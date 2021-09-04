Bakan Koca açıkladı: Kahramanmaraş düşük riskli iller arasına girdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş'ın yüzde 75'in üzerinde ilk doz aşılanma oranıyla haritada Mavi'ye dönerek düşük riskli iller arasında yerini aldığını duyurdu. Resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda bulunan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kahramanmaraş, yüzde 75’in üzerine çıkan ilk doz aşı oranıyla beklenen haberi verdi. Direniş ve zafer şehrinin Risk Haritasında rengi mavi" ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş'ın yüzde 75'in üzerinde ilk doz aşılanma oranıyla haritada Mavi'ye dönerek düşük riskli iller arasında yerini aldığını duyurdu.
Resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda bulunan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:
"Kahramanmaraş, yüzde 75’in üzerine çıkan ilk doz aşı oranıyla beklenen haberi verdi. Direniş ve zafer şehrinin Risk Haritasında rengi MAVİ! Maraş’tan yeni beklentilerimiz var. Okullar Pazartesi açılıyor. Şimdi devam doz oranlarını da aynı şekilde yükseltme zamanı. Bugünden tebrikler!"
KAHRAMANMARAŞ, %75’in üzerine çıkan ilk doz aşı oranıyla beklenen haberi verdi. Direniş ve zafer şehrinin Risk Haritasında rengi MAVİ! Maraş’tan yeni beklentilerimiz var. Okullar Pazartesi açılıyor. Şimdi devam doz oranlarını da aynı şekilde yükseltme zamanı. Bugünden tebrikler! pic.twitter.com/RpTjIJmzbQ