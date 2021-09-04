https://tr.sputniknews.com/20210904/almanyadan-2-yil-once-sinir-disi-edilen-afgan-cocuk-istismarcisi-tahliyelerde-tekrar-ulkeye-dondu-1048602372.html

'Almanya'dan 2 yıl önce sınır dışı edilen Afgan çocuk istismarcısı tahliyelerde tekrar ülkeye döndü'

'Almanya'dan 2 yıl önce sınır dışı edilen Afgan çocuk istismarcısı tahliyelerde tekrar ülkeye döndü'

2 yıl önce Almanya'dan kendi çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla sınır dışı edilen bir Afgan sığınmacının, Kabil Havaalanı'ndaki tahliyelerle... 04.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-04T01:40+0300

2021-09-04T01:40+0300

2021-09-04T01:42+0300

taliban kontrolünde afganistan

almanya

afganistan

cinsel saldırı

tahliye

çocuk istismarı

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Der Spiegel gazetesinde yer alan habere göre, Almanya'dan 2 yıl önce kendi çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla sınır dışı edilen bir Afgan, tahliye işlemleri sırasında tekrar ülkeye dönmeyi başardı.'Sardar Muhammed M.' adlı suçlunun, 24 Ağustos'ta Özbekistan'ın başkenti Taşkent üzerinden sığınmacıların arasına karışarak Almanya'ya geldiği belirtilen haberde, polisin suçluyu havaalanında gözaltına alarak hapse attığı bilgisini verildi.Alman yargısı, 'Sardar Muhammed M.'yi 2012 yılında kendi çocuğuna yönelik cinsel saldırıdan 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırmıştı.7 yıl sonra Afganistan'a iade edilen suçlu, anavatanına iadesinin mevcut koşullarda mümkün olmaması nedeniyle kalan cezasını Almanya'da çekecek ve ardından serbest kalacak.Alman medyası, bir suçlunun tahliye seferine gizlice girebilmesine rağmen, Afganistan'daki askeri operasyonlar sırasında Alman ordusuyla işbirliği yapan yaklaşık 40 bin Afganın ülkeyi terk etme imkanı bulamadığına dikkat çekiyor.Berlin, Taliban hakimiyetindeki Afganistan'dan tahliyeleri 26 Ağustos'ta nihayete erdirmişti.

https://tr.sputniknews.com/20210904/abd-talibanin-hak-ihlallerine-imza-attigi-iddialari-hakkinda-kesin-bir-yargiya-varmak-icin-erken-1048601754.html

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almanya, afganistan, cinsel saldırı, tahliye, çocuk istismarı