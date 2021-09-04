https://tr.sputniknews.com/20210904/afganistanda-yeni-hukumete-molla-biraderin-liderlik-etmesi-bekleniyor-1048600599.html

Afganistan'da yeni hükümete Molla Birader'in liderlik etmesi bekleniyor

Afganistan'da yeni hükümete Molla Birader'in liderlik etmesi bekleniyor

Afganistan'da yeni kurulacak hükümetin başına Taliban'ın Siyasi Ofis Başkanı Molla Abdulgani Birader’in geçeceği ifade ediliyor. 04.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-04T00:22+0300

2021-09-04T00:22+0300

2021-09-04T00:22+0300

taliban kontrolünde afganistan

abd

islam

kabil

islami terör

kadın

hükümet

kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

molla abdul gani birader

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Afganistan'da kontrolü sağlayan Taliban'ın yeni hükümeti ilan etmesi bekleniyor. Taliban kaynakları, Taliban'ın Siyasi Ofis Başkanı Molla Abdulgani Birader’in yeni hükümete liderlik edeceğini belirtti. Birader, 1994 yılında Afganistan’da Taliban’ı kuran 4 isimden biri olarak biliniyor.Taliban kaynakları ayrıca, Taliban'ın kurucularından Molla Ömer'in oğlu Molla Muhammed Yakub ve Şir Muhammed Abbas Stanekzai'nin hükümette üst düzey pozisyonlarda görev alacaklarını ifade etti. Adının açıklanmasını istemeyen bir Taliban yetkilisi de Taliban'ın üst düzey isimlerinin yeni hükümeti duyurmak için hazırlıkların son aşamasında olduğunu söyledi.

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kabil

kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

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