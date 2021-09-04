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https://tr.sputniknews.com/20210904/dario-costa-catalcadaki-t1-ve-t2-tunellerindeki-ucusuyla-guinness-rekorlar-kitabina-girdi--1048614826.html
Dario Costa, Çatalca'daki T1 ve T2 tünellerindeki uçuşuyla Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi
Dario Costa, Çatalca'daki T1 ve T2 tünellerindeki uçuşuyla Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi
İtalyan gösteri pilotu Dario Costa, Çatalca'daki T1 ve T2 tünellerinde yaptığı uçuşla Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. 04.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-04T19:29+0300
2021-09-04T19:29+0300
2021-09-04T19:47+0300
yaşam
guinness rekorlar kitabı
tünel
red bull
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Red Bull sporcusu Dario Costa, İstanbul /Çatalca'daki T1 ve T2 tünellerinin içinden 43.44 saniyede geçti ve havacılık tarihinde rekor kırdı.Red Bull sosyal medya hesabından uçuş anına ait görüntüleri paylaştı.
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guinness rekorlar kitabı, tünel, red bull
Dario Costa, Çatalca'daki T1 ve T2 tünellerindeki uçuşuyla Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi 19:29 04.09.2021 (güncellendi: 19:47 04.09.2021)
İtalyan gösteri pilotu Dario Costa, Çatalca'daki T1 ve T2 tünellerinde yaptığı uçuşla Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.
Red Bull sporcusu Dario Costa, İstanbul /Çatalca'daki T1 ve T2 tünellerinin içinden 43.44 saniyede geçti ve havacılık tarihinde rekor kırdı.
Red Bull
sosyal medya hesabından uçuş anına ait görüntüleri paylaştı.