Arslantepe Höyüğü'nde 24 mezar ve 6 ev kalıntısı bulundu

© AA / Malatya Valiliği

Malatya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Aydın Baruş, höyüğü ziyaret ederek Kazı Başkanı Doç. Dr. Francesca Balossi Restelli, Kültür ve Turizm İl Müdürü Çetin Şişman ile bölge daha önce kazı başkanlığı yapan Prof. Dr. Marcella Frangipane'den çalışmalarla ilgili bilgi aldı.