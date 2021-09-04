https://tr.sputniknews.com/20210904/damacananin-icindeki-hortum-yargiya-tasindi-1048606272.html

Damacananın içindeki hortum yargıya taşındı

Damacananın içindeki hortum yargıya taşındı

Eskişehir'de belediye tarafından üretilen ve pazarlaması yapılan damacana suyun içinde bir buçuk metrelik hortum çıktı. AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı... 04.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-04T11:33+0300

2021-09-04T11:33+0300

2021-09-04T11:33+0300

eskişehir

hortum

damacana

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/02/1048542261_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_2ac142866f45d381382b1aa947503398.jpg

Eskişehir'de yaşayan ve ismi açıklanmayan bir vatandaş, evine Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen ve dağıtımı yapılan Kalabak suyundan sipariş etti. Vatandaş, ilk etapta sepet içinde kendisine getirilen damacanadaki hortumu fark etmedi. Her şey damacana suyun sepetten çıkarılmasıyla ortaya çıktı. Durumu CHP'li belediye ve firma yetkililerine bildiren vatandaş bir sonuç alamadı.AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı Yerel Yönetimler Başkanı Pınar Gücüyener, konuyu "acı verici" olarak nitelendirdi. Suyu Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESKİ'nin ürettiğini hatırlatan Gücüyener, "Kalabak suyunun son yıllarda geldiği hale biz de inanamıyoruz. Açıkçası sağlığımızla oynamak artık alışkanlık haline geldi" ifadelerini kullandı.Gücüyener, "Kısa bir süre önce 10 yıla aşkın süredir kullanılan damacanaları kullandığımız çıktı. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı 'Ben mi bakacaktım damacanaların altına?' dedi, genel müdürü görevden aldı. Bundan kısa bir süre sonra damacananın içerisinden plastik çıktı. Şimdi de hortum çıktı. Bu şunu gösteriyor. Gerçekten denetimlerde ve kalite standartlarında ciddi bir sorun var" dedi.AK Parti yargıya taşıdıSabah'tan Ata Gündüz Kurşun'un haberine göre, hortumlu damacana skandalının ardından AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı da harekete geçti. Aynı zamanda avukat olan AK Parti Eskişehir Yerel Yönetimler Başkanı Pınar Gücüyener, savcılığa şikayette bulunduklarını söyledi. Gücüyener, olayda ihmali bulunanların cezalandırılması ve halk sağlığı ile oynanmaması için konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

eskişehir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eskişehir, hortum, damacana