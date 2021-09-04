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Damacananın içindeki hortum yargıya taşındı
Damacananın içindeki hortum yargıya taşındı
Eskişehir'de belediye tarafından üretilen ve pazarlaması yapılan damacana suyun içinde bir buçuk metrelik hortum çıktı. AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı... 04.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-04T11:33+0300
2021-09-04T11:33+0300
eskişehir
hortum
damacana
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Eskişehir'de yaşayan ve ismi açıklanmayan bir vatandaş, evine Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen ve dağıtımı yapılan Kalabak suyundan sipariş etti. Vatandaş, ilk etapta sepet içinde kendisine getirilen damacanadaki hortumu fark etmedi. Her şey damacana suyun sepetten çıkarılmasıyla ortaya çıktı. Durumu CHP'li belediye ve firma yetkililerine bildiren vatandaş bir sonuç alamadı.AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı Yerel Yönetimler Başkanı Pınar Gücüyener, konuyu "acı verici" olarak nitelendirdi. Suyu Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESKİ'nin ürettiğini hatırlatan Gücüyener, "Kalabak suyunun son yıllarda geldiği hale biz de inanamıyoruz. Açıkçası sağlığımızla oynamak artık alışkanlık haline geldi" ifadelerini kullandı.Gücüyener, "Kısa bir süre önce 10 yıla aşkın süredir kullanılan damacanaları kullandığımız çıktı. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı 'Ben mi bakacaktım damacanaların altına?' dedi, genel müdürü görevden aldı. Bundan kısa bir süre sonra damacananın içerisinden plastik çıktı. Şimdi de hortum çıktı. Bu şunu gösteriyor. Gerçekten denetimlerde ve kalite standartlarında ciddi bir sorun var" dedi.AK Parti yargıya taşıdıSabah'tan Ata Gündüz Kurşun'un haberine göre, hortumlu damacana skandalının ardından AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı da harekete geçti. Aynı zamanda avukat olan AK Parti Eskişehir Yerel Yönetimler Başkanı Pınar Gücüyener, savcılığa şikayette bulunduklarını söyledi. Gücüyener, olayda ihmali bulunanların cezalandırılması ve halk sağlığı ile oynanmaması için konunun takipçisi olacaklarını belirtti.
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eskişehir, hortum, damacana

Damacananın içindeki hortum yargıya taşındı

11:33 04.09.2021
© İHAdamacana içinden hortum çıktı
damacana içinden hortum çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2021
© İHA
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Eskişehir'de belediye tarafından üretilen ve pazarlaması yapılan damacana suyun içinde bir buçuk metrelik hortum çıktı. AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı, konunun halk sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle yargıya başvurdu.
Eskişehir'de yaşayan ve ismi açıklanmayan bir vatandaş, evine Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen ve dağıtımı yapılan Kalabak suyundan sipariş etti. Vatandaş, ilk etapta sepet içinde kendisine getirilen damacanadaki hortumu fark etmedi. Her şey damacana suyun sepetten çıkarılmasıyla ortaya çıktı. Durumu CHP'li belediye ve firma yetkililerine bildiren vatandaş bir sonuç alamadı.
AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı Yerel Yönetimler Başkanı Pınar Gücüyener, konuyu "acı verici" olarak nitelendirdi. Suyu Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESKİ'nin ürettiğini hatırlatan Gücüyener, "Kalabak suyunun son yıllarda geldiği hale biz de inanamıyoruz. Açıkçası sağlığımızla oynamak artık alışkanlık haline geldi" ifadelerini kullandı.
Gücüyener, "Kısa bir süre önce 10 yıla aşkın süredir kullanılan damacanaları kullandığımız çıktı. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı 'Ben mi bakacaktım damacanaların altına?' dedi, genel müdürü görevden aldı. Bundan kısa bir süre sonra damacananın içerisinden plastik çıktı. Şimdi de hortum çıktı. Bu şunu gösteriyor. Gerçekten denetimlerde ve kalite standartlarında ciddi bir sorun var" dedi.

AK Parti yargıya taşıdı

Sabah'tan Ata Gündüz Kurşun'un haberine göre, hortumlu damacana skandalının ardından AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı da harekete geçti. Aynı zamanda avukat olan AK Parti Eskişehir Yerel Yönetimler Başkanı Pınar Gücüyener, savcılığa şikayette bulunduklarını söyledi. Gücüyener, olayda ihmali bulunanların cezalandırılması ve halk sağlığı ile oynanmaması için konunun takipçisi olacaklarını belirtti.
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