Bakan Koca açıkladı: Kahramanmaraş düşük riskli iller arasına girdi

"Kahramanmaraş, yüzde 75’in üzerine çıkan ilk doz aşı oranıyla beklenen haberi verdi. Direniş ve zafer şehrinin Risk Haritasında rengi MAVİ! Maraş’tan yeni beklentilerimiz var. Okullar Pazartesi açılıyor. Şimdi devam doz oranlarını da aynı şekilde yükseltme zamanı. Bugünden tebrikler!"