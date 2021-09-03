https://tr.sputniknews.com/20210903/yeni-zelandada-bicakli-saldiri-6-yarali-1048569434.html

Yeni Zelanda'da bıçaklı saldırı: 6 yaralı

Yeni Zelanda'da bıçaklı saldırı: 6 yaralı

Yeni Zelanda’nın Auckland kentinde 3’ü ağır 6 kişiyi yaralayan bıçaklı saldırgan polis tarafından vurularak öldürüldü. Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, olayın... 03.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-03T09:22+0300

2021-09-03T09:22+0300

2021-09-03T09:22+0300

saldırı

yeni zelanda

terör

jacinda arden

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Radyo Yeni Zelanda’nın haberine göre, ülkenin en büyük kenti Auckland’daki bir alışveriş merkezinde bıçaklı saldırı düzenledi.Batı Auckland bölgesindeki New Lynn alışveriş merkezinde 3’ü ağır 6 kişiyi bıçakla yaraladığı belirtilen erkek saldırganın, olay yerine gelen polis tarafından vurularak öldürüldüğü açıklandı. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern saldırıyla ilgili düzenlediği basın toplantısında olayın ‘‘terör saldırısı’’ olduğunu bildirdi. Andern, saldırganın olay başladıktan 60 saniye içinde öldürüldüğünü belirterek, saldırganın IŞİD'den ilham aldığını söyledi.Ardern, teröristin Ekim 2011'de Yeni Zelanda'ya gelen bir Sri Lanka vatandaşı olduğunu ve 2016'dan itibaren ulusal güvenlik birimlerinin takibinde olduğunu söyledi.

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saldırı, yeni zelanda, terör, jacinda arden