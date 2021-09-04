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CHP, 'anayasa için kırmızı çizgisini' açıkladı
CHP, 'anayasa için kırmızı çizgisini' açıkladı
Erdoğan’ın yeni adli yıl açılışında yaptığı yeni anayasa çağrısını değerlendiren CHP Grup Başkanvekili Özkoç “Biz anayasanın ilk dört maddesini tartışmayız ve... 04.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-04T09:12+0300
2021-09-04T09:14+0300
chp
seçim
anayasa
parlamenter sistem
seçim barajı
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CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni adli yıl açılışında yinelediği yeni anayasa çağrısına ilişkin, “(Bu konuyu konuşacağız, tartışacağız) diyorlarsa otururuz, tartışırız. Görüşmelere kapalı değiliz. Bir diplomasinin yürütülmesine karşı bir sıkıntımız yok. Biz anayasanın ilk dört maddesini tartışmayız ve en önemli kırmızı çizgilerimizden bir tanesi de güçlendirilmiş parlamenter sistemdir” dedi.Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'e konuşan Özkoç, seçim barajı ve cumhurbaşkanı adayı konusunda şunları söyledi:'Masadan kalktılar'“Anayasa için biz onlarla iki kere masaya oturduk. Birincisinde anlaştığımız, uzlaştığımız konular vardı, ama onlar dayatmalar yaptılar ve masadan kalktılar. İkinci kez masaya oturduğumuzda da bizim arkadaşlarımız kendilerine ‘Anayasanın ilk dört maddesi, parlamenter sistem bizim kırmızı çizgimizdir’ dediler. Yine masadan kalktılar, çekildiler. Bunların amacı daha demokratik bir anayasa yapmak değil. Bu konuda samimi olsunlar, dürüst olsunlar. Biz anayasanın ilk dört maddesini tartışmayız ve en önemli kırmızı çizgilerimizden bir tanesi de güçlendirilmiş parlamenter sistemdir.Dayatmayı kabul etmeyiz’‘Bu konuyu konuşacağız, tartışacağız’ diyorlarsa otururuz, tartışırız. Ama onun dışında toplumu, bizi oyalayacak başka bir şey kabul etmiyoruz. İkincisi, önümüzdeki seçim döneminde kendilerine yol açacak başka kısıtlamaları anayasa içerisine sokup, seçim maddelerinde farklı değişiklikler yapıp, bunu topluma ve Meclis’e dayatmayı düşünüyorlarsa bunda da yanılıyorlar. Biz böyle bir şeyi kabul etmeyiz.‘Her ortamda görüşürüz’Onun haricinde görüşmelere kapalı değiliz. Grup başkanvekilleri, genel başkan yardımcılarıyla görüşüyoruz. Arzu ediyorlarsa her ortamda otururuz, görüşürüz. Biz görüşlerimizi topluma söylüyoruz. Onlara da söyleriz. Ne diyorlar dinleriz. Bir diplomasinin yürütülmesine karşı bir sıkıntımız yok.”Özkoç, “Daha önce kurulan uzlaşma komisyonu gibi bir komisyon olur mu?” sorusuna, “Böyle bir komisyonun içerisinde olmanın koşulları var. O koşulları söylüyoruz” yanıtını verdi.‘Barajı düşürme önerisi iktidar kaygılarından’Ülkenin yönetilemediğini vurgulayan Özkoç, “Biz göreve, bütün sorunları çözmeye hazırız. Milletin iradesi için sandığın bir an önce oraya gelmesi gerekiyor. ‘Derhal seçim’ diyoruz” ifadelerini kullandı. “Yüzde 7’lik seçim barajı Türkiye’nin demokratikleşmesi için değil. Kendi istikballerini kurtarmaya çalışıyorlar” değerlendirmesinde bulunan Özkoç, şöyle devam etti:“Meclis’in itibarını iade etmiyorlar. Bakanları milletin bakanı haline getirmiyorlar. Komisyonları çalışan komisyonlar haline getirmiyorlar. Torba yasaları kaldırmıyorlar. En azından muhalefet bir yasama yılı içerisinde 20 gün en azından gündemi belirleyebilmeli. Bir siyasi etik yasası çıkartmıyorlar. Adalet sisteminde bir düzeltme yapmıyorlar. Bunların hepsi duruyor, seçim barajını söylüyorlar, neden? MHP yani ortaklarıyla ilgili bir seçim barajı kaygısı var, bu aynı zamanda iktidar olabilme kaygısı. Yüzde 7’ye değil, yüzde 1’e dahi ihtiyaçları var.”‘Adayın kim olacağına ittifak karar verecek’Özkoç, Cumhurbaşkanı adayına ilişkin tartışmalara yönelik de, “Gerçekten ego sahibi olmayan, gerçekten bağımsız, tarafsız, belli bir süre içerisinde güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçirecek olan, kendi yetkilerinin kısıtlanmasına ‘evet’ diyecek bir cumhurbaşkanı adayı üzerine Millet İttifakı uzlaşır ve gereğini yapar. Millet İttifakı bir hırs, ben olacağım hırsı içerisinde bir yarış içerisinde değil” dedi.Her siyasi partinin genel başkanını iktidarın başına getirmek için mücadele ettiğine işaret eden Özkoç, “Bize dönük sorarsanız biz kendi adayımızı yani gönlümüzdeki adayı söyleriz, biz onun Kılıçdaroğlu olduğunu hiçbir zaman gizlemedik. Elbette ki söyleriz. Bir ittifak içerisinde hareket ediyoruz. Bizim değil, ittifakın adayının kim olacağına Millet İttifakı karar verecek” diye konuştu.
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chp, seçim, anayasa, parlamenter sistem, seçim barajı

