen sonlandırırken, ülkenin Taliban hakimiyetine girmesiyle Kabil'deki diplomatik personellerini de tahliye etti.Taliban Siyasi Büro Sözcüsü Muhammed Naim, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Afganistan İslam Emirliği siyasi bürosu, İtalya Başbakanı'nın (Mario Draghi) temsilcisiyle bir toplantı gerçekleştirdi. İtalya, Afganistan'daki büyükelçiliğini yeniden açma sözü verdi" ifadelerini kullandı.İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, dün yaptığı açıklamada, Kabil'deki kötü güvenlik koşullarını gerekçe göstererek Afganistan büyükelçiliğinin yeniden açılması hakkında konuşmanın erken olduğunu belirtmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210903/rusya-taliban-hukumetinin-muhtemel-uyeleri-ile-temastayiz-1048583431.html
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Taliban: İtalya, Kabil'deki büyükelçiliğini yeniden açma sözü verdi
Taliban'ın siyasi büro sözcüsü Muhammed Naim, tüm diplomatik personelini Afganistan'dan çeken İtalya'nın, Kabil'deki büyükelçiliğini yeniden açacağına dair örgüte söz verdiğini belirtti.
ABD ve NATO ülkeleri, Afganistan'daki askeri varlıklarını tamamen sonlandırırken, ülkenin Taliban hakimiyetine girmesiyle Kabil'deki diplomatik personellerini de tahliye etti.
Taliban Siyasi Büro Sözcüsü Muhammed Naim, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Afganistan İslam Emirliği siyasi bürosu, İtalya Başbakanı'nın (Mario Draghi) temsilcisiyle bir toplantı gerçekleştirdi. İtalya, Afganistan'daki büyükelçiliğini yeniden açma sözü verdi" ifadelerini kullandı.
İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, dün yaptığı açıklamada, Kabil'deki kötü güvenlik koşullarını gerekçe göstererek Afganistan büyükelçiliğinin yeniden açılması hakkında konuşmanın erken olduğunu belirtmişti.