Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Türkiye'de 20 bin 33 yeni vaka tespit edildi, 278 kişi hayatını kaybetti
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210904/bakan-soylu-selin-karsiliginda-odedigimiz-tazminat-ve-yapacagimiz-yatirim-35-milyar-1048615255.html
Bakan Soylu: Selin karşılığında ödediğimiz tazminat ve yapacağımız yatırım 3,5 milyar lirayı aştı
Bakan Soylu: Selin karşılığında ödediğimiz tazminat ve yapacağımız yatırım 3,5 milyar lirayı aştı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki sel afetinin karşılığında ödenen tazminat ve yapılacak yatırımın şu ana kadar yapılan... 04.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-04T19:55+0300
2021-09-04T20:10+0300
türkiye
süleyman soylu
sel
sel felaketi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/19/1044580109_0:36:1200:711_1920x0_80_0_0_c39f9cc91906cd830fe9a3bd5985d220.jpg
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu, Bartın ve Sinop’u etkileyen sel ile ilgili "Bu selin karşılığında ödediğimiz tazminat ve yapacağımız yatırım, şu ana kadar bizim hesaplarımızla 3,5 milyar, eski parayla 3,5 katrilyonu aştı" dedi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberindeki Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile birlikte Kastamonu Bozkurt’tan, helikopterle sel afetinden etkilenen Bartın’ın Abdipaşa Beldesine geldi. Vatandaşlara seslenen Bakan Soylu, "Sadece Sinop, Kastamonu ve Bartın’da ev eşyası, araç yardımı, 1600’e yakın aracın kasko bedelleri üzerinden yüzde 70’ini vatandaşlarımıza ödedik. Kimsenin elini böğründe bırakmadık. Elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, AFAD, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak ev eşyası ve taşınma yardımı olarak, 3 ilimizde şu ana kadar 100 milyonun üzerinde destek verdik. Araç yardımı olarak 35 milyonun üzerinde destek verdik" dedi.Bakan Soylu, 3 ilde yaşanan sel zararıyla ilgili olarak şunları ifade etti:'Ben hayatımda böyle bir tablo görmedim'Dünyanın birçok yerinde afetler yaşandığını hatırlanan Bakan Soylu, şöyle konuştu:Yağış rejiminin değiştiğini söyleyen Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Bizim burada gördüklerimizden, çünkü iklim değişiklikleri ile yağmurların yağması ve yoğunluğu veya başka türlü iklim değişikliğine yol açacak etkenlerle ilgili alınabilecek tedbirler ilgili bütün Bakan arkadaşlarımızla değerlendirip, Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik. Kabine Toplantısında bu konuyu gündeme taşıdık. Onları da teker teker gündeme alıp, onlarla ilgili de tedbirlerimizi en üst noktaya taşıyacağımız bir kez daha ifade etmek isterim."
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/19/1044580109_103:0:1098:746_1920x0_80_0_0_4f7953235a05263de62f3c2267735e66.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
süleyman soylu, sel, sel felaketi

Bakan Soylu: Selin karşılığında ödediğimiz tazminat ve yapacağımız yatırım 3,5 milyar lirayı aştı

19:55 04.09.2021 (güncellendi: 20:10 04.09.2021)
© AASüleyman Soylu
Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2021
© AA
Abone ol
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki sel afetinin karşılığında ödenen tazminat ve yapılacak yatırımın şu ana kadar yapılan hesaplamalarla 3,5 milyar lirayı aştığını söyledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu, Bartın ve Sinop’u etkileyen sel ile ilgili "Bu selin karşılığında ödediğimiz tazminat ve yapacağımız yatırım, şu ana kadar bizim hesaplarımızla 3,5 milyar, eski parayla 3,5 katrilyonu aştı" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberindeki Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile birlikte Kastamonu Bozkurt’tan, helikopterle sel afetinden etkilenen Bartın’ın Abdipaşa Beldesine geldi. Vatandaşlara seslenen Bakan Soylu, "Sadece Sinop, Kastamonu ve Bartın’da ev eşyası, araç yardımı, 1600’e yakın aracın kasko bedelleri üzerinden yüzde 70’ini vatandaşlarımıza ödedik. Kimsenin elini böğründe bırakmadık. Elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, AFAD, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak ev eşyası ve taşınma yardımı olarak, 3 ilimizde şu ana kadar 100 milyonun üzerinde destek verdik. Araç yardımı olarak 35 milyonun üzerinde destek verdik" dedi.
Bakan Soylu, 3 ilde yaşanan sel zararıyla ilgili olarak şunları ifade etti:
"Bütün bunların yanı sıra köy yolları, su, köprüler, belki de burada bu rakamı ilk kez duyacaksınız, bu selin karşılığında ödediğimiz tazminat ve yapacağımız yatırım, şu ana kadar bizim hesaplarımızla 3,5 milyarı eski parayla 3,5 katrilyonu aştı. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir talimatı oldu, 'Kayıplarımızı geri getiremeyiz, ancak vatandaşlarımızın yaşamlarını eski halinden daha iyi hale getirmek bizim boynumuzun borcu' dedi. Ve bunu hep birlikte gerçekleştireceğiz. Bu sel afetinde vatandaşımızın karşı karşıya kaldığı durumda beslenmesi, hayvanın yeminden, sokak hayvanlarının mamalarına kadar, giysisinden ayakkabısına kadar, her türlü ihtiyaçta gerek milletimiz tarafından gerekse de kurumlar tarafından karşılanmıştır. Size bir rakam vereyim, şu ana kadar, bu bölgede kişi başı 700 bin öğün yemek verdik. Yani devlet bütün gücünü ortaya koydu, tabii derelerin ıslahından köprülere kadar ve yukarıda alınacak tedbirlere kadar her türlü adımı gerçekleştiriyoruz. Sonuna kadar devlet olarak yanınızdayız. Biz her sabah uyandığımızla şu umutla uyuyoruz ve uyanıyoruz. Bozkurt’a bakıyoruz, daha iyi olacağını hissediyoruz, binalar daha güvenli ve modern olacak. Bizim yaptığımız konutlar eski afet konutları gibi değil, kalite açısından en üst seviyededir. Bunun heyecanıyla çalışıyoruz. Allah bir daha böyle bir afetle bizi baş başa bırakmasın."

