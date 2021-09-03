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Van'da, sınırı yaya geçmeye çalışan 113 sığınmacı yakalandı
Van'da, sınırı yaya geçmeye çalışan 113 sığınmacı yakalandı
Van'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesinde, sınırı yaya olarak geçmeye çalışan Afganistan uyruklu 113 sığınmacı, güvenlik güçleri tarafından yakalandı. 03.09.2021, Sputnik Türkiye
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türkiye
iran
van
sınır
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Yasadışı geçişlerin önlenmesine yönelik Van'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesine bağlı Hangediği ve Yukarı Kuyucak bölgelerinde modüler duvar çalışmaları devam ederken, bu bölgelerde sınırı yaya olarak geçmeye çalışan Afganistan uyruklu 113 sığınmacı, güvenlik güçleri tarafından yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen sığınmacılar, buradaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezine gönderilecek.
türkiye
iran
van
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iran, van, sınır, afgan sığınmacı

Van'da, sınırı yaya geçmeye çalışan 113 sığınmacı yakalandı

03:08 03.09.2021
© DHATürkiye-İran sınırı - Van
Türkiye-İran sınırı - Van - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2021
© DHA
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Van'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesinde, sınırı yaya olarak geçmeye çalışan Afganistan uyruklu 113 sığınmacı, güvenlik güçleri tarafından yakalandı.
Yasadışı geçişlerin önlenmesine yönelik Van'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesine bağlı Hangediği ve Yukarı Kuyucak bölgelerinde modüler duvar çalışmaları devam ederken, bu bölgelerde sınırı yaya olarak geçmeye çalışan Afganistan uyruklu 113 sığınmacı, güvenlik güçleri tarafından yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen sığınmacılar, buradaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezine gönderilecek.
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