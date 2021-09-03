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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210903/taliban-sozcusu-pencsirde-kontrolu-sagladik--1048593942.html
Taliban Sözcüsü: Pençşir'de kontrolü sağladık
Taliban Sözcüsü: Pençşir'de kontrolü sağladık
Taliban Sözcüsü Bilal Kerimi, örgütün Afgan eyaleti Pençşir'de kontrolü tamamen ele geçirdiğini söyledi. 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T19:59+0300
2021-09-03T19:59+0300
2021-09-03T20:04+0300
taliban kontrolünde afganistan
taliban
pençşir
abd
işgal
açıklama
kontrol
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Taliban, Afganistan'da kendi kontrollerinde olmayan ve direniş güçlerinin hakimiyetini sürdürdüğü Pençşir vilayetinde 'tam kontrolü sağladığını' duyurdu.Taliban Sözcüsü Kerimi, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Pençşir, İslam Emirliği'nin kontrolü altına girdi" ifadelerini kullandı.
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taliban, pençşir, abd, işgal, açıklama, kontrol
Taliban Sözcüsü: Pençşir'de kontrolü sağladık 19:59 03.09.2021 (güncellendi: 20:04 03.09.2021)
Taliban Sözcüsü Bilal Kerimi, örgütün Afgan eyaleti Pençşir'de kontrolü tamamen ele geçirdiğini söyledi.
Taliban, Afganistan'da kendi kontrollerinde olmayan ve direniş güçlerinin hakimiyetini sürdürdüğü Pençşir vilayetinde 'tam kontrolü sağladığını' duyurdu.
Taliban Sözcüsü Kerimi, Twitter'da yaptığı paylaşımda,
"Pençşir, İslam Emirliği'nin kontrolü altına girdi" ifadelerini kullandı.