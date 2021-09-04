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ABD'li ilaç firmasının rüşvet iddialarıyla ilgili Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı
ABD'li ilaç firmasının rüşvet iddialarıyla ilgili Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı
ABD'li bir ilaç firmasının Türkiye'de Sağlık Bakanlığı bürokratlarına rüşvet verdiği iddiasıyla ilgili Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı. 04.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-04T12:02+0300
2021-09-04T12:17+0300
sağlık bakanlığı
soruşturma
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ABD'li Alexion Pharmaceuticals adlı ilaç firmasının Soliris markalı ilacın satışının yapılması için Türkiye'de Sağlık Bakanlığı yetkililerine rüşvet verdiği iddialarıyla ilgili adli ve idari soruşturma yürütüldüğü öğrenildi. Eski Sağlık Bakanları Mehmet Müezzinoğlu ve Recep Akdağ'ın, kendi dönemlerinde gerçekleştiği iddia edilen rüşvet iddiasının soruşturulmasını istemişti. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu'nca bu kapsamda soruşturma başlattığı ve soruşturmanın halen devam ettiği öğrenildi. DHA'nın haberine göre, Sağlık Bakanlığı İstanbul İl sağlık Müdürlüğü aracılığıyla soruşturmanın devam ettiğini eski Bakan Müezzinoğlu'na bildirdi.Müezzinoğlu, Teftiş Kurulu'na yazılı olarak beyanda bulunarak, söz konusu rüşvet iddialarının araştırılmasını kendisinin istediğini, ortaya atılan iddialarla ilgili bilgi sahibi olmadığını ifade etti.ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun geçtiğimiz yıl açıklanan raporunda “Alexion Pharmaceuticals" isimli ABD menşeili bir ilaç şirketinin kendisine ait 'Soliris' markalı ilacın yaygın satışının yapılabilmesi için Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkenin yetkili makamlarına rüşvet dağıttığı iddiası yer almıştı. Bunun üzerine dönemin Sağlık Bakanları Mehmet Müezzinoğlu ve Recep Akdağ, ABD'li ilaç firmasının rüşvet verdiği iddialarıyla ilgili ayrı ayrı suç ihbarında bulunmuştu.Raporla ilgili haber yapan basın kuruluşlarına takipsizlikHer iki sağlık bakanının suç duyurusu üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da raporla ilgili haber yapan basın kuruluşlarına yönelik 'iftira' suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı. Dosya İstanbul'a gönderildiği için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe veren eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun avukatları, suç duyurusu dilekçelerinin rüşvet iddialarının araştırılmasına yönelik olduğunu, bu konuda haber yapan basın kuruluşlarından şikayetçi olmadıklarını bildirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da bu dilekçe üzerine, konuyla ilgili haber yapan basın kuruluşları hakkında başlatılan soruşturmayı kovuşturmaya yer olmadığı kararıyla kaldırdı. Rapordaki rüşvet iddialarıyla ilgili ise ayrı bir soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
Başsavcılık bile ne yaptığını bilmiyor. Adamlar rüşvet alanlara soruşturma açmış, başsavcılık haberini yapanları tutukluyor. Demek şikayetçi olanlar durumu düzeltmese kabak yine habercilerin başına patlayacak. Böyle bir memleket mi olur
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sağlık bakanlığı, soruşturma

ABD'li ilaç firmasının rüşvet iddialarıyla ilgili Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı

12:02 04.09.2021 (güncellendi: 12:17 04.09.2021)
© AASağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2021
© AA
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ABD'li bir ilaç firmasının Türkiye'de Sağlık Bakanlığı bürokratlarına rüşvet verdiği iddiasıyla ilgili Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı.
ABD'li Alexion Pharmaceuticals adlı ilaç firmasının Soliris markalı ilacın satışının yapılması için Türkiye'de Sağlık Bakanlığı yetkililerine rüşvet verdiği iddialarıyla ilgili adli ve idari soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.
Eski Sağlık Bakanları Mehmet Müezzinoğlu ve Recep Akdağ'ın, kendi dönemlerinde gerçekleştiği iddia edilen rüşvet iddiasının soruşturulmasını istemişti. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu'nca bu kapsamda soruşturma başlattığı ve soruşturmanın halen devam ettiği öğrenildi. DHA'nın haberine göre, Sağlık Bakanlığı İstanbul İl sağlık Müdürlüğü aracılığıyla soruşturmanın devam ettiğini eski Bakan Müezzinoğlu'na bildirdi.
Müezzinoğlu, Teftiş Kurulu'na yazılı olarak beyanda bulunarak, söz konusu rüşvet iddialarının araştırılmasını kendisinin istediğini, ortaya atılan iddialarla ilgili bilgi sahibi olmadığını ifade etti.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun geçtiğimiz yıl açıklanan raporunda “Alexion Pharmaceuticals" isimli ABD menşeili bir ilaç şirketinin kendisine ait 'Soliris' markalı ilacın yaygın satışının yapılabilmesi için Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkenin yetkili makamlarına rüşvet dağıttığı iddiası yer almıştı. Bunun üzerine dönemin Sağlık Bakanları Mehmet Müezzinoğlu ve Recep Akdağ, ABD'li ilaç firmasının rüşvet verdiği iddialarıyla ilgili ayrı ayrı suç ihbarında bulunmuştu.

Raporla ilgili haber yapan basın kuruluşlarına takipsizlik

Her iki sağlık bakanının suç duyurusu üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da raporla ilgili haber yapan basın kuruluşlarına yönelik 'iftira' suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı. Dosya İstanbul'a gönderildiği için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe veren eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun avukatları, suç duyurusu dilekçelerinin rüşvet iddialarının araştırılmasına yönelik olduğunu, bu konuda haber yapan basın kuruluşlarından şikayetçi olmadıklarını bildirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da bu dilekçe üzerine, konuyla ilgili haber yapan basın kuruluşları hakkında başlatılan soruşturmayı kovuşturmaya yer olmadığı kararıyla kaldırdı. Rapordaki rüşvet iddialarıyla ilgili ise ayrı bir soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
600004
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Popüler yorumlar
Başsavcılık bile ne yaptığını bilmiyor. Adamlar rüşvet alanlara soruşturma açmış, başsavcılık haberini yapanları tutukluyor. Demek şikayetçi olanlar durumu düzeltmese kabak yine habercilerin başına patlayacak. Böyle bir memleket mi olur
Mehmet Karabatak
4 Eylül, 12:38
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