https://tr.sputniknews.com/20210904/afganistanda-yeni-hukumete-molla-biraderin-liderlik-etmesi-bekleniyor-1048600599.html
Afganistan'da yeni hükümete Molla Birader'in liderlik etmesi bekleniyor
Afganistan'da yeni hükümete Molla Birader'in liderlik etmesi bekleniyor
Afganistan'da yeni kurulacak hükümetin başına Taliban'ın Siyasi Ofis Başkanı Molla Abdulgani Birader’in geçeceği ifade ediliyor. 04.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-04T00:22+0300
2021-09-04T00:22+0300
2021-09-04T00:22+0300
taliban kontrolünde afganistan
abd
islam
kabil
islami terör
kadın
hükümet
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
molla abdul gani birader
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Afganistan'da kontrolü sağlayan Taliban'ın yeni hükümeti ilan etmesi bekleniyor. Taliban kaynakları, Taliban'ın Siyasi Ofis Başkanı Molla Abdulgani Birader’in yeni hükümete liderlik edeceğini belirtti. Birader, 1994 yılında Afganistan’da Taliban’ı kuran 4 isimden biri olarak biliniyor.Taliban kaynakları ayrıca, Taliban'ın kurucularından Molla Ömer'in oğlu Molla Muhammed Yakub ve Şir Muhammed Abbas Stanekzai'nin hükümette üst düzey pozisyonlarda görev alacaklarını ifade etti. Adının açıklanmasını istemeyen bir Taliban yetkilisi de Taliban'ın üst düzey isimlerinin yeni hükümeti duyurmak için hazırlıkların son aşamasında olduğunu söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20210903/taliban-italya-kabildeki-buyukelciligini-yeniden-acma-sozu-verdi-1048598966.html
kabil
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
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abd, islam, kabil, islami terör, kadın, hükümet, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı , molla abdul gani birader
Afganistan'da yeni hükümete Molla Birader'in liderlik etmesi bekleniyor
Afganistan'da yeni kurulacak hükümetin başına Taliban'ın Siyasi Ofis Başkanı Molla Abdulgani Birader’in geçeceği ifade ediliyor.
Afganistan'da kontrolü sağlayan Taliban'ın yeni hükümeti ilan etmesi bekleniyor.
Taliban kaynakları, Taliban'ın Siyasi Ofis Başkanı Molla Abdulgani Birader’in yeni hükümete liderlik edeceğini belirtti.
Birader, 1994 yılında Afganistan’da Taliban’ı kuran 4 isimden biri olarak biliniyor.
Taliban kaynakları ayrıca, Taliban'ın kurucularından Molla Ömer'in oğlu Molla Muhammed Yakub ve Şir Muhammed Abbas Stanekzai'nin hükümette üst düzey pozisyonlarda görev alacaklarını ifade etti.
Adının açıklanmasını istemeyen bir Taliban yetkilisi de Taliban'ın üst düzey isimlerinin yeni hükümeti duyurmak için hazırlıkların son aşamasında olduğunu söyledi.