Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
'Almanya'dan 2 yıl önce sınır dışı edilen Afgan çocuk istismarcısı tahliyelerde tekrar ülkeye döndü'
01:40 04.09.2021 (güncellendi: 01:42 04.09.2021)
© Fotoğraf : Twitter/Bundeswehr im Einsatz @Bw_EinsatzAlmanya'nın Kabil Havaalanı'ndan uçakla tahliye ettiği Afganlar
© Fotoğraf : Twitter/Bundeswehr im Einsatz @Bw_Einsatz
2 yıl önce Almanya'dan kendi çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla sınır dışı edilen bir Afgan sığınmacının, Kabil Havaalanı'ndaki tahliyelerle tekrar ülkeye döndüğü iddia edildi.
Der Spiegel gazetesinde yer alan habere göre, Almanya'dan 2 yıl önce kendi çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla sınır dışı edilen bir Afgan, tahliye işlemleri sırasında tekrar ülkeye dönmeyi başardı.
'Sardar Muhammed M.' adlı suçlunun, 24 Ağustos'ta Özbekistan'ın başkenti Taşkent üzerinden sığınmacıların arasına karışarak Almanya'ya geldiği belirtilen haberde, polisin suçluyu havaalanında gözaltına alarak hapse attığı bilgisini verildi.
Tausende Ortskräfte und ihre Familien hofften in #Afghanistan vergeblich auf ein Ticket nach Deutschland. Ein abgeschobener Sexualstraftäter schaffte es dagegen in den Flieger. Die Details: (S+) https://t.co/iQd7toQUR4— DER SPIEGEL (@derspiegel) September 3, 2021
Alman yargısı, 'Sardar Muhammed M.'yi 2012 yılında kendi çocuğuna yönelik cinsel saldırıdan 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırmıştı.
7 yıl sonra Afganistan'a iade edilen suçlu, anavatanına iadesinin mevcut koşullarda mümkün olmaması nedeniyle kalan cezasını Almanya'da çekecek ve ardından serbest kalacak.
Alman medyası, bir suçlunun tahliye seferine gizlice girebilmesine rağmen, Afganistan'daki askeri operasyonlar sırasında Alman ordusuyla işbirliği yapan yaklaşık 40 bin Afganın ülkeyi terk etme imkanı bulamadığına dikkat çekiyor.
Berlin, Taliban hakimiyetindeki Afganistan'dan tahliyeleri 26 Ağustos'ta nihayete erdirmişti.