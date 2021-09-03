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WhatsApp duyurdu: iOS'tan Android'e taşıma özelliği geldi
WhatsApp duyurdu: iOS'tan Android'e taşıma özelliği geldi
Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılarının uzun süredir şikayet ettiği IOS’tan Android’e konuşma geçmişinin taşınabileceğini duyurdu. Sesli mesajlar... 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T14:39+0300
2021-09-03T14:39+0300
yaşam
android
whatsapp
mesaj
mesajlaşma
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Dünya çapında yaklaşık 1.6 milyar kullanıcıya sahip olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, telefon değiştiren kişiler için yeni özelliğini duyurdu.Whatsapp, IOS’tan android’e konuşma geçmişinin taşınabileceğini söyledi.Resmi internet sitesinde duyurulan özellik ile birlikte, telefon değiştiren kişilerin sohbet geçmişini bir işletim sisteminden diğerine aktarabileceği aktarıldı.Sesli mesajlar, fotoğraflar ve videoları kapsayan özellikle birlikte milyonlarca kullanıcı, mesajlarını IOS cihazlardan Android cihazlara kolaylıkla taşıyabilecek.NTV'nin aktardığına göre Whatsapp’ın duyurusu şu şekilde:“WhatsApp mesajlarınız size aittir. Kişisel WhatsApp mesajlarınızın uçtan uca şifreleme ile korunmasının ve mesajlarınızın sohbetlerinizden otomatik olarak kaybolması için yollar sunmamızın sebebi budur.Sunduğumuz en aranan özelliklerden biri, telefon değiştirirken sohbet geçmişini bir işletim sisteminden diğerine aktarmayı mümkün kılmaktır. Bu özelliği güvenli ve güvenilir bir şekilde oluşturmak için işletim sistemi ve cihaz üreticileriyle sıkı bir şekilde çalışıyoruz.WhatsApp geçmişinizi iOS'tan Android'e taşıma özelliğini kullanıma sunmaktan heyecan duyuyoruz. Mesajlarınız WhatsApp'a gönderilmeden gerçekleşen bu taşıma işlemi sesli mesajlar, fotoğraflar ve videoları kapsar. Başlangıçta Android 10 veya üstü işletim sistemine sahip herhangi bir Samsung cihazda sunulan bu özellik yakında daha fazla Android cihazda kullanılabilecektir.Yeni bir cihazın kurulumunu yaptığınızda, sohbetlerinizi eski cihazınızdan yeni cihazınıza güvenli bir şekilde aktarma seçeneğine sahip olacaksınız. Bu işlem için USB-C - Lightning kablosu gerekli olacaktır.Bu sadece bir başlangıç. Daha fazla kişinin tercih ettikleri platformlar arasında geçiş yapabilmesi ve sohbetlerini güvenli bir şekilde beraberinde götürebilmesi için bu seçeneği kullanıma sunmayı sabırsızlıkla bekliyoruz”
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android, whatsapp, mesaj, mesajlaşma, ios

WhatsApp duyurdu: iOS'tan Android'e taşıma özelliği geldi

14:39 03.09.2021
© AFP 2021 / LIONEL BONAVENTUREWhatsApp
WhatsApp - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2021
© AFP 2021 / LIONEL BONAVENTURE
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Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılarının uzun süredir şikayet ettiği IOS’tan Android’e konuşma geçmişinin taşınabileceğini duyurdu. Sesli mesajlar, fotoğraflar ve videoları kapsayan özellikle birlikte telefon değiştiren kişilerin sohbet geçmişini bir işletim sisteminden diğerine aktarabileceği belirtildi.
Dünya çapında yaklaşık 1.6 milyar kullanıcıya sahip olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, telefon değiştiren kişiler için yeni özelliğini duyurdu.
Whatsapp, IOS’tan android’e konuşma geçmişinin taşınabileceğini söyledi.
Resmi internet sitesinde duyurulan özellik ile birlikte, telefon değiştiren kişilerin sohbet geçmişini bir işletim sisteminden diğerine aktarabileceği aktarıldı.
Sesli mesajlar, fotoğraflar ve videoları kapsayan özellikle birlikte milyonlarca kullanıcı, mesajlarını IOS cihazlardan Android cihazlara kolaylıkla taşıyabilecek.
NTV'nin aktardığına göre Whatsapp’ın duyurusu şu şekilde:
“WhatsApp mesajlarınız size aittir. Kişisel WhatsApp mesajlarınızın uçtan uca şifreleme ile korunmasının ve mesajlarınızın sohbetlerinizden otomatik olarak kaybolması için yollar sunmamızın sebebi budur.
Sunduğumuz en aranan özelliklerden biri, telefon değiştirirken sohbet geçmişini bir işletim sisteminden diğerine aktarmayı mümkün kılmaktır. Bu özelliği güvenli ve güvenilir bir şekilde oluşturmak için işletim sistemi ve cihaz üreticileriyle sıkı bir şekilde çalışıyoruz.
WhatsApp geçmişinizi iOS'tan Android'e taşıma özelliğini kullanıma sunmaktan heyecan duyuyoruz. Mesajlarınız WhatsApp'a gönderilmeden gerçekleşen bu taşıma işlemi sesli mesajlar, fotoğraflar ve videoları kapsar. Başlangıçta Android 10 veya üstü işletim sistemine sahip herhangi bir Samsung cihazda sunulan bu özellik yakında daha fazla Android cihazda kullanılabilecektir.
Yeni bir cihazın kurulumunu yaptığınızda, sohbetlerinizi eski cihazınızdan yeni cihazınıza güvenli bir şekilde aktarma seçeneğine sahip olacaksınız. Bu işlem için USB-C - Lightning kablosu gerekli olacaktır.
Bu sadece bir başlangıç. Daha fazla kişinin tercih ettikleri platformlar arasında geçiş yapabilmesi ve sohbetlerini güvenli bir şekilde beraberinde götürebilmesi için bu seçeneği kullanıma sunmayı sabırsızlıkla bekliyoruz”
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