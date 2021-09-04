Dario Costa, Çatalca'daki T1 ve T2 tünellerindeki uçuşuyla Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi

© AA İtalyan gösteri pilotu Dario Costa, Kuzey Marmara Otoyolu, Çatalca Mevki T1 ve T2 Tünelleri’nden 43,44 saniyede geçerek, 'uçak ile en uzun tünel uçuşu' dünya rekorunu kırdı ve Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi