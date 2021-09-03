Tokayev: Kazakistan’ın egemenliğiyle ilişkili nüanslar nedeniyle Afgan sığınmacıları kabul edemedik

Rusya'nın Vladivostok kentinde düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu’na (EEF) video konferans yoluyla katılan Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkesinin egemenliği ile ilişkili nüanslar ve lojistikle ilgili birçok konunun ortaya çıkması nedeniyle ABD yönetimi için çalışan Afgan sığınmacıları kabul edemediklerini belirtti.Tokayev, “Amerikan yönetimi ile birlikte çalışan Afgan sığınmacıların belirsiz bir süre için kabul edilmesi konusunu, Kazakistan'ın egemenliği ile ilgili birçok nüans ve meselenin ortaya çıkması nedeniyle olumlu bir şekilde çözmedik” dedi.Bu konunun çözümüne lojistik ve vize gibi konuların da engel teşkil ettiğine vurgu yapan Tokayev, “Kazakistan topraklarına gelmesi gereken insanların uygun belgeleri, giriş vizeleri yoktu. Ayrıca, lojistikle ilgili konular da bu sorunu olumlu bir şekilde çözmemize izin vermedi” diye konuştu.
Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev, ülkesinin egemenliği ile ilişkili nüanslar ve lojistikle ilgili birçok konunun ortaya çıkması nedeniyle ABD yönetimi için çalışan Afgan sığınmacıları kabul edemediklerini söyledi.
Rusya'nın Vladivostok kentinde düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu’na (EEF) video konferans yoluyla katılan Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkesinin egemenliği ile ilişkili nüanslar ve lojistikle ilgili birçok konunun ortaya çıkması nedeniyle ABD yönetimi için çalışan Afgan sığınmacıları kabul edemediklerini belirtti.
Tokayev, “Amerikan yönetimi ile birlikte çalışan Afgan sığınmacıların belirsiz bir süre için kabul edilmesi konusunu, Kazakistan'ın egemenliği ile ilgili birçok nüans ve meselenin ortaya çıkması nedeniyle olumlu bir şekilde çözmedik” dedi.
Bu konunun çözümüne lojistik ve vize gibi konuların da engel teşkil ettiğine vurgu yapan Tokayev, “Kazakistan topraklarına gelmesi gereken insanların uygun belgeleri, giriş vizeleri yoktu. Ayrıca, lojistikle ilgili konular da bu sorunu olumlu bir şekilde çözmemize izin vermedi” diye konuştu.