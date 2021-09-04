https://tr.sputniknews.com/20210904/28-yasindaki-gulseda-karagulle-evde-olu-bulundu-1048608808.html

28 yaşındaki Gülseda Karagülle evde ölü bulundu

28 yaşındaki Gülseda Karagülle evde ölü bulundu

Antalya'da 28 yaşındaki Gülseda Karagülle, arkadaşıyla birlikte kaldığı evde yatağında ölü bulundu. Karagülle'nin kısa bir süre önce sosyal medya hesabında... 04.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-04T13:51+0300

2021-09-04T13:51+0300

2021-09-04T13:52+0300

türkiye

antalya

muratpaşa

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Antalya'da genç kadın, yatağında ölü bulundu.Olay saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın giriş katındaki evde meydana geldi.Birlikte kaldıkları Gülseda Karagülle'nin yatağında hareketsiz yattığını fark eden arkadaşı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.Adrese giden sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Karagülle'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Karagülle'nin kaldığı odada yapılan incelemede çekmecede bir miktar uyuşturucu madde bulundu.Son mesajı dikkat çektiGenç kadının cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.Karagülle'nin kısa süre önce sosyal medya hesabından ''Ruhum hayatımdan yoruldu'' paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.

türkiye

antalya

muratpaşa

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antalya, muratpaşa