Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20210904/cumhurbaskani-erdogandan-sivas-kongresi-mesaji-her-adimimizi-buna-gore-atiyoruz-1048607579.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Sivas Kongresi' mesajı: Her adımımızı buna göre atıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Sivas Kongresi' mesajı: Her adımımızı buna göre atıyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün her adımımızı Sivas Kongresi'nde alınan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini oluşturan kararlara bağlılık şuuruyla... 04.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-04T13:00+0300
2021-09-04T13:00+0300
recep tayyip erdoğan
sivas kongresi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1b/1048379244_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_a826c9a0ddeff95ff062781af12e9678.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 102. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.Bağımsızlığı, bayrağı ve vatanından asla vazgeçmeyeceğini dünyaya ilan eden kararların alındığı Sivas Kongresi'nin, Türk milleti için tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirten Erdoğan, "Her türlü imkansızlık arasında Sivas Kongresi'nde ortaya konulan irade ve azimle birliğini, beraberliğini muhafaza eden Türk milleti, İstiklal Mücadelesi'ni zaferle sonuçlandırmıştır. Biz de bugün her adımımızı Sivas Kongresi'nde alınan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini oluşturan kararlara bağlılık şuuruyla atıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Tarihi şanlı zaferlerle dolu Türk milletinin ekonomik ve siyasi bağımsızlığından asla ödün vermeden azimle çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:"Aziz milletimizin iradesini her şeyin önünde tutarak, milli sınırlar içerisindeki vatan toprağının her karışına sahip çıkarak 2023 hedeflerimiz ile 2053 ve 2071 vizyonlarımızı gerçekleştirmek için büyük ve güçlü Türkiye yürüyüşümüzü emin adımlarla sürdürüyoruz. Sivas Kongresi’nin 102. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, tüm kahramanlarımızı saygı ve şükranla anıyor, Kongre’ye ev sahipliği yapan Sivaslıları ve tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1b/1048379244_83:0:1150:800_1920x0_80_0_0_001a5eb1b55b3e6279cec05422c51617.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, sivas kongresi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Sivas Kongresi' mesajı: Her adımımızı buna göre atıyoruz

13:00 04.09.2021
© AARecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2021
© AA
Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün her adımımızı Sivas Kongresi'nde alınan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini oluşturan kararlara bağlılık şuuruyla atıyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 102. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Bağımsızlığı, bayrağı ve vatanından asla vazgeçmeyeceğini dünyaya ilan eden kararların alındığı Sivas Kongresi'nin, Türk milleti için tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirten Erdoğan, "Her türlü imkansızlık arasında Sivas Kongresi'nde ortaya konulan irade ve azimle birliğini, beraberliğini muhafaza eden Türk milleti, İstiklal Mücadelesi'ni zaferle sonuçlandırmıştır. Biz de bugün her adımımızı Sivas Kongresi'nde alınan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini oluşturan kararlara bağlılık şuuruyla atıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Tarihi şanlı zaferlerle dolu Türk milletinin ekonomik ve siyasi bağımsızlığından asla ödün vermeden azimle çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:
"Aziz milletimizin iradesini her şeyin önünde tutarak, milli sınırlar içerisindeki vatan toprağının her karışına sahip çıkarak 2023 hedeflerimiz ile 2053 ve 2071 vizyonlarımızı gerçekleştirmek için büyük ve güçlü Türkiye yürüyüşümüzü emin adımlarla sürdürüyoruz. Sivas Kongresi’nin 102. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, tüm kahramanlarımızı saygı ve şükranla anıyor, Kongre’ye ev sahipliği yapan Sivaslıları ve tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."
960000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce