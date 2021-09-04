https://tr.sputniknews.com/20210904/bakan-koca-acikladi-3-il-daha-kovid-19-risk-haritasinda-mavi-kategoriye-gecti-1048601303.html

Bakan Koca açıkladı: 3 il daha Kovid-19 risk haritasında 'mavi' kategoriye geçti

Bakan Koca açıkladı: 3 il daha Kovid-19 risk haritasında 'mavi' kategoriye geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çankırı, Düzce ve Erzincan'ın Kovid-19 risk haritasında düşük riskli iller arasına girdiğini bildirdi. 04.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-04T00:47+0300

2021-09-04T00:47+0300

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türkiye

sağlık bakanlığı

fahrettin koca

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çankırı'nın Kovid-19 risk haritasında düşük riskli iller arasına girdiğini bildirdi.Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:"Çankırı, yüzde 75'in üzerine çıkan ilk doz aşı oranıyla beklenen haberi verdi. Risk haritasında rengi mavi. Her mücadelesinden galip çıkan bu tarihi şehirden yeni beklentilerimiz var. Okullar 6 Eylül'de açılıyor. Şimdi devam doz oranlarını da yükseltme zamanı. Bugünden tebrikler."Düzce ve ErzincanSağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ilk doz aşı olan nüfusu yüzde 75'i geçen Düzce ve Erzincan'ın "mavi" kategorideki iller arasında yerlerini aldığını bildirdi.Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:"Düzce, ilk doz aşı oranında beklenen haberi verdi. Karadeniz sahilinde artık tüm illerimiz mavi. Şelaleler şehrinden yeni beklentilerimiz var. Okullar 6 Eylül'de açılıyor. Şimdi ikinci, üçüncü doz aşı oranlarını da aynı şekilde yükseltme zamanı. Bugünden tebrikler.Erzincan, yüzde 75'in üzerine çıkan ilk doz aşı oranıyla beklenen haberi verdi. Risk haritasında rengi mavi. Başarılarıyla tarih kuran bu şehirden yeni beklentilerimiz var."

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sağlık bakanlığı, fahrettin koca