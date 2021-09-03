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Yunanistan'da Kovid-19'un Mu varyantına rastlandı
Yunanistan'da Kovid-19'un Mu varyantına rastlandı
Yunanistan'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk kez Kolombiya'da tespit edilen Mu varyantı tespit edildi. 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T12:40+0300
2021-09-03T12:40+0300
koronavirüs
yunanistan
aşı
koronavirüs
entübe
varyant
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Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Dairesi'nin (EODY) açıkladığı verilere göre, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) aşılara karşı daha dirençli mutasyonlar geçirdiğini ancak bu konuda daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu bildirdiği Mu varyantına, Yunanistan'da 6 kişide rastlandı.Vakalardan 2'si başkent Atina'daki Eleftheros Venizelos Havalimanı girişinde yapılan testlerle tespit edilirken diğer 4 vaka ise Argolida, Attiki ve Ahaia'da kaydedildi.Delta ise Yunanistan'da hakim Kovid-19 varyantı olmaya devam ediyor.Entübe hastaların yüzde 91.7'si aşısızAşı ve aşı zorunluluğu tartışmalarının devam ettiği ülkede, EODY verilerine göre hastanelerde tedavisi süren 332 entübe hastanın yüzde 91,71'i hiç aşı olmamış ya da aşılarını tamamlamamış kişilerden oluşuyor.Salgının başından bu yana Yunanistan'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bin 777 iken günlük vaka sayıları 3 bin civarında seyrediyor.
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yunanistan, aşı, koronavirüs, entübe, varyant

Yunanistan'da Kovid-19'un Mu varyantına rastlandı

12:40 03.09.2021
© AP Photo / Thanassis StavrakisYunanistan, koronavirüs, maskeli kadın
Yunanistan, koronavirüs, maskeli kadın - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2021
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
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Yunanistan'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk kez Kolombiya'da tespit edilen Mu varyantı tespit edildi.
Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Dairesi'nin (EODY) açıkladığı verilere göre, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) aşılara karşı daha dirençli mutasyonlar geçirdiğini ancak bu konuda daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu bildirdiği Mu varyantına, Yunanistan'da 6 kişide rastlandı.
Vakalardan 2'si başkent Atina'daki Eleftheros Venizelos Havalimanı girişinde yapılan testlerle tespit edilirken diğer 4 vaka ise Argolida, Attiki ve Ahaia'da kaydedildi.
Delta ise Yunanistan'da hakim Kovid-19 varyantı olmaya devam ediyor.

Entübe hastaların yüzde 91.7'si aşısız

Aşı ve aşı zorunluluğu tartışmalarının devam ettiği ülkede, EODY verilerine göre hastanelerde tedavisi süren 332 entübe hastanın yüzde 91,71'i hiç aşı olmamış ya da aşılarını tamamlamamış kişilerden oluşuyor.
Salgının başından bu yana Yunanistan'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bin 777 iken günlük vaka sayıları 3 bin civarında seyrediyor.
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