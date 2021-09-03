https://tr.sputniknews.com/20210903/yunanistanda-kovid-19un-mu-varyantina-rastlandi-1048575513.html

Yunanistan'da Kovid-19'un Mu varyantına rastlandı

Yunanistan'da Kovid-19'un Mu varyantına rastlandı

Yunanistan'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk kez Kolombiya'da tespit edilen Mu varyantı tespit edildi. 03.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-03T12:40+0300

2021-09-03T12:40+0300

2021-09-03T12:40+0300

koronavirüs

yunanistan

aşı

koronavirüs

entübe

varyant

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/03/1048575476_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_3c51038cd89b9080625325da204e17b1.jpg

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Dairesi'nin (EODY) açıkladığı verilere göre, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) aşılara karşı daha dirençli mutasyonlar geçirdiğini ancak bu konuda daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu bildirdiği Mu varyantına, Yunanistan'da 6 kişide rastlandı.Vakalardan 2'si başkent Atina'daki Eleftheros Venizelos Havalimanı girişinde yapılan testlerle tespit edilirken diğer 4 vaka ise Argolida, Attiki ve Ahaia'da kaydedildi.Delta ise Yunanistan'da hakim Kovid-19 varyantı olmaya devam ediyor.Entübe hastaların yüzde 91.7'si aşısızAşı ve aşı zorunluluğu tartışmalarının devam ettiği ülkede, EODY verilerine göre hastanelerde tedavisi süren 332 entübe hastanın yüzde 91,71'i hiç aşı olmamış ya da aşılarını tamamlamamış kişilerden oluşuyor.Salgının başından bu yana Yunanistan'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bin 777 iken günlük vaka sayıları 3 bin civarında seyrediyor.

yunanistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

yunanistan, aşı, koronavirüs, entübe, varyant