Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210904/almanyadan-2-yil-once-sinir-disi-edilen-afgan-cocuk-istismarcisi-tahliyelerde-tekrar-ulkeye-dondu-1048602372.html
'Almanya'dan 2 yıl önce sınır dışı edilen Afgan çocuk istismarcısı tahliyelerde tekrar ülkeye döndü'
'Almanya'dan 2 yıl önce sınır dışı edilen Afgan çocuk istismarcısı tahliyelerde tekrar ülkeye döndü'
2 yıl önce Almanya'dan kendi çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla sınır dışı edilen bir Afgan sığınmacının, Kabil Havaalanı'ndaki tahliyelerle... 04.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-04T01:40+0300
2021-09-04T01:42+0300
taliban kontrolünde afganistan
almanya
afganistan
cinsel saldırı
tahliye
çocuk istismarı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/17/1048259561_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_eaff8c688591cd19551d8f4c354fbb59.jpg
Der Spiegel gazetesinde yer alan habere göre, Almanya'dan 2 yıl önce kendi çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla sınır dışı edilen bir Afgan, tahliye işlemleri sırasında tekrar ülkeye dönmeyi başardı.'Sardar Muhammed M.' adlı suçlunun, 24 Ağustos'ta Özbekistan'ın başkenti Taşkent üzerinden sığınmacıların arasına karışarak Almanya'ya geldiği belirtilen haberde, polisin suçluyu havaalanında gözaltına alarak hapse attığı bilgisini verildi.Alman yargısı, 'Sardar Muhammed M.'yi 2012 yılında kendi çocuğuna yönelik cinsel saldırıdan 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırmıştı.7 yıl sonra Afganistan'a iade edilen suçlu, anavatanına iadesinin mevcut koşullarda mümkün olmaması nedeniyle kalan cezasını Almanya'da çekecek ve ardından serbest kalacak.Alman medyası, bir suçlunun tahliye seferine gizlice girebilmesine rağmen, Afganistan'daki askeri operasyonlar sırasında Alman ordusuyla işbirliği yapan yaklaşık 40 bin Afganın ülkeyi terk etme imkanı bulamadığına dikkat çekiyor.Berlin, Taliban hakimiyetindeki Afganistan'dan tahliyeleri 26 Ağustos'ta nihayete erdirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210904/abd-talibanin-hak-ihlallerine-imza-attigi-iddialari-hakkinda-kesin-bir-yargiya-varmak-icin-erken-1048601754.html
almanya
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/17/1048259561_258:0:2989:2048_1920x0_80_0_0_b8b2e0812d3c2fed0a815e08305cbca7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
almanya, afganistan, cinsel saldırı, tahliye, çocuk istismarı

'Almanya'dan 2 yıl önce sınır dışı edilen Afgan çocuk istismarcısı tahliyelerde tekrar ülkeye döndü'

01:40 04.09.2021 (güncellendi: 01:42 04.09.2021)
© Fotoğraf : Twitter/Bundeswehr im Einsatz @Bw_EinsatzAlmanya'nın Kabil Havaalanı'ndan uçakla tahliye ettiği Afganlar
Almanya'nın Kabil Havaalanı'ndan uçakla tahliye ettiği Afganlar - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2021
© Fotoğraf : Twitter/Bundeswehr im Einsatz @Bw_Einsatz
Abone ol
2 yıl önce Almanya'dan kendi çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla sınır dışı edilen bir Afgan sığınmacının, Kabil Havaalanı'ndaki tahliyelerle tekrar ülkeye döndüğü iddia edildi.
Der Spiegel gazetesinde yer alan habere göre, Almanya'dan 2 yıl önce kendi çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla sınır dışı edilen bir Afgan, tahliye işlemleri sırasında tekrar ülkeye dönmeyi başardı.
'Sardar Muhammed M.' adlı suçlunun, 24 Ağustos'ta Özbekistan'ın başkenti Taşkent üzerinden sığınmacıların arasına karışarak Almanya'ya geldiği belirtilen haberde, polisin suçluyu havaalanında gözaltına alarak hapse attığı bilgisini verildi.
Alman yargısı, 'Sardar Muhammed M.'yi 2012 yılında kendi çocuğuna yönelik cinsel saldırıdan 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırmıştı.
7 yıl sonra Afganistan'a iade edilen suçlu, anavatanına iadesinin mevcut koşullarda mümkün olmaması nedeniyle kalan cezasını Almanya'da çekecek ve ardından serbest kalacak.
Alman medyası, bir suçlunun tahliye seferine gizlice girebilmesine rağmen, Afganistan'daki askeri operasyonlar sırasında Alman ordusuyla işbirliği yapan yaklaşık 40 bin Afganın ülkeyi terk etme imkanı bulamadığına dikkat çekiyor.
Berlin, Taliban hakimiyetindeki Afganistan'dan tahliyeleri 26 Ağustos'ta nihayete erdirmişti.
Taliban - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2021
Taliban kontrolünde Afganistan
ABD: Taliban'ın hak ihlallerine imza attığı iddiaları hakkında kesin bir yargıya varmak için erken
01:11
0
000001
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
01:40'Almanya'dan 2 yıl önce sınır dışı edilen Afgan çocuk istismarcısı tahliyelerde tekrar ülkeye döndü'
01:33Nijer'de kolera salgını: 1 ayda 2 bin 874 vaka, 104 can kaybı
01:17İda Kasırgası’nın ardından Louisiana’da gıda ve benzin kuyrukları oluştu
01:17Pazartesi gününden itibaren aşı olmayan yolculardan PCR testi istenecek
01:11ABD: Taliban'ın hak ihlallerine imza attığı iddiaları hakkında kesin bir yargıya varmak için erken
01:08Apple çocuk istismarına karşı telefonları tarama planını askıya aldı
00:49BM, 13 Eylül'de Cenevre'de Afganistan için insani yardım konferansı düzenleyecek
00:47Bakan Koca açıkladı: 3 il daha Kovid-19 risk haritasında 'mavi' kategoriye geçti
00:39Rus kozmonotlar Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki Nauka modülünde çalışmalara başladı
00:35Rusya: El Nusra örgütü, İdlib gerilimi azaltma bölgesinde 35 havan toplu saldırı düzenledi
00:28Maymunlar, turistler olmayınca Bali'de evleri yağmaladı
00:24Rusya, Myanmar ile askeri işbirliğini ilerletme konusunda anlaştı
00:22Afganistan'da yeni hükümete Molla Birader'in liderlik etmesi bekleniyor
00:18Moskova'dan kalkan Rus yolcu uçağı acil iniş yaptı
00:04Bisikletle takip ettiği kadının kolyesini kapıp kaçtı: 'Ne çekiyorsunuz, adam mı öldürdük?'
00:02İngiltere'de aşı karşıtlarından protesto: 5 polis yaralandı
00:01ABD'de 'yeterli veri sunamadıkları' için bazı aşıların 3. dozunda gecikmeler olabilir
DünRusya’da çift yakıtlı buzkıran 2026’ya kadar inşa edilecek
DünMeksika’yı sel vurdu: 4 ölü
DünOrman Genel Müdürlüğü: Bugün çıkan 8 orman yangınının 7’sini kontrol altına aldık