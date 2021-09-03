https://tr.sputniknews.com/20210903/vanda-siniri-yaya-gecmeye-calisan-113-siginmaci-yakalandi-1048566123.html

Van'da, sınırı yaya geçmeye çalışan 113 sığınmacı yakalandı

Van'da, sınırı yaya geçmeye çalışan 113 sığınmacı yakalandı

Van'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesinde, sınırı yaya olarak geçmeye çalışan Afganistan uyruklu 113 sığınmacı, güvenlik güçleri tarafından yakalandı. 03.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-03T03:08+0300

2021-09-03T03:08+0300

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türkiye

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van

sınır

afgan sığınmacı

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Yasadışı geçişlerin önlenmesine yönelik Van'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesine bağlı Hangediği ve Yukarı Kuyucak bölgelerinde modüler duvar çalışmaları devam ederken, bu bölgelerde sınırı yaya olarak geçmeye çalışan Afganistan uyruklu 113 sığınmacı, güvenlik güçleri tarafından yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen sığınmacılar, buradaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezine gönderilecek.

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van

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iran, van, sınır, afgan sığınmacı