https://tr.sputniknews.com/20210903/turkcellden-dikkat-ceken-afganistan-paketi--1048568591.html

Turkcell’den Afganistan paketi

Turkcell’den Afganistan paketi

Turkcell, 'Alo Afganistan 30 Dakika Paketi' isimli yeni bir kampanyayı satışa çıkardığını açıkladı. Yapılan açıklamada, dün satışa çıkarılan paket için... 03.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-03T07:58+0300

2021-09-03T07:58+0300

2021-09-03T08:32+0300

türkiye

afganistan

açıklama

paket

turkcell

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Taliban’ın* kontrolü ele geçirmesi sonrası Afganistan'da yaşananlar ve göç etmek zorunda kalanlar ana gündem maddelerinden biri haline geldi. En son ise dün İçişleri Bakanlığı, Ankara’daki Suriyeli göçmenleri kayıtlı oldukları illere gönderme kararı aldı ve Ankara’yı göçmenlere kapattı. Göçmen konusu gündemdeyken, Turkcell dikkat çeken bir tarife paketini satışa çıkardı. Sadece Türkiye'den Afganistan'a yapılan aramalar için geçerliSözcü'de yer alan habere göre, “Alo Afganistan 30 Dakika Paketi” isimli paket, Türkiye'den Afganistan yönüne yapılan aramaları kapsıyor. Paketin içeriğine ilişkin yapılan açıklamada ise, “Alo Afganistan 30 Dakika Paketi ile sadece 55 TL'ye Afganistan’daki yakınlarınızı tam 30 dakika arayabilirsiniz. Üstelik 1 ay boyunca geçerli paketinizde cep ve sabit hat ayrımı yok; tüm cep ve sabit operatörlerine yapılan aramalarda geçerli” denildi. Paket, dünden itibaren satışa sunuldu.*Rusya ve başka ülkelerde yasaklı olan terör örgütü.

https://tr.sputniknews.com/20210829/edirnede-afgan-gocmen-akinina-karsi-onlemler-artirildi-1048419625.html

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afganistan, açıklama, paket, turkcell