https://tr.sputniknews.com/20210903/turkiyede-petrol-uretimi-12-milyon-varile-dayandi-1048587587.html
Türkiye’de petrol üretimi 12 milyon varile dayandı
Türkiye’de petrol üretimi 12 milyon varile dayandı
Türkiye, yılın ilk altı ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla ham petrol üretimini yüzde 10 artırarak 11 milyon 725 bin varile yükseltti. 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T16:47+0300
2021-09-03T16:47+0300
2021-09-04T02:29+0300
ekonomi
türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao)
petrol
sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)
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2021’in ilk altı ayında yurt içi ham petrol üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon varil arttı. Türkiye hem devlet hem de özel sektörün yoğun aramalarıyla ilk altı ayda 11 milyon 725 bin varil ham petrol üretti. Yükselen petrol üretiminde liderliği Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) üstlenirken, ilk altı ayda üretilen 11 milyon 725 bin varilin, 8 milyon 900 bin varilini üreten şirket, yurt içi ham petrol üretiminin yüzde 75’ini gerçekleştirdi.Türkiye, söz konusu üretim rakamlarıyla 2020’nin aynı döneminde elde edilen 10 milyon 731 bin varil üretimi de yaklaşık yüzde 10 artırmış oldu.Bu yıl karada 3 kuyuda daha üretim başladıTPAO bu yılın mayıs ayında Diyarbakır'daki Akoba-1 kuyusundan 2 bin 800, Yenişehir-1 kuyusundan 3 bin ve Kırklareli'deki Misinli-2 kuyusundan günlük bin varil petrol üretmeye başladı. 3 yeni kuyudaki petrol üretimi günlük 6 bin 800 varilin üzerine çıktı.TPAO’nun 2021 yılı yurt içi günlük üretim ortalaması ise yaklaşık 54 bin varil seviyelerindeyken, son aylarda gerçekleştirilen keşiflerle günlük üretim ortalaması 61 bin varillerin üzerine çıktı. Yurt içi petrol üretim miktarı son 3 yılda yüzde 35 oranında arttı.
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Osman Nuri Cerit
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
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feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao), petrol, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)
Türkiye’de petrol üretimi 12 milyon varile dayandı
16:47 03.09.2021 (güncellendi: 02:29 04.09.2021)
Türkiye, yılın ilk altı ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla ham petrol üretimini yüzde 10 artırarak 11 milyon 725 bin varile yükseltti.
2021’in ilk altı ayında yurt içi ham petrol üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon varil arttı.
Türkiye hem devlet hem de özel sektörün yoğun aramalarıyla ilk altı ayda 11 milyon 725 bin varil ham petrol üretti. Yükselen petrol üretiminde liderliği Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
(TPAO
) üstlenirken, ilk altı ayda üretilen 11 milyon 725 bin varilin, 8 milyon 900 bin varilini üreten şirket, yurt içi ham petrol üretiminin yüzde 75’ini gerçekleştirdi.
Türkiye, söz konusu üretim rakamlarıyla 2020’nin aynı döneminde elde edilen 10 milyon 731 bin varil üretimi de yaklaşık yüzde 10 artırmış oldu.
Bu yıl karada 3 kuyuda daha üretim başladı
TPAO bu yılın mayıs ayında
Diyarbakır'daki Akoba-1 kuyusundan 2 bin 800, Yenişehir-1 kuyusundan 3 bin ve Kırklareli'deki Misinli-2 kuyusundan günlük bin varil petrol üretmeye başladı. 3 yeni kuyudaki petrol üretimi günlük 6 bin 800 varilin üzerine çıktı.
TPAO’nun 2021 yılı yurt içi günlük üretim ortalaması ise yaklaşık 54 bin varil seviyelerindeyken, son aylarda gerçekleştirilen keşiflerle günlük üretim ortalaması 61 bin varillerin üzerine çıktı. Yurt içi petrol üretim miktarı son 3 yılda yüzde 35 oranında arttı.