CHP, 'anayasa için kırmızı çizgisini' açıkladı

09:12 04.09.2021 (güncellendi: 09:14 04.09.2021)
© AACHP amblemi-logo
CHP amblemi-logo - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2021
© AA
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Erdoğan’ın yeni adli yıl açılışında yaptığı yeni anayasa çağrısını değerlendiren CHP Grup Başkanvekili Özkoç “Biz anayasanın ilk dört maddesini tartışmayız ve en önemli kırmızı çizgilerimizden bir tanesi de güçlendirilmiş parlamenter sistemdir” dedi.
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni adli yıl açılışında yinelediği yeni anayasa çağrısına ilişkin, “(Bu konuyu konuşacağız, tartışacağız) diyorlarsa otururuz, tartışırız. Görüşmelere kapalı değiliz. Bir diplomasinin yürütülmesine karşı bir sıkıntımız yok. Biz anayasanın ilk dört maddesini tartışmayız ve en önemli kırmızı çizgilerimizden bir tanesi de güçlendirilmiş parlamenter sistemdir” dedi.
Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'e konuşan Özkoç, seçim barajı ve cumhurbaşkanı adayı konusunda şunları söyledi:

'Masadan kalktılar'

“Anayasa için biz onlarla iki kere masaya oturduk. Birincisinde anlaştığımız, uzlaştığımız konular vardı, ama onlar dayatmalar yaptılar ve masadan kalktılar. İkinci kez masaya oturduğumuzda da bizim arkadaşlarımız kendilerine ‘Anayasanın ilk dört maddesi, parlamenter sistem bizim kırmızı çizgimizdir’ dediler. Yine masadan kalktılar, çekildiler. Bunların amacı daha demokratik bir anayasa yapmak değil. Bu konuda samimi olsunlar, dürüst olsunlar. Biz anayasanın ilk dört maddesini tartışmayız ve en önemli kırmızı çizgilerimizden bir tanesi de güçlendirilmiş parlamenter sistemdir.

Dayatmayı kabul etmeyiz’

‘Bu konuyu konuşacağız, tartışacağız’ diyorlarsa otururuz, tartışırız. Ama onun dışında toplumu, bizi oyalayacak başka bir şey kabul etmiyoruz. İkincisi, önümüzdeki seçim döneminde kendilerine yol açacak başka kısıtlamaları anayasa içerisine sokup, seçim maddelerinde farklı değişiklikler yapıp, bunu topluma ve Meclis’e dayatmayı düşünüyorlarsa bunda da yanılıyorlar. Biz böyle bir şeyi kabul etmeyiz.

