https://tr.sputniknews.com/20210903/taliban-sozcusu-pencsirde-kontrolu-sagladik--1048593942.html

Taliban Sözcüsü: Pençşir'de kontrolü sağladık

Taliban Sözcüsü: Pençşir'de kontrolü sağladık

Taliban Sözcüsü Bilal Kerimi, örgütün Afgan eyaleti Pençşir'de kontrolü tamamen ele geçirdiğini söyledi. 03.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-03T19:59+0300

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taliban kontrolünde afganistan

taliban

pençşir

abd

işgal

açıklama

kontrol

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Taliban, Afganistan'da kendi kontrollerinde olmayan ve direniş güçlerinin hakimiyetini sürdürdüğü Pençşir vilayetinde 'tam kontrolü sağladığını' duyurdu.Taliban Sözcüsü Kerimi, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Pençşir, İslam Emirliği'nin kontrolü altına girdi" ifadelerini kullandı.

pençşir

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taliban, pençşir, abd, işgal, açıklama, kontrol