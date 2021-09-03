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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'ndan petrol sızıntısıyla ilgili açıklama
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'ndan petrol sızıntısıyla ilgili açıklama
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Akdeniz'deki Suriye kaynaklı petrol sızıntısı nedeniyle bölgeye gelen Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi'nin... 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T20:52+0300
2021-09-03T20:52+0300
türkiye
suriye
samandağ
petrol
sızıntı
petrol sızıntısı
adil karaismailoğlu
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Suriye kaynaklı petrol kirliliği ile ilgili yazılı açıklama yaptı.An itibarı ile Türkiye veya Kuzey Kıbrıs kıyılarına ulaşan ciddi bir kirliliğin söz konusu olmadığını ifade eden Karaismailoğlu, şunları söyledi:Karaismailoğlu ayrıca, Samandağ bölgesinde görevlendirilen 4 deniz aracının kirliliğe müdahale ekipmanları ile Hatay sahillerinde deniz yüzeyinde tarama ve müdahale faaliyeti gerçekleştirdiğini ifade etti.Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi'nin de Samandağ bölgesinde temizlik çalışmalarına başladığını açıklayan Karaismailoğlu, Seyit Onbaşı Yakıt Toplama Gemisi'nin de gece yarısından itibaren bölgeye ulaşmasının öngörüldüğünü vurguladı.‘Ortalama 230 metreküplük kirlilik olabileceği değerlendiriliyor'Baniyas Elektrik santralinden sızan fuel-oil miktarı ile ilgili farklı açıklamalar olduğunu belirten Karaismailoğlu, bununla ilgili net bilgi bulunmadığını söyledi. Kirliliğe ait uydu görüntülerinin Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından analiz edildiğini belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:
türkiye
suriye
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suriye, samandağ, petrol, sızıntı, petrol sızıntısı, adil karaismailoğlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'ndan petrol sızıntısıyla ilgili açıklama

20:52 03.09.2021
© DHAUlaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2021
© DHA
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Akdeniz'deki Suriye kaynaklı petrol sızıntısı nedeniyle bölgeye gelen Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi'nin Samandağ bölgesinde temizlik çalışmalarına başladığını bildirdi. Karaismailoğlu, an itibarı ile Türkiye veya Kuzey Kıbrıs kıyılarına ulaşan ciddi bir kirliliğin söz konusu olmadığını ifade etti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Suriye kaynaklı petrol kirliliği ile ilgili yazılı açıklama yaptı.
An itibarı ile Türkiye veya Kuzey Kıbrıs kıyılarına ulaşan ciddi bir kirliliğin söz konusu olmadığını ifade eden Karaismailoğlu, şunları söyledi:
"Tespit edilen çok küçük parçaların ise deniz unsurları ile toplanması pek mümkün değildir. Samandağ sahilinde dün görülen, denizde toplanması pek mümkün olmayan partiküller olup Hatay Valiliğimiz koordinasyonunda temizlenmektedir, bugün tamamlanacaktır. Sahile vurabilecek küçük kirlilikler de yine ilgili birimlerce temizlenecektir."
Karaismailoğlu ayrıca, Samandağ bölgesinde görevlendirilen 4 deniz aracının kirliliğe müdahale ekipmanları ile Hatay sahillerinde deniz yüzeyinde tarama ve müdahale faaliyeti gerçekleştirdiğini ifade etti.
Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi'nin de Samandağ bölgesinde temizlik çalışmalarına başladığını açıklayan Karaismailoğlu, Seyit Onbaşı Yakıt Toplama Gemisi'nin de gece yarısından itibaren bölgeye ulaşmasının öngörüldüğünü vurguladı.

‘Ortalama 230 metreküplük kirlilik olabileceği değerlendiriliyor'

Baniyas Elektrik santralinden sızan fuel-oil miktarı ile ilgili farklı açıklamalar olduğunu belirten Karaismailoğlu, bununla ilgili net bilgi bulunmadığını söyledi.
Kirliliğe ait uydu görüntülerinin Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından analiz edildiğini belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:
"Suriye, KKTC ve ülkemiz deniz alanlarını kapsayan yaklaşık 800-1000 kilometrekarelik alanda parçalanmış şekilde yüzen ortalama 230 metreküplük bir kirliliğin olabileceği değerlendirilmektedir. Denizdeki kirlilik özellikle buharlaşma ve çökme sonucu gittikçe azaldığı göz önünde bulunduğunda bu miktar zaman ile daha da azalmaktadır.
Ulaşan veriler kapsamında analizler yapılmaya devam edecektir. Coğrafyamızın petrol ve türevleri bakımından oldukça zengin olması ve bu petrolün arz-talebe bağlı olarak sürekli olarak sularımızda hareket halinde olması karşı karşıya kaldığımız riskleri de gözler önüne sermektedir. Bakanlık olarak bu risklerin farkında olarak böylesi acil durumlara teknik ve operasyonel olarak hazırlıklı olmak amacıyla her türlü tedbiri uzun yıllardır almaktayız.
Bölgede denizde bir kirlilik tespit edilmesi halinde ivedilikle müdahale edilecektir. İstanbul Boğazından, fuel-oil ile birlikte, daha da kirletici bir petrol türevi olan sadece ham petrol 2020 yılında 78 milyon ton geçmiş olup, toplam geçen tehlikeli yük miktarı yaklaşık 140 milyon tondur. Özellikle son 10 yıldır, Türk Boğazlarımızdaki bu riski bertaraf etmek için ciddi yatırımlar yapılmış olup, bakanlığımız bu imkânları Doğu Akdeniz için halihazırda seferber etmiştir."
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