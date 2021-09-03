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Ceyda Karan’ın hazırladığı Eksen’de her gün dünyanın farklı bölgelerine dair gelişmeler masaya yatırılıyor.
‘Türkiye Atatürk sayesinde itibar kazandığı Afganistan’da askeriyle değil, sivil güçleriyle olmalı’
01:07 03.09.2021 (güncellendi: 01:08 06.09.2021)
Eksen
Prof. Barış Doster’e göre, Taliban’ın istenmese de Afganistan siyasetinde bir karşılığı var. Türkiye’nin Afganistan’da askeriyle değil, bürokratıyla, teknokratıyla, doktoruyla olması gerektiğini belirten Doster, işin içinde Katar’ın olmasının ilk aşamada ne Türkiye’nin ne de Taliban’ın itiraz edemeyeceği bir gerçeklik olduğu görüşünde.
ABD ve NATO’nun Afganistan’da çekilmesi ve Taliban’ın ülkede büyük ölçüde kontrolü sağlamasının ardından, tüm gözler yeni kurulacak hükümette. Taliban kaynakları 3 Eylül için beklenen yeni hükümeti henüz açıklamış değilken, dünyadan 'kapsayıcı ve Afganistan'ın tüm etnik kimliklerinin temsil edileceği' bir hükümet çağrıları yükseliyor.
Diğer yandan başkent Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanının yeniden açılması için temaslar yoğunlaştı. Türkiye ve Katar uluslararası kamuoyunda öne çıkan ülkeler konumunda.
Afganistan'da Talibanlı yeni dönem ve Türkiye'nin Afganistan politikalarını Marmara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Barış Doster ile konuştuk.
‘Taliban’ın maalesef biz istemesek de Afganistan siyasetinde bir karşılığı var’
Prof. Barış Doster'e göre Afganistan'ın bugünkü durumunda emperyalist ülkelerin katkıları büyükken, Taliban'la yıllardır müzakere eden taraflar olarak bu yönetimi eninde sonunda tanıyacaklar. Taliban'ın maalesef Afganistan'ın 'gerçeği' olduğunu söyleyen Doster, Taliban karşısındaki güçlerin zayıf olduğu bir ortamda meselelere duygusal bakmanın ve işleri kişiselleştirmenin yeri olmadığı görüşünü dile getirdi:
“Afganistan’ın bu halde olmasında emperyalist ülkelerin katkıları büyük. Şimdi kalkıp timsah gözyaşları dökmelerinin anlamı yok. Önümüzdeki süreçte hepimiz göreceğiz, ‘Tanımıyoruz, belli koşullarımız var, vaatlere kanmayız, pratiğe bakarız’ deseler de hepsi Taliban ile yıllardır müzakere ettikleri gibi önümüzdeki süreçte açıktan ilişki kurarak tanıyacaklar. Taliban, Afganistan’ın gerçeği, tanımaları da gerekir. Bizim ideolojik görüşümüzden bağımsız, duygusal tepkilerimizden bağımsız, dünyaya ilişkin tutumumuzdan bağımsız olarak Taliban’ın maalesef biz istemesek de Afganistan siyasetinde bir karşılığı var. Taliban güneyde güçlü, Peştunlar arasında örgütlü. Hazaralar, Özbekler, Tacikler, Türkmenler Taliban’a karşı bugünden yarına bir şey yapabilirler mi? Afganistan’ın sulhunu, selametini, geleceğini Taliban dışında arayanlar, akşamdan sabaha bir araya gelirler -demokratik yollardan, tercih edilen odur- ama mümkün değil. Taliban’ı yenebilirler mi, hayır. Silahla Taliban’ı alt edip Kabil yönetimini ele geçirebilirler mi, hayır. O yüzden Taliban, Afganistan’ın gerçeği olduğu müddetçe ki görünür gelecekte öyle o zaman dünya da Türkiye de bölge ülkeleri de emperyalist büyük güçler de bir şekilde Taliban ile oturup konuşmak zorundadırlar. Çünkü uluslararası ilişkilerde meselelere duygusal bakmanın, işleri kişiselleştirmenin yeri yoktur. Devletler akılcı, çıkarcı, gerçekçi, faydacı organizmalardır.”