‘Her ortamda görüşürüz’

Onun haricinde görüşmelere kapalı değiliz. Grup başkanvekilleri, genel başkan yardımcılarıyla görüşüyoruz. Arzu ediyorlarsa her ortamda otururuz, görüşürüz. Biz görüşlerimizi topluma söylüyoruz. Onlara da söyleriz. Ne diyorlar dinleriz. Bir diplomasinin yürütülmesine karşı bir sıkıntımız yok.”
Özkoç, “Daha önce kurulan uzlaşma komisyonu gibi bir komisyon olur mu?” sorusuna, “Böyle bir komisyonun içerisinde olmanın koşulları var. O koşulları söylüyoruz” yanıtını verdi.

‘Barajı düşürme önerisi iktidar kaygılarından’

Ülkenin yönetilemediğini vurgulayan Özkoç, “Biz göreve, bütün sorunları çözmeye hazırız. Milletin iradesi için sandığın bir an önce oraya gelmesi gerekiyor. ‘Derhal seçim’ diyoruz” ifadelerini kullandı.
“Yüzde 7’lik seçim barajı Türkiye’nin demokratikleşmesi için değil. Kendi istikballerini kurtarmaya çalışıyorlar” değerlendirmesinde bulunan Özkoç, şöyle devam etti:
“Meclis’in itibarını iade etmiyorlar. Bakanları milletin bakanı haline getirmiyorlar. Komisyonları çalışan komisyonlar haline getirmiyorlar. Torba yasaları kaldırmıyorlar. En azından muhalefet bir yasama yılı içerisinde 20 gün en azından gündemi belirleyebilmeli. Bir siyasi etik yasası çıkartmıyorlar. Adalet sisteminde bir düzeltme yapmıyorlar. Bunların hepsi duruyor, seçim barajını söylüyorlar, neden? MHP yani ortaklarıyla ilgili bir seçim barajı kaygısı var, bu aynı zamanda iktidar olabilme kaygısı. Yüzde 7’ye değil, yüzde 1’e dahi ihtiyaçları var.”

‘Adayın kim olacağına ittifak karar verecek’

Özkoç, Cumhurbaşkanı adayına ilişkin tartışmalara yönelik de, “Gerçekten ego sahibi olmayan, gerçekten bağımsız, tarafsız, belli bir süre içerisinde güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçirecek olan, kendi yetkilerinin kısıtlanmasına ‘evet’ diyecek bir cumhurbaşkanı adayı üzerine Millet İttifakı uzlaşır ve gereğini yapar. Millet İttifakı bir hırs, ben olacağım hırsı içerisinde bir yarış içerisinde değil” dedi.
Her siyasi partinin genel başkanını iktidarın başına getirmek için mücadele ettiğine işaret eden Özkoç, “Bize dönük sorarsanız biz kendi adayımızı yani gönlümüzdeki adayı söyleriz, biz onun Kılıçdaroğlu olduğunu hiçbir zaman gizlemedik. Elbette ki söyleriz. Bir ittifak içerisinde hareket ediyoruz. Bizim değil, ittifakın adayının kim olacağına Millet İttifakı karar verecek” diye konuştu.
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ABD nüfusu 330 milyon. RUSYA nüfusu 150 .ÇİN nüfusu 1.400.FRANSA nüfusu 67.HİNDİSTAN nüfusu 1.300 .Endonezya nüfusu 270. BREZİLYA nüfusu 210.MEKSİKA nüfusu 127.bu ülkelerin tamamı başkanlık sistemiyle yönetilir bize parlamenter sistemini yutturan 55 milyon nüfuslu İNGİLTERE bile monarşi tercih etmiş bunların hepsi akılsız kılıçdar ile Akşener mi akılı öylemi
cengiz demirbas
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