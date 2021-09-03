Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Taliban'la Kabul Havaalanı pazarlığındaki Katar'ın dışişleri yetkilisi görüşmeler için Kabil'de
- Sputnik Türkiye, 1920
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210903/talibanla-kabul-havaalani-pazarligindaki-katarin-disisleri-yetkilisi-gorusmeler-icin-kabilde---1048581461.html
Taliban'la Kabul Havaalanı pazarlığındaki Katar'ın dışişleri yetkilisi görüşmeler için Kabil'de
Taliban'la Kabul Havaalanı pazarlığındaki Katar'ın dışişleri yetkilisi görüşmeler için Kabil'de
Türkiye ile birlikte Kabil Havaalanı'nın idare ve işletmesini üstlenmek için Taliban'la görüşmeler yürüten Katar'dan bir Dışişleri yetkilisi Kabil'e gitti 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T14:27+0300
2021-09-03T14:27+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
katar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/sharing/article/tur/1048581461.jpg?1630668430
ABD öncülüğündeki yabancı güçlerin çekilmesiyle Taliban'ın hakimiyetine geçen Afganistan'da başkentteki Kabil Havaalanı'nın idare ve işletmesini üstlenmek için Taliban'la Türkiye ile birlikte görüşmeler yürüten Katar, Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkiliyi Kabil'e gönderdi.
afganistan
katar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
afganistan, katar

Taliban'la Kabul Havaalanı pazarlığındaki Katar'ın dışişleri yetkilisi görüşmeler için Kabil'de

14:27 03.09.2021
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Türkiye ile birlikte Kabil Havaalanı'nın idare ve işletmesini üstlenmek için Taliban'la görüşmeler yürüten Katar'dan bir Dışişleri yetkilisi Kabil'e gitti
ABD öncülüğündeki yabancı güçlerin çekilmesiyle Taliban'ın hakimiyetine geçen Afganistan'da başkentteki Kabil Havaalanı'nın idare ve işletmesini üstlenmek için Taliban'la Türkiye ile birlikte görüşmeler yürüten Katar, Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkiliyi Kabil'e gönderdi.
200000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:39WhatsApp duyurdu: iOS'tan Android'e taşıma özelliği geldi
14:31Eylül ayı kira zam oranı yüzde 15.78 oldu
14:28Tarihte ilk: Kraliçe Elizabeth, Cristiano Ronaldo'dan imzalı forma istedi
14:27Taliban'la Kabul Havaalanı pazarlığındaki Katar'ın dışişleri yetkilisi görüşmeler için Kabil'de
14:26Arjantin'de kano süren kadınla balinanın dansı mest etti
14:24AB: Güvenlik koşulları sağlanması durumunda Kabil'de varlık göstereceğiz
14:21Önce yıllık ücretleri topladılar, sonra özel okulu kapatarak ortadan kayboldular
14:20Arabuluculukta çözülen dosya sayısı 1.5 milyonu aştı
14:08Taliban'ın kontrolündeki başkanlık sarayı önünde kadın hakları protestosu
14:00Kızılordu Korosu’ndan Haluk Levent’e ‘geçmiş olsun’ mesajı
13:55Pandemi ev kazalarını artırdı: Göz yaralanmalarında ciddi artış oldu
13:48Gökbilimi meraklıları, gözlem için tarihi Zerzevan Kalesi’nde buluştu
13:43Türkiye Tokyo Paralimpik Oyunları’nda ABD’yi yenerek altın madalya kazandı
13:39Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi kadrosunu açıkladı
13:39Nagehan Alçı sözünü kesince yayını terk etti: 'Müsaade ederseniz sözümü kesmemeniz mümkün mü acaba'
13:34Helsinki Belediye Başkanına göre iş gücü sıkıntısının nedeni Fincenin zorluğu: İngilizce konuşalım
13:32Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil'den kariyer değişikliği: Kaleci olarak Hollanda'ya transfer oldu
13:24İzmir Aliağa'da asbest iddialarına açıklama
13:23'Aşı karşıtı açıklamalarda bulunan Yıldız Tilbe'nin Kuzey Kıbrıs'taki konseri iptal edildi' iddiası
13:23Çin'de yapımı bitmeyen 15 gökdelen dinamitlerle yerle bir edildi