Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://tr.sputniknews.com/20210904/1048612186.html
Arslantepe Höyüğü'nde 24 mezar ve 6 ev kalıntısı bulundu
Arslantepe Höyüğü'nde 24 mezar ve 6 ev kalıntısı bulundu
UNESCO Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ndeki Arslantepe Höyüğü'nde devam eden kazılarda, 24 mezarla milattan önce 3600-3700 öncesinden kaldığı tahmin edilen 6 ev... 04.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-04T17:16+0300
2021-09-04T17:16+0300
multimedya
fotoğraf
malatya
unesco
malatya valiliği
arslantepe höyüğü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/04/1048612082_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_e443d91c81b4d1fc2bcb325388dc5b64.jpg
malatya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/04/1048612082_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_2ce325bb25fc1b0f888e0db19dfc7c79.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, fotoğraf, malatya, unesco, malatya valiliği, arslantepe höyüğü

Arslantepe Höyüğü'nde 24 mezar ve 6 ev kalıntısı bulundu

17:16 04.09.2021
Abone ol
UNESCO Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ndeki Arslantepe Höyüğü'nde devam eden kazılarda, 24 mezarla milattan önce 3600-3700 öncesinden kaldığı tahmin edilen 6 ev kalıntısı bulundu.
© AA / Malatya Valiliği

Malatya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Aydın Baruş, höyüğü ziyaret ederek Kazı Başkanı Doç. Dr. Francesca Balossi Restelli, Kültür ve Turizm İl Müdürü Çetin Şişman ile bölge daha önce kazı başkanlığı yapan Prof. Dr. Marcella Frangipane'den çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Malatya Valiliği&#x27;nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Aydın Baruş, höyüğü ziyaret ederek Kazı Başkanı Doç. Dr. Francesca Balossi Restelli, Kültür ve Turizm İl Müdürü Çetin Şişman ile bölge daha önce kazı başkanlığı yapan Prof. Dr. Marcella Frangipane&#x27;den çalışmalarla ilgili bilgi aldı. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / Malatya Valiliği

Malatya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Aydın Baruş, höyüğü ziyaret ederek Kazı Başkanı Doç. Dr. Francesca Balossi Restelli, Kültür ve Turizm İl Müdürü Çetin Şişman ile bölge daha önce kazı başkanlığı yapan Prof. Dr. Marcella Frangipane'den çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

© AA / Malatya Valiliği

Ardından açıklamada bulunan Baruş, kazı alanındaki çatı projesinin en kısa sürede tamamlanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Ardından açıklamada bulunan Baruş, kazı alanındaki çatı projesinin en kısa sürede tamamlanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Malatya Valiliği

Ardından açıklamada bulunan Baruş, kazı alanındaki çatı projesinin en kısa sürede tamamlanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

© AA / Malatya Valiliği

Restelli ise kazı çalışmasının 10 Ağustos'ta başladığını hatırlatarak şu ana kadar 24 mezar ve milattan önce 3600-3700 öncesinden kaldığı tahmin edilen 6 ev kalıntısı bulduklarını anlattı.

Restelli ise kazı çalışmasının 10 Ağustos&#x27;ta başladığını hatırlatarak şu ana kadar 24 mezar ve milattan önce 3600-3700 öncesinden kaldığı tahmin edilen 6 ev kalıntısı bulduklarını anlattı. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Malatya Valiliği

Restelli ise kazı çalışmasının 10 Ağustos'ta başladığını hatırlatarak şu ana kadar 24 mezar ve milattan önce 3600-3700 öncesinden kaldığı tahmin edilen 6 ev kalıntısı bulduklarını anlattı.

© AA / Malatya Valiliği

Restelli, çalışmalar sırasında Geç Kalkolitik'ten Geç Hitit Dönemi'ne kadar geçen tarihsel sürece ait buluntulara rastladıklarını aktardı.

Restelli, çalışmalar sırasında Geç Kalkolitik&#x27;ten Geç Hitit Dönemi&#x27;ne kadar geçen tarihsel sürece ait buluntulara rastladıklarını aktardı. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Malatya Valiliği

Restelli, çalışmalar sırasında Geç Kalkolitik'ten Geç Hitit Dönemi'ne kadar geçen tarihsel sürece ait buluntulara rastladıklarını aktardı.

© AA / Malatya Valiliği

Restelli, yeni bulunan eserlerin ise Arslantepe Sarayı'ndan çok daha önce yapıldığının tahmin edildiğini, burada elit kesimin yaşamış olduğuna dair emarelerin bulunduğunu kaydetti.

Restelli, yeni bulunan eserlerin ise Arslantepe Sarayı&#x27;ndan çok daha önce yapıldığının tahmin edildiğini, burada elit kesimin yaşamış olduğuna dair emarelerin bulunduğunu kaydetti. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / Malatya Valiliği

Restelli, yeni bulunan eserlerin ise Arslantepe Sarayı'ndan çok daha önce yapıldığının tahmin edildiğini, burada elit kesimin yaşamış olduğuna dair emarelerin bulunduğunu kaydetti.

100000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
17:33İBB: Okul servis araçları için 108 ton ücretsiz dezenfektan dağıtımı başladı
17:24Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: TMO, Eylül'de 800 bin ton hububatı satışa açtı
17:16Arslantepe Höyüğü'nde 24 mezar ve 6 ev kalıntısı bulundu
17:11Bülent Ersoy'un orkestrası Kuzey Kıbrıs'ta mahsur kaldı
16:56Nobel Barış Ödüllü Chung: Kuzey Kutbu’ndaki iklim sorunu bölgesel değil, küresel çaba gerektiriyor
16:42Alıkoyulduğu iddia edilen Ahmet Çakmak’ın ifadesi ortaya çıktı
16:42İçki masasında kavga eden baba-oğul birbirini bıçakladı
16:283 kızını öldüren müezzin: Olay hayalden ibaret
16:22Rus senatör: Kiev’in Minsk anlaşmalarından çekilmesi çatışmaları yeniden başlatır
16:06RDIF: Bahreyn, yeniden aşılamada Sputnik Light’ı kullanacak
16:06Rusya ve Japonya, Hubble teleskopunun benzerini geliştirecek
15:57Ahmet Nur Çebi'den Fikret Orman'a cevap: 110 milyon cebimden kasa kolaylığı olarak kulübe koydum
15:43NASA astronotunun yetiştirdiği biber fideleri çiçek açtı
15:31Manken Tülin Şahin'e zorlama hapis talebi
15:16Aydın'da tepki çeken görüntü: Çocuğa hem alkol hem nargile içirdiler
15:13Kapkaççıyı gazeteci yakaladı
15:09Kovid-19 temaslısıyken dışarı çıktı, 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı
14:56Adalet Bakanı: Faili meçhulleri 2023'lere taşıyan zihniyetle mücadele edeceğiz
14:37Bursa'da ölümün teğet geçtiği anlar kamerada
14:25Arap Birliği: Afganistan'da Taliban ve diğer güçler arasında arabuluculuk yapmayacağız