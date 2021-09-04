https://tr.sputniknews.com/20210904/bakan-cavusoglundan-yunanistana-muftu-tepkisi--1048617521.html

Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a müftü tepkisi

Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a müftü tepkisi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'ın Batı Trakya'da Türklerin seçtiği müftülere yönelik müdahaleci uygulama ve baskı politikalarına son vermesi... 04.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-04T22:00+0300

2021-09-04T22:00+0300

2021-09-04T22:00+0300

politika

yunanistan

mevlüt çavuşoğlu

müftü

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine müftüsü İbrahim Şerif'in Twitter'da yaptığı, "5 yıl önce Alankuyulu kardeşlerimizin tertip ettiği toplu sünnet mevlidine katılmamız makam gaspı kabul edilerek, mahkeme olmak üzere 7 Ekim'de Selanik Bidayet Mahkemesine davet edildik. Allah yardımcımız olsun" paylaşımını alıntıladı.Çavuşoğlu, Yunanistan'ın Batı Trakya'da Türklerin seçtiği müftülere yönelik müdahaleci uygulama ve baskı politikalarına son vermesi gerektiğine işaret ederek, "Lozan Barış Antlaşması'ndan doğan haklarının ve dini özgürlüklerinin korunması hususunda soydaşlarımızın yanındayız" ifadesiyle söz konusu karara tepki gösterdi.

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yunanistan, mevlüt çavuşoğlu, müftü