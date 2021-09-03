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Ukrspetsexport ile ASELSAN hava savunma anlaşması imzaladı
Ukrspetsexport ile ASELSAN hava savunma anlaşması imzaladı
Ukrayna devlet savunma şirketi Ukroboronprom bünyesinde faaliyet gösteren Ukrspetseksport devlet ihracat şirketi ile ASELSAN arasında hava savunma anlaşması... 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T00:16+0300
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savunma
aselsan
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Ukroboronprom’un internet sitesinden yapılan açıklamada, Ukrspetseksport devlet ihracat şirketi ile ASELSAN arasında hava savunma anlaşması imzalandığı belirtildi.Açıklamada, “İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı sırasında devlet şirketi Ukrspetsexport, komuta-kontrol sistemleri alanında lider durumdaki Türk şirketi ASELSAN A.Ş. ile bir sözleşme imzaladı. Sözleşme, tarafların, münferit hava savunma sistemlerinin modernizasyonu ile taktik ve teknik özelliklerinin artırılmasına ilişkin hizmetlerin sağlanmasını öngörüyor” denildi.
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aselsan, ukroboronprom

Ukrspetsexport ile ASELSAN hava savunma anlaşması imzaladı

00:16 03.09.2021
ASELSAN
ASELSAN - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2021
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Ukrayna devlet savunma şirketi Ukroboronprom bünyesinde faaliyet gösteren Ukrspetseksport devlet ihracat şirketi ile ASELSAN arasında hava savunma anlaşması imzalandığı bildirildi.
Ukroboronprom’un internet sitesinden yapılan açıklamada, Ukrspetseksport devlet ihracat şirketi ile ASELSAN arasında hava savunma anlaşması imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, “İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı sırasında devlet şirketi Ukrspetsexport, komuta-kontrol sistemleri alanında lider durumdaki Türk şirketi ASELSAN A.Ş. ile bir sözleşme imzaladı. Sözleşme, tarafların, münferit hava savunma sistemlerinin modernizasyonu ile taktik ve teknik özelliklerinin artırılmasına ilişkin hizmetlerin sağlanmasını öngörüyor” denildi.
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