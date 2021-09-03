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Tokayev: Kazakistan’ın egemenliğiyle ilişkili nüanslar nedeniyle Afgan sığınmacıları kabul edemedik
Tokayev: Kazakistan’ın egemenliğiyle ilişkili nüanslar nedeniyle Afgan sığınmacıları kabul edemedik
Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev, ülkesinin egemenliği ile ilişkili nüanslar ve lojistikle ilgili birçok konunun ortaya çıkması nedeniyle ABD yönetimi için... 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T18:36+0300
2021-09-03T18:36+0300
dünya
abd
rusya
kazakistan
afganistan
kasım cömert tokayev
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Rusya'nın Vladivostok kentinde düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu’na (EEF) video konferans yoluyla katılan Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkesinin egemenliği ile ilişkili nüanslar ve lojistikle ilgili birçok konunun ortaya çıkması nedeniyle ABD yönetimi için çalışan Afgan sığınmacıları kabul edemediklerini belirtti.Tokayev, “Amerikan yönetimi ile birlikte çalışan Afgan sığınmacıların belirsiz bir süre için kabul edilmesi konusunu, Kazakistan'ın egemenliği ile ilgili birçok nüans ve meselenin ortaya çıkması nedeniyle olumlu bir şekilde çözmedik” dedi.Bu konunun çözümüne lojistik ve vize gibi konuların da engel teşkil ettiğine vurgu yapan Tokayev, “Kazakistan topraklarına gelmesi gereken insanların uygun belgeleri, giriş vizeleri yoktu. Ayrıca, lojistikle ilgili konular da bu sorunu olumlu bir şekilde çözmemize izin vermedi” diye konuştu.
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abd, rusya, kazakistan, afganistan, kasım cömert tokayev

Tokayev: Kazakistan’ın egemenliğiyle ilişkili nüanslar nedeniyle Afgan sığınmacıları kabul edemedik

18:36 03.09.2021
© REUTERS / MUKHTAR KHOLDORBEKOVAnayasa Konseyi Başkanı Kayrat Mami, anayasaya uygun olarak seçilen yeni cumhurbaşkanının görevine yemin ettikten sonra başlayacağını açıklamasının ardından Tokayev, halka adil hizmet edeceğine, kanunlara sıkı şekilde uyacağına, vatandaşların hak ve özgürlüğünü garanti edeceğine yemin etti.
Anayasa Konseyi Başkanı Kayrat Mami, anayasaya uygun olarak seçilen yeni cumhurbaşkanının görevine yemin ettikten sonra başlayacağını açıklamasının ardından Tokayev, halka adil hizmet edeceğine, kanunlara sıkı şekilde uyacağına, vatandaşların hak ve özgürlüğünü garanti edeceğine yemin etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2021
© REUTERS / MUKHTAR KHOLDORBEKOV
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Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev, ülkesinin egemenliği ile ilişkili nüanslar ve lojistikle ilgili birçok konunun ortaya çıkması nedeniyle ABD yönetimi için çalışan Afgan sığınmacıları kabul edemediklerini söyledi.
Rusya'nın Vladivostok kentinde düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu’na (EEF) video konferans yoluyla katılan Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkesinin egemenliği ile ilişkili nüanslar ve lojistikle ilgili birçok konunun ortaya çıkması nedeniyle ABD yönetimi için çalışan Afgan sığınmacıları kabul edemediklerini belirtti.
Tokayev, “Amerikan yönetimi ile birlikte çalışan Afgan sığınmacıların belirsiz bir süre için kabul edilmesi konusunu, Kazakistan'ın egemenliği ile ilgili birçok nüans ve meselenin ortaya çıkması nedeniyle olumlu bir şekilde çözmedik” dedi.
Bu konunun çözümüne lojistik ve vize gibi konuların da engel teşkil ettiğine vurgu yapan Tokayev, “Kazakistan topraklarına gelmesi gereken insanların uygun belgeleri, giriş vizeleri yoktu. Ayrıca, lojistikle ilgili konular da bu sorunu olumlu bir şekilde çözmemize izin vermedi” diye konuştu.
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