https://tr.sputniknews.com/20210903/ukrspetsexport-ile-aselsan-hava-savunma-anlasmasi-imzaladi-1048563727.html

Ukrspetsexport ile ASELSAN hava savunma anlaşması imzaladı

Ukrspetsexport ile ASELSAN hava savunma anlaşması imzaladı

Ukrayna devlet savunma şirketi Ukroboronprom bünyesinde faaliyet gösteren Ukrspetseksport devlet ihracat şirketi ile ASELSAN arasında hava savunma anlaşması... 03.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-03T00:16+0300

2021-09-03T00:16+0300

2021-09-03T00:16+0300

savunma

aselsan

ukroboronprom

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Ukroboronprom’un internet sitesinden yapılan açıklamada, Ukrspetseksport devlet ihracat şirketi ile ASELSAN arasında hava savunma anlaşması imzalandığı belirtildi.Açıklamada, “İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı sırasında devlet şirketi Ukrspetsexport, komuta-kontrol sistemleri alanında lider durumdaki Türk şirketi ASELSAN A.Ş. ile bir sözleşme imzaladı. Sözleşme, tarafların, münferit hava savunma sistemlerinin modernizasyonu ile taktik ve teknik özelliklerinin artırılmasına ilişkin hizmetlerin sağlanmasını öngörüyor” denildi.

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aselsan, ukroboronprom