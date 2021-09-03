https://tr.sputniknews.com/20210903/ulastirma-ve-altyapi-bakani-karaismailoglundan-petrol-sizintisiyla-ilgili-aciklama-1048595193.html

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'ndan petrol sızıntısıyla ilgili açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'ndan petrol sızıntısıyla ilgili açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Akdeniz'deki Suriye kaynaklı petrol sızıntısı nedeniyle bölgeye gelen Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi'nin... 03.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-03T20:52+0300

2021-09-03T20:52+0300

2021-09-03T20:52+0300

türkiye

suriye

samandağ

petrol

sızıntı

petrol sızıntısı

adil karaismailoğlu

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Suriye kaynaklı petrol kirliliği ile ilgili yazılı açıklama yaptı.An itibarı ile Türkiye veya Kuzey Kıbrıs kıyılarına ulaşan ciddi bir kirliliğin söz konusu olmadığını ifade eden Karaismailoğlu, şunları söyledi:Karaismailoğlu ayrıca, Samandağ bölgesinde görevlendirilen 4 deniz aracının kirliliğe müdahale ekipmanları ile Hatay sahillerinde deniz yüzeyinde tarama ve müdahale faaliyeti gerçekleştirdiğini ifade etti.Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi'nin de Samandağ bölgesinde temizlik çalışmalarına başladığını açıklayan Karaismailoğlu, Seyit Onbaşı Yakıt Toplama Gemisi'nin de gece yarısından itibaren bölgeye ulaşmasının öngörüldüğünü vurguladı.‘Ortalama 230 metreküplük kirlilik olabileceği değerlendiriliyor'Baniyas Elektrik santralinden sızan fuel-oil miktarı ile ilgili farklı açıklamalar olduğunu belirten Karaismailoğlu, bununla ilgili net bilgi bulunmadığını söyledi. Kirliliğe ait uydu görüntülerinin Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından analiz edildiğini belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

türkiye

suriye

samandağ

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suriye, samandağ, petrol, sızıntı, petrol sızıntısı, adil karaismailoğlu