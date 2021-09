Bakan Soylu: Selin karşılığında ödediğimiz tazminat ve yapacağımız yatırım 3,5 milyar lirayı aştı

"Bütün bunların yanı sıra köy yolları, su, köprüler, belki de burada bu rakamı ilk kez duyacaksınız, bu selin karşılığında ödediğimiz tazminat ve yapacağımız yatırım, şu ana kadar bizim hesaplarımızla 3,5 milyarı eski parayla 3,5 katrilyonu aştı. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir talimatı oldu, 'Kayıplarımızı geri getiremeyiz, ancak vatandaşlarımızın yaşamlarını eski halinden daha iyi hale getirmek bizim boynumuzun borcu' dedi. Ve bunu hep birlikte gerçekleştireceğiz. Bu sel afetinde vatandaşımızın karşı karşıya kaldığı durumda beslenmesi, hayvanın yeminden, sokak hayvanlarının mamalarına kadar, giysisinden ayakkabısına kadar, her türlü ihtiyaçta gerek milletimiz tarafından gerekse de kurumlar tarafından karşılanmıştır. Size bir rakam vereyim, şu ana kadar, bu bölgede kişi başı 700 bin öğün yemek verdik. Yani devlet bütün gücünü ortaya koydu, tabii derelerin ıslahından köprülere kadar ve yukarıda alınacak tedbirlere kadar her türlü adımı gerçekleştiriyoruz. Sonuna kadar devlet olarak yanınızdayız. Biz her sabah uyandığımızla şu umutla uyuyoruz ve uyanıyoruz. Bozkurt’a bakıyoruz, daha iyi olacağını hissediyoruz, binalar daha güvenli ve modern olacak. Bizim yaptığımız konutlar eski afet konutları gibi değil, kalite açısından en üst seviyededir. Bunun heyecanıyla çalışıyoruz. Allah bir daha böyle bir afetle bizi baş başa bırakmasın."