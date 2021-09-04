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https://tr.sputniknews.com/20210904/ahmet-nur-cebiden-fikret-ormana-cevap-110-milyon-cebimden-kasa-kolayligi-olarak-kulube-koydum-1048610868.html
Ahmet Nur Çebi'den Fikret Orman'a cevap: 110 milyon cebimden kasa kolaylığı olarak kulübe koydum
Ahmet Nur Çebi'den Fikret Orman'a cevap: 110 milyon cebimden kasa kolaylığı olarak kulübe koydum
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün mali durumuna değinip, eski başkan Fikret Orman'ın kendisi hakkında yaptığı açıklamalara cevap... 04.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-04T15:57+0300
2021-09-04T15:57+0300
türkiye
fikret orman
beşiktaş
ahmet nur çebi
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Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün 2021 yılı 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.Amacının siyah-beyazlı camiada birlik ve beraberliği tesis etmek olduğunu söyleyen Çebi, "Biz iki yıldır konuşmuyoruz. Birileri çıktı konuşuyor. Ne oldu bilmiyorum. Benim gayem birlik ve beraberlik. Bakın şampiyon olduk. Yokluk içinde olduk. Camianın temiz insanlarına Allah bunu hediye etti. Biz vesile olduk sadece. Bunu Beşiktaşlılar hak etti. İlahi adalet olduğunu kabul ediyorum." ifadelerini kullandı."Fikret Orman yönetiminin altını oyduğu" suçlamasını kabul etmediğini kaydeden Çebi şunları aktardı:"Bu camiayı ayakta tutabilmek için yapmamız gerekenler bize düşüyor diye başlamıştım. O gün biz erken seçim yapıldı ve göreve geldik. Görevi bırakanlar mayısta göreve talip oldular da ağustosta niye bıraktılar? Çünkü mayıs ayında bankadan gelecek kredi miktarı A, sonra ağustos ayında A olmuyor B dendi. Önce durdular. O kredi sözleşmesiyle bütün gelirler bankalara istisnasız temlik edildi. Arkasından krediyi verenler de TFF ile anlaşma yapmışlar. Limit problemi var. Bütçeniz 70 milyon avro, limitiniz 30 milyon euro. Sözleşmeler ne olacak. 110 milyon cebimden kasa kolaylığı olarak kulübe koydum. 675 milyon TL de ailemin geleceğini atarak kefalet vererek kulübü 1.5 yıl ayakta tutmaya çalıştım bankalar birliği sözleşmesi yapılana kadar. Birilerinin altını oyduk da birileri buradan gitmedi. İçinde bulundukları durumu görüp vınladılar. Şimdi 'altımı oydu' diyorlar. Ben kimsenin altını oymadım. Son 2 yıl görev yaparken abi adı altında tahrik ve taciz edildim kulüpten gitmem için. Bana neler yapıldı. Bunları burada konuşmayacağım. Altınız oyulmadı efendi, kendiniz gittiniz. Eğer o kredi mayıs ayında size söylendiği rakamlarla çıksaydı gitmeyecektiniz. TFF lisanslarınızı verirken limitleri koymasaydı gitmeyecektiniz. 7 sene kimse altınızı oymadı da sonra birden mi altınız oyuldu? Bu benim çok ağırıma gitti. Ben kimsenin altını oymadım, ben abiyim. Gittim 1 sene ağzımı açmadım. Varsa yaptığımız yanlış gelir mali genel kurulda konuşursunuz."Göreve geldikten sonra zor günler geçirdiklerini söyleyen Çebi, Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmanın yenilenmesi ile ilgili, "Çok zor günler geçirdik. Borçlarda artış var. Bu faizlerle bu iş hakikaten sıkıntılı. 600-700 milyon TL yıllık faiz ödüyoruz. Faaliyetleri mi yapacaksınız faiz mi ödeyeceksiniz. Bunları yaparken 1,5 senemiz geçti. Sayın Cumhurbaşkanı'na gittim ve bunları yapamazsanız bunları yürütemeyeceğiz, dedim. Bir yasa çıkarın gelir-gider kendi döneminde aşmışsa o kişi bundan sorumlu olsun dedim, tamam dedi. 1,5 yıl sonra nefes alınacak bir imkan tanıdılar. Bundan sonrası için tedbirli olmamız lazım." ifadelerini kullandı.'Yıldırım Demirören ile hesap görüyoruz'Eski başkanlardan Yıldırım Demirören'in siyah-beyazlı kulübe bağış yapacağını söyleyen Çebi, "Yıldırım Demirören'le hesap görüyoruz. Beşiktaş'a verdiği zararların fazlasını bağış yapacak. Protokol bitti. Buradan müjdeleyeyim. Senetleri iade almak kaldı. Sağ olsun en azından bunu yaptı. O günkü dosyalarla ilgili kimse konuşmuyor. KPMG raporunu yapıyoruz. İçinde ben de olsam yapacağım dedim. Niye kaçayım ki. 6,5 sene ben de oradaydım. Stadı yaparken Ümraniye'ye git takımı şampiyon yap. Şampiyon olduk, gel abi icra kurulu topla. Sonra o da buradaydı. Buradaydım. Gelsinler burada konuşsunlar. Trollere verecekleri paraları Beşiktaş'a versinler." şeklinde konuştu.
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fikret orman, beşiktaş, ahmet nur çebi

