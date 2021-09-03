ABD öncülüğündeki yabancı güçlerin çekilmesiyle Taliban'ın hakimiyetine geçen Afganistan'da başkentteki Kabil Havaalanı'nın idare ve işletmesini üstlenmek için Taliban'la Türkiye ile birlikte görüşmeler yürüten Katar, Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkiliyi Kabil'e gönderdi.
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Taliban'la Kabul Havaalanı pazarlığındaki Katar'ın dışişleri yetkilisi görüşmeler için Kabil'de
Türkiye ile birlikte Kabil Havaalanı'nın idare ve işletmesini üstlenmek için Taliban'la görüşmeler yürüten Katar'dan bir Dışişleri yetkilisi Kabil'e gitti
ABD öncülüğündeki yabancı güçlerin çekilmesiyle Taliban'ın hakimiyetine geçen Afganistan'da başkentteki Kabil Havaalanı'nın idare ve işletmesini üstlenmek için Taliban'la Türkiye ile birlikte görüşmeler yürüten Katar, Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkiliyi Kabil'e gönderdi.