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https://tr.sputniknews.com/20210904/atama-kararlari-resmi-gazetede-1048607145.html
Atama kararları Resmi Gazete'de
Atama kararları Resmi Gazete'de
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Sermaye Piyasası Kurulu, Et ve Süt Kurumu Genel... 04.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-04T12:23+0300
2021-09-04T12:23+0300
türkiye
resmi gazete
atama
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda açık bulunan Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne, Nejat Fırat atandı.Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Doğu Akdeniz Bölge Müdürü Ali Aydın ve Ege Bölge Müdürü Aytekin Türkel görevden alındı, Ege Bölge Müdürlüğü'ne Marmara Bölge Müdürü Burhanettin Yüce, Marmara Bölge Müdürlüğüne Afşın Ekmekyapar getirildi.Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Vekili Taha Meli Arvas görevden alındı.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe, Müfettiş Selahattin Bayram atandı.Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1. Hukuk Müşavirliğine Şeyhmus Hayrullah Karagöz getirildi.Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Uygun görevden alındı, yerine Abdülkerim Murat Atik atandı.
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resmi gazete, atama, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı

Atama kararları Resmi Gazete'de

12:23 04.09.2021
© AAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2021
© AA
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Sermaye Piyasası Kurulu, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda açık bulunan Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne, Nejat Fırat atandı.
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Doğu Akdeniz Bölge Müdürü Ali Aydın ve Ege Bölge Müdürü Aytekin Türkel görevden alındı, Ege Bölge Müdürlüğü'ne Marmara Bölge Müdürü Burhanettin Yüce, Marmara Bölge Müdürlüğüne Afşın Ekmekyapar getirildi.
Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Vekili Taha Meli Arvas görevden alındı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe, Müfettiş Selahattin Bayram atandı.
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1. Hukuk Müşavirliğine Şeyhmus Hayrullah Karagöz getirildi.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Uygun görevden alındı, yerine Abdülkerim Murat Atik atandı.
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