Ahmet Nur Çebi'den Fikret Orman'a cevap: 110 milyon cebimden kasa kolaylığı olarak kulübe koydum

15:57 04.09.2021
© AAAhmet Nur Çebi
Ahmet Nur Çebi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2021
© AA
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün mali durumuna değinip, eski başkan Fikret Orman'ın kendisi hakkında yaptığı açıklamalara cevap verdi.
Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün 2021 yılı 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.
Amacının siyah-beyazlı camiada birlik ve beraberliği tesis etmek olduğunu söyleyen Çebi, "Biz iki yıldır konuşmuyoruz. Birileri çıktı konuşuyor. Ne oldu bilmiyorum. Benim gayem birlik ve beraberlik. Bakın şampiyon olduk. Yokluk içinde olduk. Camianın temiz insanlarına Allah bunu hediye etti. Biz vesile olduk sadece. Bunu Beşiktaşlılar hak etti. İlahi adalet olduğunu kabul ediyorum." ifadelerini kullandı.
"Fikret Orman yönetiminin altını oyduğu" suçlamasını kabul etmediğini kaydeden Çebi şunları aktardı:
"Bu camiayı ayakta tutabilmek için yapmamız gerekenler bize düşüyor diye başlamıştım. O gün biz erken seçim yapıldı ve göreve geldik. Görevi bırakanlar mayısta göreve talip oldular da ağustosta niye bıraktılar? Çünkü mayıs ayında bankadan gelecek kredi miktarı A, sonra ağustos ayında A olmuyor B dendi. Önce durdular. O kredi sözleşmesiyle bütün gelirler bankalara istisnasız temlik edildi. Arkasından krediyi verenler de TFF ile anlaşma yapmışlar. Limit problemi var. Bütçeniz 70 milyon avro, limitiniz 30 milyon euro. Sözleşmeler ne olacak. 110 milyon cebimden kasa kolaylığı olarak kulübe koydum. 675 milyon TL de ailemin geleceğini atarak kefalet vererek kulübü 1.5 yıl ayakta tutmaya çalıştım bankalar birliği sözleşmesi yapılana kadar. Birilerinin altını oyduk da birileri buradan gitmedi. İçinde bulundukları durumu görüp vınladılar. Şimdi 'altımı oydu' diyorlar. Ben kimsenin altını oymadım. Son 2 yıl görev yaparken abi adı altında tahrik ve taciz edildim kulüpten gitmem için. Bana neler yapıldı. Bunları burada konuşmayacağım. Altınız oyulmadı efendi, kendiniz gittiniz. Eğer o kredi mayıs ayında size söylendiği rakamlarla çıksaydı gitmeyecektiniz. TFF lisanslarınızı verirken limitleri koymasaydı gitmeyecektiniz. 7 sene kimse altınızı oymadı da sonra birden mi altınız oyuldu? Bu benim çok ağırıma gitti. Ben kimsenin altını oymadım, ben abiyim. Gittim 1 sene ağzımı açmadım. Varsa yaptığımız yanlış gelir mali genel kurulda konuşursunuz."
Göreve geldikten sonra zor günler geçirdiklerini söyleyen Çebi, Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmanın yenilenmesi ile ilgili, "Çok zor günler geçirdik. Borçlarda artış var. Bu faizlerle bu iş hakikaten sıkıntılı. 600-700 milyon TL yıllık faiz ödüyoruz. Faaliyetleri mi yapacaksınız faiz mi ödeyeceksiniz. Bunları yaparken 1,5 senemiz geçti. Sayın Cumhurbaşkanı'na gittim ve bunları yapamazsanız bunları yürütemeyeceğiz, dedim. Bir yasa çıkarın gelir-gider kendi döneminde aşmışsa o kişi bundan sorumlu olsun dedim, tamam dedi. 1,5 yıl sonra nefes alınacak bir imkan tanıdılar. Bundan sonrası için tedbirli olmamız lazım." ifadelerini kullandı.

'Yıldırım Demirören ile hesap görüyoruz'

Eski başkanlardan Yıldırım Demirören'in siyah-beyazlı kulübe bağış yapacağını söyleyen Çebi, "Yıldırım Demirören'le hesap görüyoruz. Beşiktaş'a verdiği zararların fazlasını bağış yapacak. Protokol bitti. Buradan müjdeleyeyim. Senetleri iade almak kaldı. Sağ olsun en azından bunu yaptı. O günkü dosyalarla ilgili kimse konuşmuyor. KPMG raporunu yapıyoruz. İçinde ben de olsam yapacağım dedim. Niye kaçayım ki. 6,5 sene ben de oradaydım. Stadı yaparken Ümraniye'ye git takımı şampiyon yap. Şampiyon olduk, gel abi icra kurulu topla. Sonra o da buradaydı. Buradaydım. Gelsinler burada konuşsunlar. Trollere verecekleri paraları Beşiktaş'a versinler." şeklinde konuştu.
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