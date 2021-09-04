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TÜRKİYE'NİN YANGINLARLA MÜCADELESİ
Türkiye 28 Temmuz'da başlayan ve 53 ile yayılan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Son resmi verilere göre, 270 orman yangınının 267'si kontrol altına alındı.
https://tr.sputniknews.com/20210904/balikesirde-orman-yangini-1048614683.html
Balıkesir'de orman yangını
Balıkesir'de orman yangını
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesinin sürdüğü belirtildi. 04.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-04T19:25+0300
2021-09-04T19:25+0300
2021-09-04T19:25+0300
türkiye'nin yanginlarla mücadelesi
balıkesir
yangın
burhaniye
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Yunuslar Mahallesi yakınında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Haber verilmesi üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye 3 helikopter, 3 ilk müdahale aracı, 15 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.Ekiplerin yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
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balıkesir, yangın, burhaniye
Balıkesir'de orman yangını
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesinin sürdüğü belirtildi.
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Yunuslar Mahallesi yakınında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye 3 helikopter, 3 ilk müdahale aracı, 15 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.