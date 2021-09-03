https://tr.sputniknews.com/20210903/talibanla-kabul-havaalani-pazarligindaki-katarin-disisleri-yetkilisi-gorusmeler-icin-kabilde---1048581461.html

Taliban'la Kabul Havaalanı pazarlığındaki Katar'ın dışişleri yetkilisi görüşmeler için Kabil'de

Taliban'la Kabul Havaalanı pazarlığındaki Katar'ın dışişleri yetkilisi görüşmeler için Kabil'de

Türkiye ile birlikte Kabil Havaalanı'nın idare ve işletmesini üstlenmek için Taliban'la görüşmeler yürüten Katar'dan bir Dışişleri yetkilisi Kabil'e gitti 03.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-03T14:27+0300

2021-09-03T14:27+0300

2021-09-03T14:27+0300

taliban kontrolünde afganistan

afganistan

katar

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ABD öncülüğündeki yabancı güçlerin çekilmesiyle Taliban'ın hakimiyetine geçen Afganistan'da başkentteki Kabil Havaalanı'nın idare ve işletmesini üstlenmek için Taliban'la Türkiye ile birlikte görüşmeler yürüten Katar, Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkiliyi Kabil'e gönderdi.

afganistan

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