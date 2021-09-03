https://tr.sputniknews.com/20210903/tarihte-ilk-kralice-elizabeth-cristiano-ronaldodan-imzali-forma-istedi-1048581532.html

Tarihte ilk: Kraliçe Elizabeth, Cristiano Ronaldo'dan imzalı forma istedi

Tarihte ilk: Kraliçe Elizabeth, Cristiano Ronaldo'dan imzalı forma istedi

Juventus'tan ayrılma kararı alan ve Manchester City'ye gideceği konuşulan Cristiano Ronaldo, Kırmızı Şeytanlar'ın devreye girmesiyle 12 yıl sonra eski kulübüne... 03.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-03T14:28+0300

2021-09-03T14:28+0300

2021-09-03T14:38+0300

yaşam

cristiano ronaldo

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Cristiano Ronaldo, 12 yıl sonra Manchester United'a dönerken; İngiltere Kraliçesi Elizabeth de buna kayıtsız kalmadı. FotoMaç'ın İngiliz medyasından aktardığına göre, Kraliçe 2. Elizabeth de Ronaldo'dan kendisi ve kraliyet ailesi için 80 imzalı forma istedi.Ronaldo, 21 Nisan 1926 doğumlu 95 yaşındaki 2. Elizabeth'in imza istediği ilk insan olarak tarihe geçti.Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü 5 kez kazanan Ronaldo, 5'i UEFA Şampiyonlar Ligi, 7'si İngiltere, İspanya ve İtalya liglerinde şampiyonluk olmak üzere 30'dan fazla kupa sevinci yaşadı.2003 yılında Sporting Lizbon'dan transfer edilen Ronaldo, Manchester United'da geçirdiği altı sezonda tüm kulvarlarda 292 maça çıktı ve 118 gol attı.Portekizli yıldız, Manchester United formasıyla Premier Lig'de 3, Lig Kupası'nda 2, Federasyon Kupası, Community Shield, UEFA Şampiyonlar Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda birer kez şampiyonluk kazandı.

https://tr.sputniknews.com/20210831/ronaldonun-transfer-maliyeti-aciklandi-1048470854.html

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cristiano ronaldo