‘Türkiye Afganistan’da askeriyle değil, bürokratıyla, teknokratıyla, doktoruyla olmalıdır’
Afganistan'ın genç Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurtuluş Savaşı'nda TBMM'yi tanıyan ilk devlet olduğunu anımsatan Doster, bu süreçte kurucu lider Mustafa Kemal Atatürk'ün rolüne işaret etti. Doster'e göre bu yüzden Türkiye ille de Afganistan’da bulunacaksa askeriyle değil, bürokratıyla, teknokratıyla, doktoruyla bulunması gerekiyor. Doster, Türkiye'nin bu ülkede ABD ve NATO adına bulunmaması gerektiğinin altını çizdi:
“Türkiye’nin Afganistan’ın varlığına ideolojik ve politik olarak başından beri karşı çıkanlardanım. Yani Türkiye, Afganistan’da olmalı. Ama Türkiye nam ve hesabına olmalı. Afganistan benim bir üçüncü dünyacı, sol Kemalist, anti-emperyalist ve cumhuriyetçi olarak çok sevdiğim, sempatiyle baktığım bir ülkedir. Ulusal Kurtuluş Savaşımızın başlangıcında TBMM’yi ilk tanıyan devlettir. Afganistan’ı tanıyan ikinci devlet de Sovyetler’den sonra Türkiye Cumhuriyeti’dir. Türkiye, Afganistan’da adeta siyaset üstü olan, Afganistan’daki bütün etnik aidiyetler, mezhepsel kimlikler üzerinde etkili olan Türk algısını, sempatisini de Gazi Mustafa Kemal Paşa ve 20li, 30’lu yıllarda iki ülke arasındaki iyi olumlu ilişkilere borçludur. Ulusal Kurtuluş Savaşı’nda Milli Mücadele önderliğinin kalpaklı Gazi Paşa’nın tek bir nefere, zabite, tıbbiyeliye, öğretmene gereksinim duyduğu, tek bir subaya yakıcı gereksinim duyduğu koşullarda biz Afganistan’a bu kadrolarımızı yollamışızdır. İyi ki de yollamışızdır. Afganistan’ın kalkınmasında, imarında, gelişmesinde o asker ve sivil yurtseverlerin, öncülerin, Cumhuriyet’e kol kanat gerenlerin büyük emeği, alın teri vardır. Biz eğer bugün Afganistan’da NATO üyeleri diğer ülkelerin mensupları, diplomatları, büyükelçileri, askerleri gibi korkarak gezmiyorsak, hatta ABD emperyalizmi gibi Taliban’ın etkili olduğu muhitten geçerken o kuvvetler bile Türk bayrağı çekmek zorunda kalıyorsa bugün Türk devleti de Türk Silahlı Kuvvetleri de Türk sivil bürokrasisi de bu itibarını Gazi Mustafa Kemal Paşa’ya borçludur. O yüzden Türkiye ille Afganistan’da olacaksa Gazi Mustafa Kemal’in olduğu gibi olmalıdır. Silahlı kuvvetiyle değil bürokratıyla, teknokratıyla, doktoruyla olmalıdır. Eğer olacaksa Türkiye adına olmalıdır. ABD emperyalizminin saldırı ve işgal aygıtı olan NATO adına olmamalıdır. Siyasette iç dinamiklere inanan insanlarız. Afganistan o gün Emanullah Han 20’li 30’lu yıllar Türkiye dostluğu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ışığı şüphesiz o günkü dünya bugünkü dünya değil. O günkü Afganistan bugünkü Afganistan değil. O günkü Türkiye de bugünkü Türkiye değil. Ama Afganistan’da her kim ne yapacaksa kendi gücü, kendi kuvveti ve kendi iradesiyle yapacak. Biz hem ülkelerin iç işlerine saygı gereği hem dost kardeş ülke Gazi Mustafa Kemal’in tabiriyle mazlum millet Afganistan’a saygı gereği meseleyi böyle kavramalıyız. Yoksa Afganistan’a başka devletler adına asker, savaşçı, silahlı kuvvet yollamak bizim benimsediğimiz yol olmamalıdır diye düşünüyorum.”
‘İşin içinde Katar’ın olması, ilk aşamada ne Türkiye’nin ne de Taliban’ın itiraz edemeyeceği bir gerçeklik’
Ankara Kabil havaalanının işletmesini 'özel güvenlik' şirketi eşliğinde üstlenmeyi dile getirirken, Doster'e göre Türkiye'nin bu konuda yeterli deneyimi yok. Bu konuda Katar'ın Afganistan'da Doha formatını yaratan ülke olarak önemine atıfta bulunan Doster, bu yüzden ilk aşamada Katar'ın öne çıkması Türkiye dahil kimsenin itiraz edemeyeceği bir gerçeklik.
“Özel güvenlik müphem, biraz şüpheli ve muğlak bir kavram. Özel güvenlik deyince aklımıza sadece Türkiye’deki özel güvenlik gelmesin. Türkiye bu konuda çok da deneyimli bir ülke değil. Ruslardaki ya da ABD’deki deneyim bizde yok, sınır ötesi harekatlarda yok. Türkiye’nin Blackwater gibi büyük özel güvenlik şirketleri olmadığı gibi bu alanda sahada tecrübesi de yok. Son yıllarda SADAT ve benzeri kuruluşların özel güvenlik yurt dışına yollama talepleri var. Ama Türkiye’de özel güvenlik deyince biz bankaların gişelerin önünde bize yardımcı olan özel güvenlik şirketleri aklımıza geliyor. Özel hastanelerin, vakıf üniversitelerin kapısındaki özel güvenlik geliyor. Türkiye’nin bir başka ülkede özel güvenlik deneyimi o anlamda çok güçlü değil. Türkiye ile Katar’ın birincisi yakın ilişkileri var. İkincisi, Katar’ın başkenti Doha’da Ortadoğu’da radikal İslamcı olanları da dahil olmak üzere pek çok örgüt temsilci, mümessil bulunduruyor. Üçüncüsü, Taliban diğer pek çok ülkeyle olan müzakerelerini İstanbul dahil olmak üzere hiçbir yerde yapmadı. Doha’da yaptı. Bu üç gerekçe nedeniyle Katar’ın işin içinde olması ilk aşamada kimsenin, bizim de Taliban’ın da itiraz edemeyeceği bir gerçeklik. Türkiye bundan birkaç hafta önce Kabil’deki havalimanının güvenlik ve işletmesi söz konusu olduğunda 14 Haziran’daki NATO Zirvesi’nin akabinde Pakistan ve Macaristan adını dillendirmişti. Macaristan adını niye geçirmişti? Bir AB ülkesi de işe dahil olsun bu şekilde AB’nin desteğini alalım. Pakistan’ı da şundan söyledi. Pakistan Afganistan’la sınır komşusu, yıllardır bu işin içinde ve Taliban’ı destekleyen kuvvet ve Türkiye ile ilişkileri de iyi olan bir devlet. Bu gerekçeyle Türkiye, Macaristan ve Pakistan adını zikretti. Ama belli ki bu karşılık bulmadı. Ne Avrupa’da ne ABD’de ne Taliban nezdinde ne de bölge ülkelerinde bu karşılık bulmadı ki Türkiye ve Katar adı son birkaç gündür öne çıktı.”
