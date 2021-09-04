https://tr.sputniknews.com/20210904/cimento-ihracatina-kisitlama-1048608955.html

Çimento ihracatına kısıtlama

Çimento ihracatına kısıtlama

Çimento ihracatına Ticaret Bakanlığı kararıyla sınırlama getirildi. Karar, çimento fiyatlarındaki artışa tepki gösteren müteahhitlerin iş bırakacaklarının... 04.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-04T13:52+0300

2021-09-04T13:52+0300

2021-09-04T13:52+0300

çimento

ihracat

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Ticaret Bakanlığı, İhracatı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ kapsamına, çimento ve klinkeri de dahil etti.Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Bilindiği üzere, Covid-19 pandemisi süresince küresel düzeyde tüm sektörlerde üretim süreçleri aksamış, hammadde ve yarı mamul tedarik zincirleri ile lojistik süreçlerde de ciddi bozulmalar baş göstermiştir. Bu durumun bir sonucu olarak, gerek tarımsal üretimde önemli girdilerden olan kimyasal gübre fiyatlarında gerekse çimento fiyatlarında ciddi artışlar meydana gelmiştir. Bakanlığımızca yapılan değerlendirmede, halihazırda “çimento” ihracatının kayıt altında olduğu ancak mevcut durumun inşaat sektöründe konut üretimini zorlaştırdığı da dikkate alındığında, çimentonun yanı sıra “klinker” ihracatının da takip altına alınmasının faydalı olacağı, ayrıca tarım sektöründe bitkisel üretimimizin olumsuz etkilenmesinin önlenmesini teminen yurt içi talebinin karşılanması noktasında “gübre” ihracatının da takip altına alınmasına ihtiyaç duyulduğu anlaşılmıştır. Bu sebeple, bugün yayımlanan Tebliğ değişikliği ile “2523.10.00.00.00 GTP’li Klinker”, “3105.30.00.00.00 GTİP’li Diamonyum hidrojenortofosfat (DAP)”, “3105.59.00.00.11 GTİP’li NP (20-20-0) cinsi gübreler” ve “3105.20.10.00.00 GTİP’li NPK (15-15-15) cinsi gübreler”in ihracı kayıt altına alınmış olup, bahse konu ürünler “İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine” eklenmiştir.İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu çimento fiyatlarında yüzde 200'leri bulan artışa tepki göstermişti. 9 Eylül'de de artışı protesto etmek amacıyla 15 gün süreyle iş durdurma kararı alınmıştı. Çimento ihracatının da iç piyasada fiyat artışında etkili olduğu ifade edilmişti. Bakanlık son kararıyla ihracata sınırlama getirmiş oldu. Son tebliğle ayrıca gübre ihracatına da kısıtlama getirildi.

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çimento, ihracat