'Ben hayatımda böyle bir tablo görmedim'

Dünyanın birçok yerinde afetler yaşandığını hatırlanan Bakan Soylu, şöyle konuştu:
"Dünyanın birçok ülkesinde büyük afetler yaşandı. Hala o ülkelerde elektriksiz, susuz yerler var, vatandaşın tek başına kaldığı yerler var. Ve biz devletimizi ve milletimizin bütün imkanlarıyla birlikte burada olduğumuzu ve bizden daha gelişmiş ülkelerde afetlere müdahale açısından koordinasyonu, organizasyonu zamanında yetişme açısından milletimizin güvenini bir kez daha kazandığımız söylemek isterim. Ben hayatımda böyle bir tablo görmedim. Türk Silahlı Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve polis helikopterleri sadece Bozkurt’ta 1345 kişiyi çatılardan kurtardı. Bir taraftan helikopter yanaşıyor, neredeyse pervane çatıya değecek ama bütün riskleri alarak insanları kurtardılar. Böyle bir kurtarma operasyonu dünyanın hiçbir yerinde yok. Ben o gün orada bütün kurtarma operasyonunun içindeydim. Bütün kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının iki insan boyu derinliğinde giderek, kimisi yaşlı, çocuk ve hamileyi kurtardılar. Yani bu kadar şartların el verdiğimi ortamda vatandaşa elini uzatacak bir devletimiz var. Bütün dünyaya örnek gösterilebilecek afet yönetimi ve organizasyonunu gördük."
Yağış rejiminin değiştiğini söyleyen Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bizim burada gördüklerimizden, çünkü iklim değişiklikleri ile yağmurların yağması ve yoğunluğu veya başka türlü iklim değişikliğine yol açacak etkenlerle ilgili alınabilecek tedbirler ilgili bütün Bakan arkadaşlarımızla değerlendirip, Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik. Kabine Toplantısında bu konuyu gündeme taşıdık. Onları da teker teker gündeme alıp, onlarla ilgili de tedbirlerimizi en üst noktaya taşıyacağımız bir kez daha ifade etmek isterim."
500000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
20:02Türkiye'de 20 bin 33 yeni vaka tespit edildi, 278 kişi hayatını kaybetti
19:58TDP Genel Başkanı Sarıgül: Pakistan-İran bölgesinde bir tampon bölge oluşturulmalı
19:55Bakan Soylu: Selin karşılığında ödediğimiz tazminat ve yapacağımız yatırım 3,5 milyar lirayı aştı
19:29Dario Costa, Çatalca'daki T1 ve T2 tünellerindeki uçuşuyla Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi
19:25Balıkesir'de orman yangını
19:11Fenerbahçe Miguel Crespo ile transfer görüşmelerine başlandığını açıkladı
19:10Aşı sorumlusu başhekim yardımcısı aşı olmadı, koronavirüse yakalandı
18:59Yunanistan'da aşı olmayan yaklaşık 7 bin sağlık çalışanı görevden uzaklaştırıldı
18:43Filenin Sultanları, Avrupa üçüncüsü oldu
18:32Rus Dışişleri: ABD, Afganistan’da başarısızlıkla sonuçlanan misyonunun intikamını almak istiyor
18:21Sel felaketinin yaşandığı Ayancık'ta yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih belli oldu
18:11AK Partili Kurtulmuş: Adaletsizlik koronavirüsten çok daha tehlikelidir
18:08Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akıncı TİHA'larla dünya harp tarihini yeniden yazıyoruz
18:05Kovid-19 tedbirleri kapsamında şartlı tahliye olan şahıs, eşini bağ evinde boğazını keserek öldürdü
17:55Sağlık Bakanı Koca: İhmallerimizin sonuçları bildiğimizden fazla
17:50Kayseri'de eşi ve çocuklarını rehin alıp evi yakmaya çalışan kişi gözaltına alındı
17:33İBB: Okul servis araçları için 108 ton ücretsiz dezenfektan dağıtımı başladı
17:24Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: TMO, Eylül'de 800 bin ton hububatı satışa açtı
17:16Arslantepe Höyüğü'nde 24 mezar ve 6 ev kalıntısı bulundu
17:11Bülent Ersoy'un orkestrası Kuzey Kıbrıs'ta mahsur kaldı