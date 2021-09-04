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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210904/afganistanda-yeni-hukumete-molla-biraderin-liderlik-etmesi-bekleniyor-1048600599.html
Afganistan'da yeni hükümete Molla Birader'in liderlik etmesi bekleniyor
Afganistan'da yeni hükümete Molla Birader'in liderlik etmesi bekleniyor
Afganistan'da yeni kurulacak hükümetin başına Taliban'ın Siyasi Ofis Başkanı Molla Abdulgani Birader’in geçeceği ifade ediliyor. 04.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-04T00:22+0300
2021-09-04T00:22+0300
taliban kontrolünde afganistan
abd
islam
kabil
islami terör
kadın
hükümet
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
molla abdul gani birader
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Afganistan'da kontrolü sağlayan Taliban'ın yeni hükümeti ilan etmesi bekleniyor. Taliban kaynakları, Taliban'ın Siyasi Ofis Başkanı Molla Abdulgani Birader’in yeni hükümete liderlik edeceğini belirtti. Birader, 1994 yılında Afganistan’da Taliban’ı kuran 4 isimden biri olarak biliniyor.Taliban kaynakları ayrıca, Taliban'ın kurucularından Molla Ömer'in oğlu Molla Muhammed Yakub ve Şir Muhammed Abbas Stanekzai'nin hükümette üst düzey pozisyonlarda görev alacaklarını ifade etti. Adının açıklanmasını istemeyen bir Taliban yetkilisi de Taliban'ın üst düzey isimlerinin yeni hükümeti duyurmak için hazırlıkların son aşamasında olduğunu söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20210903/taliban-italya-kabildeki-buyukelciligini-yeniden-acma-sozu-verdi-1048598966.html
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abd, islam, kabil, islami terör, kadın, hükümet, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı , molla abdul gani birader

Afganistan'da yeni hükümete Molla Birader'in liderlik etmesi bekleniyor

00:22 04.09.2021
© REUTERS / Evgenia NovozheninaTaliban'ın Katar'daki siyasi ofisinin şefi Molla Birader Ahund ve Taliban müzakere heyeti
Taliban'ın Katar'daki siyasi ofisinin şefi Molla Birader Ahund ve Taliban müzakere heyeti - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2021
© REUTERS / Evgenia Novozhenina
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Afganistan'da yeni kurulacak hükümetin başına Taliban'ın Siyasi Ofis Başkanı Molla Abdulgani Birader’in geçeceği ifade ediliyor.
Afganistan'da kontrolü sağlayan Taliban'ın yeni hükümeti ilan etmesi bekleniyor.
Taliban kaynakları, Taliban'ın Siyasi Ofis Başkanı Molla Abdulgani Birader’in yeni hükümete liderlik edeceğini belirtti.
Birader, 1994 yılında Afganistan’da Taliban’ı kuran 4 isimden biri olarak biliniyor.
Taliban kaynakları ayrıca, Taliban'ın kurucularından Molla Ömer'in oğlu Molla Muhammed Yakub ve Şir Muhammed Abbas Stanekzai'nin hükümette üst düzey pozisyonlarda görev alacaklarını ifade etti.
Adının açıklanmasını istemeyen bir Taliban yetkilisi de Taliban'ın üst düzey isimlerinin yeni hükümeti duyurmak için hazırlıkların son aşamasında olduğunu söyledi.
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