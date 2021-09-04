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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda karşısında: Türkiye 2-0 öne geçti
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda karşısında: Türkiye 2-0 öne geçti
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülük maçında Hollanda ile karşılaşıyor. Filenin Sultanları , ilk seti 25-20, ikinci seti de... 04.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-04T18:43+0300
2021-09-04T18:43+0300
2021-09-04T19:16+0300
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maç
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Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülük maçında Hollanda'yla karşı karşıya geliyor.Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanan yarı final maçlarının ardından final ve üçüncülük müsabakasında eşleşmeler belli oldu.İlk set sonucu: Türkiye 25-20 Hollandaİkinci set sonucu: Türkiye 25-19 HollandaTürkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası yarı final maçında son şampiyon Sırbistan ile karşı karşıya gelmişti. Filenin Sultanları yaklaşık 40 dakika süren ilk seti kazansa da sonrasında son şampiyona 3-1 mağlup oldu ve finale yükselemedi.Yarı finale kadar şampiyonada oynadığı 7 maçı da kazanan Filenin Sultanları, Hollanda'yı da bu müsabakaların birinde yenmeyi başarmıştı. Beş kez final oynayan Hollanda sadece birini kazanabildi.Filenin Sultanları ise 14 kez yer aldığı Avrupa Şampiyonası'nda 2'şer kez ikincilik (2003, 2019) ve üçüncülük (2011, 2017) elde etmişti. Ay-yıldızlılar, 2011 ve 2017'den sonra bir kez daha Avrupa üçüncüsü olmak istiyor.Öte yandan, yarı finalde Hollanda'yı 3-1 yenen İtalya, TSİ 21.00'de başlayacak final karşılaşmasında Sırbistan ile altın madalya mücadelesi verecek.
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spor, hollanda, voleybol, maç, türkiye a milli kadın voleybol takımı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda karşısında: Türkiye 2-0 öne geçti
18:43 04.09.2021 (güncellendi: 19:16 04.09.2021)
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülük maçında Hollanda ile karşılaşıyor. Filenin Sultanları , ilk seti 25-20, ikinci seti de 25-19 kazanarak 2-0 öne geçti.
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülük maçında Hollanda'yla karşı karşıya geliyor.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanan yarı final maçlarının ardından final ve üçüncülük müsabakasında eşleşmeler belli oldu.
İlk set sonucu: Türkiye 25-20 Hollanda
İkinci set sonucu: Türkiye 25-19 Hollanda
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası yarı final maçında son şampiyon Sırbistan ile karşı karşıya gelmişti.
Filenin Sultanları yaklaşık 40 dakika süren ilk seti kazansa da sonrasında son şampiyona 3-1 mağlup oldu ve finale yükselemedi.
Yarı finale kadar şampiyonada oynadığı 7 maçı da kazanan Filenin Sultanları, Hollanda'yı da bu müsabakaların birinde yenmeyi başarmıştı. Beş kez final oynayan Hollanda sadece birini kazanabildi.
Filenin Sultanları ise 14 kez yer aldığı Avrupa Şampiyonası'nda 2'şer kez ikincilik (2003, 2019) ve üçüncülük (2011, 2017) elde etmişti. Ay-yıldızlılar, 2011 ve 2017'den sonra bir kez daha Avrupa üçüncüsü olmak istiyor.
Öte yandan, yarı finalde Hollanda'yı 3-1 yenen İtalya, TSİ 21.00'de başlayacak final karşılaşmasında Sırbistan ile altın madalya mücadelesi verecek.