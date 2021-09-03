https://tr.sputniknews.com/20210903/turkiye-tokyo-paralimpik-oyunlarinda-abdyi-yenerek-altin-madalya-kazandi-1048579632.html

Türkiye Tokyo Paralimpik Oyunları’nda ABD’yi yenerek altın madalya kazandı

Türkiye Tokyo Paralimpik Oyunları’nda ABD’yi yenerek altın madalya kazandı

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda kadınlar golbolde Türkiye, finalde ABD'yi 9-2 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. 03.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-03T13:43+0300

2021-09-03T13:43+0300

2021-09-03T13:43+0300

türkiye

spor

abd

altın madalya

2020 tokyo paralimpik oyunları

golbol

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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda kadınlar golbolde Türkiye, altın madalya kazandı. Final karşılaşmasında ABD'yi 9-2 mağlup ederek yeni bir zafere imza attı.Karşılaşmada Türkiye'nin gollerini Sevda Altunoluk kaydetti. Milli sporcu, 46 golle tamamladığı oyunların en skorer ismi oldu. ABD'nin tek sayısı ise Eliana Mason ve Asya Miller'dan geldi.Kader Çelik, Şeydanur Kaplan, Sevda Altunoluk, Sevtap Altunoluk, Reyhan Yılmaz ve Fatma Gül Güler'den oluşan kadrosuyla milli takım, Rio 2016'nın ardından Türkiye'ye üst üste ikinci paralimpik şampiyonluğunu kazandırdı.2016 Rio'da şampiyon olan Türkiye, finalde karşılaştığı ABD'ye grup maçında 4-3 mağlup olmuş ve oyunlardaki tek yenilgisi almıştı.

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spor, abd, altın madalya, 2020 tokyo paralimpik oyunları, golbol