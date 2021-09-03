https://tr.sputniknews.com/20210903/turkiye-ataturk-sayesinde-itibar-kazandigi-afganistanda-askeriyle-degil-sivil-gucleriyle-olmali-1048639529.html

‘Türkiye Atatürk sayesinde itibar kazandığı Afganistan’da askeriyle değil, sivil güçleriyle olmalı’

‘Türkiye Atatürk sayesinde itibar kazandığı Afganistan’da askeriyle değil, sivil güçleriyle olmalı’

Prof. Barış Doster’e göre, Taliban’ın istenmese de Afganistan siyasetinde bir karşılığı var. Türkiye’nin Afganistan’da askeriyle değil, bürokratıyla... 03.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-03T01:07+0300

2021-09-03T01:07+0300

2021-09-06T01:08+0300

eksen

afganistan

kabil

kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

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ABD ve NATO’nun Afganistan’da çekilmesi ve Taliban’ın ülkede büyük ölçüde kontrolü sağlamasının ardından, tüm gözler yeni kurulacak hükümette. Taliban kaynakları 3 Eylül için beklenen yeni hükümeti henüz açıklamış değilken, dünyadan 'kapsayıcı ve Afganistan'ın tüm etnik kimliklerinin temsil edileceği' bir hükümet çağrıları yükseliyor.Diğer yandan başkent Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanının yeniden açılması için temaslar yoğunlaştı. Türkiye ve Katar uluslararası kamuoyunda öne çıkan ülkeler konumunda.Afganistan'da Talibanlı yeni dönem ve Türkiye'nin Afganistan politikalarını Marmara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Barış Doster ile konuştuk.‘Taliban’ın maalesef biz istemesek de Afganistan siyasetinde bir karşılığı var’Prof. Barış Doster'e göre Afganistan'ın bugünkü durumunda emperyalist ülkelerin katkıları büyükken, Taliban'la yıllardır müzakere eden taraflar olarak bu yönetimi eninde sonunda tanıyacaklar. Taliban'ın maalesef Afganistan'ın 'gerçeği' olduğunu söyleyen Doster, Taliban karşısındaki güçlerin zayıf olduğu bir ortamda meselelere duygusal bakmanın ve işleri kişiselleştirmenin yeri olmadığı görüşünü dile getirdi:‘Türkiye Afganistan’da askeriyle değil, bürokratıyla, teknokratıyla, doktoruyla olmalıdır’Afganistan'ın genç Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurtuluş Savaşı'nda TBMM'yi tanıyan ilk devlet olduğunu anımsatan Doster, bu süreçte kurucu lider Mustafa Kemal Atatürk'ün rolüne işaret etti. Doster'e göre bu yüzden Türkiye ille de Afganistan’da bulunacaksa askeriyle değil, bürokratıyla, teknokratıyla, doktoruyla bulunması gerekiyor. Doster, Türkiye'nin bu ülkede ABD ve NATO adına bulunmaması gerektiğinin altını çizdi:‘İşin içinde Katar’ın olması, ilk aşamada ne Türkiye’nin ne de Taliban’ın itiraz edemeyeceği bir gerçeklik’Ankara Kabil havaalanının işletmesini 'özel güvenlik' şirketi eşliğinde üstlenmeyi dile getirirken, Doster'e göre Türkiye'nin bu konuda yeterli deneyimi yok. Bu konuda Katar'ın Afganistan'da Doha formatını yaratan ülke olarak önemine atıfta bulunan Doster, bu yüzden ilk aşamada Katar'ın öne çıkması Türkiye dahil kimsenin itiraz edemeyeceği bir gerçeklik.“Özel güvenlik müphem, biraz şüpheli ve muğlak bir kavram. Özel güvenlik deyince aklımıza sadece Türkiye’deki özel güvenlik gelmesin. Türkiye bu konuda çok da deneyimli bir ülke değil. Ruslardaki ya da ABD’deki deneyim bizde yok, sınır ötesi harekatlarda yok. Türkiye’nin Blackwater gibi büyük özel güvenlik şirketleri olmadığı gibi bu alanda sahada tecrübesi de yok. Son yıllarda SADAT ve benzeri kuruluşların özel güvenlik yurt dışına yollama talepleri var. Ama Türkiye’de özel güvenlik deyince biz bankaların gişelerin önünde bize yardımcı olan özel güvenlik şirketleri aklımıza geliyor. Özel hastanelerin, vakıf üniversitelerin kapısındaki özel güvenlik geliyor. Türkiye’nin bir başka ülkede özel güvenlik deneyimi o anlamda çok güçlü değil. Türkiye ile Katar’ın birincisi yakın ilişkileri var. İkincisi, Katar’ın başkenti Doha’da Ortadoğu’da radikal İslamcı olanları da dahil olmak üzere pek çok örgüt temsilci, mümessil bulunduruyor. Üçüncüsü, Taliban diğer pek çok ülkeyle olan müzakerelerini İstanbul dahil olmak üzere hiçbir yerde yapmadı. Doha’da yaptı. Bu üç gerekçe nedeniyle Katar’ın işin içinde olması ilk aşamada kimsenin, bizim de Taliban’ın da itiraz edemeyeceği bir gerçeklik. Türkiye bundan birkaç hafta önce Kabil’deki havalimanının güvenlik ve işletmesi söz konusu olduğunda 14 Haziran’daki NATO Zirvesi’nin akabinde Pakistan ve Macaristan adını dillendirmişti. Macaristan adını niye geçirmişti? Bir AB ülkesi de işe dahil olsun bu şekilde AB’nin desteğini alalım. Pakistan’ı da şundan söyledi. Pakistan Afganistan’la sınır komşusu, yıllardır bu işin içinde ve Taliban’ı destekleyen kuvvet ve Türkiye ile ilişkileri de iyi olan bir devlet. Bu gerekçeyle Türkiye, Macaristan ve Pakistan adını zikretti. Ama belli ki bu karşılık bulmadı. Ne Avrupa’da ne ABD’de ne Taliban nezdinde ne de bölge ülkelerinde bu karşılık bulmadı ki Türkiye ve Katar adı son birkaç gündür öne çıktı.”‘Taliban muhalif kadrolardan, dünyaya mesaj vermek için yararlanabilir’Doster'e göre Taliban'ın insan gücü eksik, kaynakları sınırlı bir ülkeyi yönetmek için ABD, Rusya, Çin gibi güçlerle ve Türkiye ile de görüşmesi normal. Ancak Taliban’ın geçmişten ders alıp almadığının belli olması için zamanın geçmesi gerektiğini belirten Doster, merhum gazeteci-yazar İlhan Selçuk'un radikal İslamcı örgütler için kullandığı, 'siyahın da siyahı vardır' sözlerine atıfta bulundu. Doster Taliban'ın bugün IŞİD'la kavga ederken yarın barışabileceği ve emperyalizmin 'kullanışlı aparatı' işlevi görebileceğini de ekledi:

afganistan

kabil

kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

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Ceyda Karan https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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afganistan, kabil, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı