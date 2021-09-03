https://tr.sputniknews.com/20210903/yola-cikan-cocugu-kurtarmak-isteyen-yayalara-carpti-2-olu-1048567842.html

Yola çıkan çocuğu kurtarmak isteyen yayalara çarptı: 2 ölü

Yola çıkan çocuğu kurtarmak isteyen yayalara çarptı: 2 ölü

Niğde'de bisikletiyle aniden yola çıkan küçük çocuğu kurtarmak isteyen 2 kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. 03.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-03T07:02+0300

2021-09-03T07:02+0300

2021-09-03T07:01+0300

yaşam

trafik kazası

araba

ölüm

bisiklet

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Niğde'de yaşayan Züleyha Aytaş ve Nazmiye Özkul, küçük yaştaki bir çocuğun bisikletiyle aniden yola çıktığını görerek, çocuğu kurtarmak istedi. Bu sırada sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil, kadınlara çarparak, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri ilk müdahalenin ardından yaralı 2 kadını Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Aytaş ile Özkul, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, her yerde kaçan otomobil sürücüsünü arıyor.

https://tr.sputniknews.com/20210831/otomobilin-kapisina-carpti-baska-bir-aracin-altinda-kalarak-hayatini-kaybetti-1048485671.html

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trafik kazası, araba, ölüm, bisiklet