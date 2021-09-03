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Yola çıkan çocuğu kurtarmak isteyen yayalara çarptı: 2 ölü
Yola çıkan çocuğu kurtarmak isteyen yayalara çarptı: 2 ölü
Niğde'de bisikletiyle aniden yola çıkan küçük çocuğu kurtarmak isteyen 2 kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T07:02+0300
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yaşam
trafik kazası
araba
ölüm
bisiklet
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Niğde'de yaşayan Züleyha Aytaş ve Nazmiye Özkul, küçük yaştaki bir çocuğun bisikletiyle aniden yola çıktığını görerek, çocuğu kurtarmak istedi. Bu sırada sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil, kadınlara çarparak, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri ilk müdahalenin ardından yaralı 2 kadını Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Aytaş ile Özkul, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, her yerde kaçan otomobil sürücüsünü arıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210831/otomobilin-kapisina-carpti-baska-bir-aracin-altinda-kalarak-hayatini-kaybetti-1048485671.html
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trafik kazası, araba, ölüm, bisiklet

Yola çıkan çocuğu kurtarmak isteyen yayalara çarptı: 2 ölü

07:02 03.09.2021
© DHAYola çıkan çocuğu kurtarmak isteyen yayalara çarptı
Yola çıkan çocuğu kurtarmak isteyen yayalara çarptı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2021
© DHA
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Niğde'de bisikletiyle aniden yola çıkan küçük çocuğu kurtarmak isteyen 2 kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Niğde'de yaşayan Züleyha Aytaş ve Nazmiye Özkul, küçük yaştaki bir çocuğun bisikletiyle aniden yola çıktığını görerek, çocuğu kurtarmak istedi. Bu sırada sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil, kadınlara çarparak, kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri ilk müdahalenin ardından yaralı 2 kadını Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Aytaş ile Özkul, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, her yerde kaçan otomobil sürücüsünü arıyor.
trafik kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2021
TÜRKİYE
Otomobilin kapısına çarptı, başka bir aracın altında kalarak hayatını kaybetti
31 Ağustos, 18:59
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