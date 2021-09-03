https://tr.sputniknews.com/20210903/turkiyede-ekonominin-buyume-verileri-nasil-hesaplaniyor-1048577618.html

Türkiye’de ekonominin büyüme verileri nasıl hesaplanıyor?

Türkiye’de ekonominin büyüme verileri nasıl hesaplanıyor?

İktisatçı Prof. Dr. Erinç Yeldan “Bugün politika faizinin üstünde bir enflasyonla karşı karşıya kalacağız. Aksi durumunda rakamlarda büyük bir güvensizlik... 03.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-03T13:11+0300

2021-09-03T13:11+0300

2021-09-03T13:11+0300

seyir hali

enflasyon

türkiye istatistik kurumu (tüik)

ekonomi

büyüme

milli gelir

erinç yeldan

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Türkiye’de ekonominin büyüme verileri nasıl hesaplanıyor? 03.09.2021 SEYİR HALİ

Kadir Has Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erinç Yeldan, büyüme verilerinin değerlendirilme yöntemini RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programında yorumladı.Prof. Dr. Yeldan, büyüme rakamları konusunda “Bu sene 100 üretiyorsunuz. Ertesi sene krize girdiniz, üretiminiz 50’ye düştü. Ne oldu? Yüzde 50 ekonominiz küçüldü. İkinci sene 50’den tekrar 100’e çıktınız. Ekonomi yüzde yüz büyüdü. Ama iki sene boyunca baktığınızda gene 100 üretiyorsunuz. Net büyüme yok. Büyüme oranlarını yanyana koyduğunuz zaman yüzde 50 büyümüş gibi bir algı yaratabilirsiniz. Medyada manşetlere atarsınız” ifadelerini kullandı.‘Herkesin kendi rakamları çıkıyor, ortalık bulanıklaşıyor’Reel milli gelir hesaplamalarında yaşanan sorunları açıklayan Prof. Dr. Yeldan “Eskiden 1998 bazlı bir istatistiğimiz vardı. Orada ‘reel milli gelir’ diye kavramımız vardı. 1998 fiyatlarıyla milli gelir fiyatlarımızı bilirdik. Bunun yerine artık TÜİK ‘zincirlenmiş hacim endeksi’ kavramı kullanıyor. Reel milli geliri görmek için bunu kendiniz ayrıca hesaplamanız gerekiyor. Resmi rakamlara müdahale ettiğiniz vakit herkesin kendi rakamları çıkıyor. Ortalık bulanıklaşıyor. Bugün politika faizinin üstünde bir enflasyonla karşı karşıya kalacağız. Aksi durumunda rakamlarda büyük bir güvensizlik oluşacak. Bağımsız tahminler yüzde 30-40 arası söylüyor. Türkiye ne yazık ki bir istatistik kirliliğine doğru hızla itiliyor. Çok tehlikeli ve rahatsız edici buluyorum” dedi.

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Ali Çağatay https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

Ali Çağatay https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

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enflasyon, türkiye istatistik kurumu (tüik), ekonomi, büyüme, milli gelir, erinç yeldan, аудио