‘Taliban muhalif kadrolardan, dünyaya mesaj vermek için yararlanabilir’
Doster'e göre Taliban'ın insan gücü eksik, kaynakları sınırlı bir ülkeyi yönetmek için ABD, Rusya, Çin gibi güçlerle ve Türkiye ile de görüşmesi normal. Ancak Taliban’ın geçmişten ders alıp almadığının belli olması için zamanın geçmesi gerektiğini belirten Doster, merhum gazeteci-yazar İlhan Selçuk'un radikal İslamcı örgütler için kullandığı, 'siyahın da siyahı vardır' sözlerine atıfta bulundu. Doster Taliban'ın bugün IŞİD'la kavga ederken yarın barışabileceği ve emperyalizmin 'kullanışlı aparatı' işlevi görebileceğini de ekledi:
“Güvenlik konusunda elbette Taliban hayır diyor. Eğer Taliban’ın ülkeyi idare etmek gibi bir iddiası varsa ki var Taliban’ın buna kadrosu vardır yoktur, ya ihtiyaçtan dolayı ya da takiyye yapıp dünyaya ve Afganistan’a mesaj vermek için Taliban öncesi kadrolardan Taliban dışı hatta Taliban muhalif kadrolardan da bir parça faydalanabilir, bürokrat veya teknokrat olarak. Bunun gerekçesi değişebilir. Ya samimi olarak ihtiyacı vardır, kendi insan malzemesi, kendi personel kaynağı yetmediğinden bunu yapacaktır ya da dünya ve Afganistan’a mesaj vermek için bunu yapacaktır. Eğer işletme söz konusuysa, biz oraya havalimanı işletmek için ne yollayacağız? Bilgisayar operatörü mü yollayacağız? Türkiye’de büyük havalimanlarını üretmiş olarak pilot deneyimi olan insanlar mı yollayacağız? Yani havalimanı işletmesinden muradımız ne? Bu sınır nerede başlayıp nerede bitiyor? Taliban uzunca bir zamandır Rusya, Çin ve İran ile heyetler aracılığıyla görüşüyor. Uzunca bir zamandır da ABD ve Almanya ile açıktan gizliden görüşüyor. Türkiye’nin görüşmesi de doğaldır, devletler bu görüşmeleri yaparlar. Ama Taliban’ın geçmişten ders alıp almadığını, 1996-2001 arasındaki ülke yönetiminden gerekli tecrübeyi çıkarıp çıkarmadığını, bu kez samimi olup olmadığını bizim anlamamız için biraz zamana da ihtiyacımız var. Yoksa ben de Taliban’ın akşamdan sabaha değişebileceğini düşünmüyorum. Ama Taliban herhalde hem parası olmadığından, çünkü Afganistan kabaca 40 milyon nüfuslu 20 milyar dolarlık bir ekonomi, hem de yetişmiş insan gücü olmadığından dolayı ama tercihen ama mecburiyetten ama isteyerek ama istemeye istemeye dünyaya mesaj vermek adına da olsa dünyayla bir şekilde iletişim kanallarını açık tutmaya çalışacaktır ve Kabil havalimanı o anlamda hem coğrafi olarak hem de ülkenin başkentinde olduğu için hem de simgesel anlamda önemlidir. İlhan Selçuk, bu tarz radikal İslamcı örgütleri anarken bir söz kullanırdı, ‘Siyahın da siyahı vardır’. Ortadoğu coğrafyasında emperyalizm destekli, onun kullanışlı aparatı olan bazen diğer terör örgütlerine bazen bölge ülkelerine karşı Rusya, Çin veya Türkiye’ye karşı kullanılan, bazen de emperyalizm oraları yeniden işgal etsin diye adeta davetiye işlevi gören bu tarz radikal terör örgütleri söz konusu olduğunda hep aklıma İlhan Selçuk ustamızın sözü gelir, ‘Siyahın da siyahı vardır’. Bunlar IŞİD ile bugün kavga ederler, yarın barışırlar, öbür gün daha radikal olabilirler evet, bütün bunlar ihtimal dahilindedir.”